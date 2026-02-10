Itt az újabb menzabotrány: szennyezett sóval készült ételt találtak, kevésen múlt, hogy nem szolgálták fel

Egy gödöllői közétkeztető cég vezetője ritkán látható jelenségről számolt be: fehér golyócskák jelentek meg a babfőzelék tetején még a főzés közben. A jelenséget a konyhai személyzet is észrevette, ezért értesítették a cég vezetőjét, aki azonnal kivizsgálta az esetet.

A cégvezető elmondása szerint a konyhára érve valóban apró, fehér golyókat találtak az ételben, amelyek – laboratóriumi körülmények nélkül – úgy tűntek, mintha hungarocell darabok lennének. A konyhai dolgozók először a csomagolást vizsgálták át, de ott nem találtak arra utaló jelet, hogy ilyen szennyeződés került volna. Végül a sóra terelődött a gyanú. A gyanús szemcséket átszitálták, majd egy fazék vízben felforralták, és az apró golyók néhány perc alatt megduzzadtak, így bizonyossá vált, hogy nem természetes ételösszetevőről van szó.

A vizsgálat során kiderült, hogy a probléma forrása a só volt: a közétkeztető cég a beszállítótól olyan bigbag zsákban kapta az étkezési sót, amely újrahasznosított csomagolásban érkezett. Ebben a zsákban szennyeződés maradt, többek között polisztirol is, ami a jellegzetes fehér golyók megjelenését okozta az ételben. A cégvezető szerint a gyártó tudott a problémáról, mégsem hívta vissza az érintett gyártási tételt.

A közétkeztető cég mintegy 2000 liter ételt dobott ki a szennyezett összetevő miatt, és az ételt újrafőzték megfelelő, tiszta sóval. Szerencsére az érintett étel nem került ki a menzáról a fogyasztók elé. A cégvezető hangsúlyozta, hogy nem hagyják annyiban az esetet, mert szerinte ilyen szintű felelőtlenség nem fordulhat elő a boltok polcain sem.

Címlapkép: Kalória Gödöllői Nonprofit Kft. (Facebook)