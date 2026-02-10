2026. február 10. kedd Elvira
3 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Szennyezett étel a gödöllői konyhán, Fotó: Kalória Gödöllői Nonprofit Kft. (Facebook)
Egészség

Itt az újabb menzabotrány: szennyezett sóval készült ételt találtak, kevésen múlt, hogy nem szolgálták fel

Pénzcentrum
2026. február 10. 16:29

Egy gödöllői közétkeztető cég vezetője ritkán látható jelenségről számolt be: fehér golyócskák jelentek meg a babfőzelék tetején még a főzés közben. A jelenséget a konyhai személyzet is észrevette, ezért értesítették a cég vezetőjét, aki azonnal kivizsgálta az esetet.

A cégvezető elmondása szerint a konyhára érve valóban apró, fehér golyókat találtak az ételben, amelyek – laboratóriumi körülmények nélkül – úgy tűntek, mintha hungarocell darabok lennének. A konyhai dolgozók először a csomagolást vizsgálták át, de ott nem találtak arra utaló jelet, hogy ilyen szennyeződés került volna. Végül a sóra terelődött a gyanú. A gyanús szemcséket átszitálták, majd egy fazék vízben felforralták, és az apró golyók néhány perc alatt megduzzadtak, így bizonyossá vált, hogy nem természetes ételösszetevőről van szó.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A vizsgálat során kiderült, hogy a probléma forrása a só volt: a közétkeztető cég a beszállítótól olyan bigbag zsákban kapta az étkezési sót, amely újrahasznosított csomagolásban érkezett. Ebben a zsákban szennyeződés maradt, többek között polisztirol is, ami a jellegzetes fehér golyók megjelenését okozta az ételben. A cégvezető szerint a gyártó tudott a problémáról, mégsem hívta vissza az érintett gyártási tételt.

A közétkeztető cég mintegy 2000 liter ételt dobott ki a szennyezett összetevő miatt, és az ételt újrafőzték megfelelő, tiszta sóval. Szerencsére az érintett étel nem került ki a menzáról a fogyasztók elé. A cégvezető hangsúlyozta, hogy nem hagyják annyiban az esetet, mert szerinte ilyen szintű felelőtlenség nem fordulhat elő a boltok polcain sem.

Címlapkép: Kalória Gödöllői Nonprofit Kft. (Facebook)
#vizsgálat #cég #egészség #élelmiszer #menza #étel #csomagolás #ételek #újrahasznosítás #szennyezés #élelmiszeripar

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
16:29
16:22
16:12
16:02
15:53
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. február 10.
Tényleg megépülhet a hegyeshalmi Las Vegas? Gigászi turisztikai beruházást lengetett be a kormány
2026. február 9.
Ennyibe kerül egy VIP-szülés 2026-ban Magyarországon: milliós különbség is lehet a magánklinikák árai között
2026. február 10.
Rengeteg magyarnak kophat fel az álla idős korában, ha ezt elrontják nyugdíjazás előtt: nem árt időben felkészülni
2026. február 10.
Magyar agykutató találmányával lehet kezelhető a Parkinson-kór, demencia: így működik a forradalmi módszer
2026. február 10.
Ezért fojtogatja a bénulás a magyar gazdaságot: már most eldőlt, 2026 is az egyhelyben toporgás éve lesz?
NAPTÁR
Tovább
2026. február 10. kedd
Elvira
7. hét
Február 10.
A biztonságos internet napja
Február 10.
A hüvelyesek világnapja
Ajánlatunk
Egészség legolvasottabb
Tovább
1
1 hónapja
193 ezer forintot is elbukhatsz így 2026-ban: pedig csak egy orvosi igazolás kell a kedvezményhez
2
3 hete
Te is szedsz D-vitamint? Most közölték róla, van egy komoly kockázata
3
1 hónapja
Kritikus a helyzet a magyar rendelőkben: szabályosan menekülnek az orvosok ezekből a megyékből?
4
3 hete
Rettenetes napok várnak többszázezer magyarra: észrevétlenül támad a kór, kódolva van a tragédia
5
4 hete
Ennyiért jut VIP-műtéthez soron kívül a magyar elit 2026-ban: nem titok, itt az árlista
PÉNZÜGYI KISOKOS
Újérték-biztosítás
a túlbiztosítás a biztosítási szerződésben tilos

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. február 10. 16:02
Rengeteg magyarnak kophat fel az álla idős korában, ha ezt elrontják nyugdíjazás előtt: nem árt időben felkészülni
Pénzcentrum  |  2026. február 10. 14:18
Brutálisan visszaestek az oroszok bevételei: súlyos összeomlás fordíthatja vissza Putyin terveit?
Agrárszektor  |  2026. február 10. 15:33
Itt a jóváhagyás: súlyos intézkedések jönnek az EU-ban a Mercosur miatt