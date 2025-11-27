2025. november 27. csütörtök Virgil
3 °C Budapest
A hepatitis vírus HBV, HCV krónikus betegséget, májgyulladást okoz. A vírusellenes antitestes kezelések diagnosztizálják a fertőzést, a cirrózist, a fibrózist. A hepatotróp vírusok biológiája, genotípusa befolyásolja az egészséget. 3D
Egészség

Drasztikus májgyulladásjárvány: megyszólalt az NNGYK, így lehet minimalizálni a fertőzés kockázatát

Szánthó Péter
2025. november 27. 13:03

Az NNGYK válaszolt a Pénzcentrum megkeresésére a Csehországban tomboló hepatitis A-járvánnyal kapcsolatban, amely már több mint kétszer annyi megbetegedést okozott, mint egy évvel korábban. A hatóság ugyan konkrét utazási állásfoglalást nem adott, de megerősítette: a karácsonyi vásárok fokozott kockázatot jelentenek, ezért kiemelten fontos a kézmosás és a higiéniai szabályok betartása.

Szerdai cikkünkben részletesen beszámoltunk a régióban zajló hepatitis A járványról, amelynek epicentruma Csehország. Mindez azért is különösen aggasztó, mert a híres karácsonyi vásárok (pl. Prága és Brno) rengeteg turistát vonzanak, köztük többezer magyart is.

A Magyar Orvosi Kamara lapunk kérdésére azt is közölte, a karácsonyi vásárok különösen kockázatos helyszínek, hiszen a betegség fekális-orális úton, vagyis szennyezett kézzel, fertőzött széklettel, szennyezett vízzel vagy ételek (például mosatlan zöldség, gyümölcs) fogyasztásával terjed. Ennek megfelelően a terjedés megelőzésében legfontosabb a kézmosás és a személyi higiéne betartása.

Korábbi összeállításunkhoz megkerestük a Külgazdasági- és Külügyminisztériumot, illetve a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központot (NNGYK) is, többek között azért, mert a lengyel kormányzat már figyelmeztette a lakosságot, hogy kockázatos Csehországba utazni. Kiváncsiak voltunk a magyar hatóságok véleményére a kérdésben, megkeresésünkre most az NNGYK válaszolt.

Ugyanakkor konkrét álláspontot nem fogalmaztak meg az ügyben, azt viszont megerősítették: Csehországban az előző évi 636 megbetegedéssel szemben 2025 október végéig 2 310 esetet jelentettek.

A megbetegedést minden régióban és korcsoportban diagnosztizálták. A legtöbb esetet Prágában, Közép-Csehországban és Morva-Sziléziában regisztrálták. A járványügyi helyzetet több tényező befolyásolja, többek között a betegség ciklikus ingadozása, valamint a fogékony populáció arányának növekedése - magyarázták.

Az utazás, valamint az ott tartózkodás ideje alatt javasolt folyamatos figyelmet fordítani a kézmosásra. Amennyiben felmerül az utcán történő étkezés lehetősége, különösen ajánlott kézfertőtlenítő folyadék vagy kendő használata ezzel elkerülve az étel szennyeződésének lehetőségét. Az utazóknak fontos tisztában lenni azzal, hogy a hepatitis A vírus okozta betegség a fejlődő országokban gyermekbetegségnek minősül, amit felnőtt korra szinte mindenki átvészel

- húzta alá az NNGYK. Azt is kiemelték: különösen a gyermekek körében gyakori a tünetmentes fertőzés. Általában enyhe lefolyású a betegség, de az életkor előrehaladtával, krónikus betegség esetén nagyobb a veszélye a súlyos megbetegedésnek.

A fertőzések jelentős része tünetmentesen zajlik, így a magát egészségesnek érző személy is továbbadhatja a vírust. A lappangási idő viszonylag hosszú, átlagosan egy hónap. Ennek megfelelően a fejlődő országokban ritkán fordul elő tünetekkel járó fertőzés. Turistaként elsősorban a hepatitis A fertőzés veszélyétől a trópusi, szubtrópusi országokban kell tartani. A vírus leggyakrabban olyan helyeken fordul elő, ahol rossz higiénés körülmények vannak, továbbá ott, ahol nem biztosított a megfelelő ivóvízellátás

- részletezte a hatóság.

Az NNGYK arra is felhívta a figyelmet: a járványveszélyes területre utazóknak - pl. trópusi, szubtrópusi országok - az oltást ajánlott 4 héttel (minimum 2 héttel) az utazás megkezdése előtt beadatni, hogy a védettség biztosan kialakuljon.  A hosszútávú védettség eléréséhez 2 oltásra van szükség. Az emlékeztető oltás 6-60 nap múlva esedékes (oltóanyagonként változhat), amely legalább 15-20 évig biztosít védettséget.

Az oltások kapcsán arról tájékoztattak, hogy a hepatitis A fertőzés megelőzésére hatékony inaktivált vakcinák állnak rendelkezésre, melyek gyógyszertárban receptre felírva, térítés ellenében megvásárolhatók. Hazánkban kétféle vakcina (Avaxim és Havrix) van forgalomban, mindkét oltóanyag elérhető és mindkettő beadható  a gyermekek (1-15 év között) és a 16 éven felüliek részére is.
Címlapkép: Getty Images
#egészség #járvány #fertőzés #egészségügy #oltás #karácsonyi vásár #csehország #hepatitis #prága #nngyk

