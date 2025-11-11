Donald Trump kivételt adott a MOL-csoportnak, így a szlovák Slovnaft olajfinomító ellátása is biztosított a szankciók ellenére.
Újabb vármegyében ütötte fel a fejét a madárinfluenza, több tízezeres állomány érintett
Egy Csongrád-Csanád vármegyei hízópulykákat tartó gazdaságban magas patogenitású madárinfluenza vírus jelenlétét igazolta a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih). Az érintett állomány felszámolása folyamatban van. A járványügyi szabályok maradéktalan betartása továbbra is elengedhetetlen hazánkban.
A Csongrád-Csanád vármegyei Szentes településen található, mintegy 40 600 egyedet számláló hízópulyka állományban észlelt fokozott elhullás, valamint idegrendszeri tünetek miatt merült fel a madárinfluenza gyanúja. Az állományból vett mintából a vírus H5N1 altípusát mutatta ki a Nébih laboratóriuma.
Az érintett állomány felszámolása már gyanú alapján megkezdődött, a járványügyi nyomozás folyamatban van. A hatóság a gazdaság körül kijelölte a 3 km sugarú védő- és 10 km sugarú megfigyelési körzetet.
A Nébih ismételten felhívja az állattartók figyelmét, hogy a járványvédelmi előírások szigorú és következetes betartása kulcsfontosságú a vírus bejutásának megelőzésében. Egy újabb, nagy kiterjedésű madárinfluenza járvány elkerülése kizárólag folyamatos védekezéssel lehetséges. Tekintettel arra, hogy a vírus jelen van a vadon élő madarakban, kiemelten fontos a szárnyasok vadon élő madarakkal való találkozási lehetőségének minimalizálása, ezzel is csökkentve a baromfik fertőződésének esélyét.
A madárinfluenzával kapcsolatos folyamatosan frissülő információk elérhetőek a Nébih tematikus aloldalán: https://portal.nebih.gov.hu/madarinfluenza
A három munkavállaló közül ketten könnyű égési sérüléseket szenvedtek.
