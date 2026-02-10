Kedden reggel csőtörés miatt szennyvíz ömlött a Szent János Kórház 17-es épületében működő fül-orr-gégészeti ambulancia várójába.
Itt az újabb menzabotrány: szennyezett sóval készült ételt találtak, kevésen múlt, hogy nem szolgálták fel
Egy gödöllői közétkeztető cég vezetője ritkán látható jelenségről számolt be: fehér golyócskák jelentek meg a babfőzelék tetején még a főzés közben. A jelenséget a konyhai személyzet is észrevette, ezért értesítették a cég vezetőjét, aki azonnal kivizsgálta az esetet.
A cégvezető elmondása szerint a konyhára érve valóban apró, fehér golyókat találtak az ételben, amelyek – laboratóriumi körülmények nélkül – úgy tűntek, mintha hungarocell darabok lennének. A konyhai dolgozók először a csomagolást vizsgálták át, de ott nem találtak arra utaló jelet, hogy ilyen szennyeződés került volna. Végül a sóra terelődött a gyanú. A gyanús szemcséket átszitálták, majd egy fazék vízben felforralták, és az apró golyók néhány perc alatt megduzzadtak, így bizonyossá vált, hogy nem természetes ételösszetevőről van szó.
A vizsgálat során kiderült, hogy a probléma forrása a só volt: a közétkeztető cég a beszállítótól olyan bigbag zsákban kapta az étkezési sót, amely újrahasznosított csomagolásban érkezett. Ebben a zsákban szennyeződés maradt, többek között polisztirol is, ami a jellegzetes fehér golyók megjelenését okozta az ételben. A cégvezető szerint a gyártó tudott a problémáról, mégsem hívta vissza az érintett gyártási tételt.
A közétkeztető cég mintegy 2000 liter ételt dobott ki a szennyezett összetevő miatt, és az ételt újrafőzték megfelelő, tiszta sóval. Szerencsére az érintett étel nem került ki a menzáról a fogyasztók elé. A cégvezető hangsúlyozta, hogy nem hagyják annyiban az esetet, mert szerinte ilyen szintű felelőtlenség nem fordulhat elő a boltok polcain sem.
Címlapkép: Kalória Gödöllői Nonprofit Kft. (Facebook)
Vajon melyik európai országokban a legsúlyosabb a kiégés? És miért szerepel Magyarország az élmezőnyben? Mutatjuk!
Bangladesi kutatók egy új, denevérekből származó vírust azonosítottak, amely a Nipah-fertőzéshez hasonló tüneteket okoz.
Ennyibe kerül egy VIP-szülés 2026-ban Magyarországon: milliós különbség is lehet a magánklinikák árai között
Nagyrészt 5-15 százalékkal emelkedtek az árak egy év alatt, de a rejtett áremelkedés lehetőségét sem lehet kizárni.
Hónapok óta nem kapható Magyarországon az esszenciális tremor kezelésében alapgyógyszernek számító Huma-Pronol.
Így dőlnek el valójában az orvosi műhibaperek Magyarországon: milliókat is bukhatnak a tragédiák áldozatai
Mi számít műhibának, mikor perelhető egy eset, és mire számíthat a beteg? Ügyvédek magyarázzák el a valóságot.
Egy Indiából származó alapanyagban rákkeltő anyag előanyagát mutatták ki határérték felett, ezért a magyar hatóságok azonnali termékvisszahívást rendeltek el.
Magyarországon súlyos influenzajárvány tombol, amely elsősorban a gyermekeket érinti:
2026 januárjától teljesen betiltották az e-cigaretták és vape eszközök behozatalát és forgalmazását, a szabályszegőkre pedig súlyos, akár több millió forintos bírságok és börtönbüntetés is várhat.
Az adatok azt mutatják, hogy a rendszer fő finanszírozója továbbra is az állam, de egyes területeken jelentős a lakossági közvetlen költés.
Most érkezett: vizsgálatot indít a hatóság azok ellen, akik a kiszolgáltatottaknak ígérnek gyógyulást
A hatóság a kormányhivatalokkal együtt vizsgálja azokat a termékeket és szolgáltatásokat, amelyek valótlan gyógyhatást ígérnek.
Péntektől látogatási tilalmat rendeltek el a Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház valamennyi telephelyén
A visszahívás oka, hogy az egyik összetevőben mikrobiológiai nem megfelelőséget, úgynevezett cereulid toxint mutattak ki.
Súlyos jelentés a magyar orvosi rendelőkből: rengeteg beteg küzd most ezekkel a tünetekkel, tombol a járvány
Egy héttel korábban ez a szám 60 500 volt, vagyis jelentős emelkedés történt.
A túlzott fehérjefogyasztás jelentős terhet róhat a vesére, különösen ha táplálékkiegészítőkkel tovább növeljük a nyugati társadalmakban amúgy is magas fehérjebevitelt.
Magyarországon és az Európai Unióban nem azonosítottak Nipah-vírusfertőzést, és a szakértők szerint rendkívül valószínűtlen, hogy a vírus világjárványt okozzon.
A Baranya Vármegyei Kormányhivatal által elrendelt tilalom visszavonásig érvényes.
Drámai helyzet Újbudán: 12 fokban vizsgálták az időseket, volt, aki vesegyulladást kapott a hideg miatt
Orvosok és betegek is kabátban vacogtak az újbudai rendelőben; a személyzetből többen megbetegedtek a hideg miatt.
Egértetem a salátában, üveg a joghurtban: sokkoló állapotokat talált a NÉBIH, ez kész élelmiszerhorror
Valamennyi idegen anyag fokozott élelmiszerbiztonsági kockázatot jelent a fogyasztók számára.
-
Gyors, egyszerű, átlátható: digitális persely a Gránit Banktól (x)
Forintban és devizában is félre lehet tenni a vágyott célokra
-
A Gránit Bank ügyfelek közel 45 százaléka költségmentesen bankolt 2025-ben (x)
Jelentős részük pénzt is keresett bankszámlájával
-
A 2=3 akcióval a legkisebb turisztikai szereplők hitelfelvételi kedvét élénkíti a kormány (x)
2,5% kamat, állami támogatás, valódi segítség – új szintre lépett a turisztikai finanszírozás