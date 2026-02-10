Orvoshiány és politikai feszültség: nemzetközi delegáció tárgyalt a magyar kormánnyal

Pozitív elmozdulás körvonalazódik a Magyar Orvosi Kamara és a Belügyminisztérium között immár három éve tartó feszült viszonyban. A januári egyeztetések nyomán felmerült az etikai eljárások részleges visszaadása a kamarának, ugyanakkor a kötelező kamarai tagság áprilisi választások előtti visszaállítása biztosan nem várható.

Januárban, jelentős nemzetközi támogatás mellett tárgyalt a Magyar Orvosi Kamara (MOK) vezetése Pintér Sándor belügyminiszterrel. A január 23-i megbeszélésen Álmos Péter, a MOK elnöke mellett jelen volt Otmar Kloiber, az Orvos Világszövetség főtitkára, Ole Johan Bakke, az Európai Orvosok Állandó Bizottságának elnöke, valamint Andreas Botzlar, a Német Orvosi Kamara elnökségi tagja is.- írta meg a 24.hu.

A találkozó részleteiről a kamara két héttel később számolt be egy online sajtótájékoztatón. Álmos Péter elmondta: a megbeszéléseken felmerült annak lehetősége, hogy a MOK ismét működtethessen etikai bizottságot, ám az orvosi működési engedélyek felfüggesztésére vonatkozó jogosítványok nélkül. A kamaraelnök ezt így is előrelépésnek tekinti a 2023 óta megromlott kapcsolatokban.

Három éve tartó konfliktus

A kamara és a minisztérium kapcsolata akkor romlott meg súlyosan, amikor a kormány az alapellátási ügyelet átalakítása körüli vita során megszüntette az orvosok kötelező kamarai tagságát. Az etikai eljárások lefolytatásának jogát ekkor az Egészségügyi Tudományos Tanácshoz telepítették. Mostanra úgy tűnik, a kormány legalább az etikai ügyek kezelésében hajlandó lehet bizonyos mértékű korrekcióra.

Otmar Kloiber a hétfői sajtótájékoztatón hangsúlyozta, hogy a nemzetközi orvostársadalmat megdöbbentette a magyar kormány három évvel ezelőtti döntése. "A Magyarországon uralkodó autoriter kormányzati stílushoz való alkalmazkodásnak tekintjük, amit nagy aggodalommal figyelünk" – fogalmazott az Orvos Világszövetség főtitkára. Ugyanakkor a januári budapesti megbeszélést barátinak írta le, és üdvözölte, hogy az etikai ügyek visszaadásának kérdése ismét napirendre került.

Választásokig nem változik a tagság kérdése

A kötelező kamarai tagság visszaállításának ügye továbbra is rendezetlen. Ole Johan Bakke beszámolója szerint a találkozó végén személyesen kérte Pintér Sándortól a kötelező tagság visszaállítását. A belügyminiszter ugyanakkor világossá tette, hogy a választások előtti hetekben erre nincs politikai mozgástér.

A sajtótájékoztatón az európai egészségügy általános helyzetéről is szó esett. A nemzetközi szervezetek vezetői egyetértettek abban, hogy az orvos- és ápolóhiány egész Európában súlyos kihívást jelent.

Otmar Kloiber rámutatott: a következő másfél évtizedben a jelenlegi orvospopuláció jelentős része vonul nyugdíjba, miközben nem lép a helyükre elegendő fiatal szakember. Ezzel párhuzamosan az egészségügyi szolgáltatások iránti igény folyamatosan növekszik, ami tovább fokozza a munkaerőhiányt.

Ole Johan Bakke szerint a politikai elvárások és ambíciók gyakran messze meghaladják a rendelkezésre álló erőforrásokat. Úgy vélte, olyan vezetőkre van szükség, akik nemcsak biztosítják az egészségügy megfelelő erőforrásait, hanem azokat úgy szervezik meg, hogy elkerüljék a pazarlást. Kiemelte továbbá a korszerű elektronikus és kommunikációs megoldások jelentőségét, amelyek csökkenthetik az egészségügyi dolgozók adminisztratív terheit.

A nemzetközi vendégek szerint a számukra bemutatott magyar EESZT-rendszer érdemi segítséget nyújthat az egészségügyi szakembereknek a mindennapi munka hatékonyabb megszervezésében és ellátásában.