Retteghetünk? H5N5 fertőzést diagnosztizáltak egy embernél

Az Egyesült Államokban először diagnosztizálták embernél a H5N5 madárinfluenza-fertőzést, írja az IFL Science.

A Washington Állami Egészségügyi Minisztérium november 14-én jelentette be, hogy H5N5 vírust mutattak ki Grays Harbor megye egyik lakosánál. A beteg egy idősebb, alapbetegségekkel küzdő felnőtt, aki jelenleg is kórházban van.

A hatóságok szerint a fertőzés forrása valószínűleg a háztartásában tartott házi szárnyasok és a vadon élő madarak közötti érintkezés lehetett, de a vizsgálatok még folyamatban vannak.

A madárinfluenza elsősorban madarakat érintő betegség, de alkalmanként emlősökre, köztük emberekre is átterjedhet. Az USA-ban 2025. november 17-ig 71 madárinfluenza-esetet azonosítottak, köztük egy halálesetet. Az esetek többsége enyhe megbetegedést okozott, főként tejtermelő és baromfitenyésztő farmokon dolgozóknál.

Míg a korábbi fertőzéseket a H5N1 altípus okozta, a washingtoni eset az első emberi H5N5 fertőzés. A CDC és a washingtoni egészségügyi hatóságok szerint a lakosság kockázata továbbra is alacsony.

A H5N1 és a H5N5 közötti különbség a vírus felületén található fehérjében rejlik. Bár nem teljesen világos, hogyan befolyásolja ez a vírus súlyosságát, a szakértők szerint a H5N5 hasonlóan viselkedik majd, mint a H5N1.

Richard Webby, a memphisi St. Jude Gyermekkórház influenzakutatója szerint: „Ez a vírus az emberi egészségügyi szempontból hasonlóan kezelendő, mint a H5N1.”