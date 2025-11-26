Sokkoló, ami a világban történik, minden örökre meg fog változni: ez alól Magyarország sem húzhatja ki magát

Hiába a számtalan különböző családtámogató intézkedés Magyarországon, a hazai teljes termékenységi ráta tartósan alacsony maradt: a KSH szerint 2025 szeptemberére már 1,37-re esett vissza, még messzebb kerülve a népesség fenntartásához szükséges 2,1-es szinttől. A magyar helyzet azonban nem egyedi, hiszen a régióban és Európa más országaiban is hasonló trendek figyelhetők meg, miközben globálisan is éles kontraszt rajzolódik ki. A fejlett világ elöregedő társadalmai szemben állnak például Afrika fiatal, gyorsan növekvő népességével. Ez a demográfiai kettősség hosszú távon nemcsak gazdasági, hanem geopolitikai következményekkel is jár, hiszen a munkaerő és az erőforrások áramlása átalakítja a nemzetközi kapcsolatrendszert.

A világ teljes termékenységi rátája az elmúlt években folyamatosan csökkent, 2019-hez képest 6,2 százalékkal kevesebb, így átlagosan 2,25 gyermek jutott egy nőre 2024-ben. A trend az egész világon megfigyelhető, így a következmények is globálisak: a termékenységi ráta tartós csökkenése nemcsak az egyes országok munkaerőpiacát és nyugdíjrendszerét érinti, hanem szélesebb gazdasági és geopolitikai következményekkel is jár. A fejlett világban az elöregedés és a munkaerőhiány fékezi a növekedést, miközben a társadalmak egyre nagyobb nyomás alá helyezik a szociális rendszereket.

Vannak azonban kivételek, sőt a Visual Capitalist adatai feltűnő megosztottságot mutatnak a világ egyes országai között. A szubszaharai afrikai országok továbbra is a világ legmagasabb születési arányait produkálják, az első helyen szereplő Csádban például a 6,03 a teljes termékenységi ráta, míg Ázsia több országában drasztikusan becsökkent a születésszám, így a mutató értéke például Dél-Koreában, Tajvanon és Szingapúrban még az egyet sem éri el.

Szintén alacsony a teljes termékenységi ráta Európában, így azt láthatjuk, hogy a világ fejlettebb és a még fejlődő része áll szemben egymással demográfiai értelemben, ebből pedig nemcsak társadalmi, hanem gazdasági következmények is láthatók.

Teljes termékenységi ráta A KSH definíciója szerint a teljes termékenységi arányszám azt fejezi ki, hogy egy nő élete folyamán hány gyermeknek adna életet az adott év kor szerinti születési gyakorisága mellett. Egy ország népességszáma fenntartható, ha teljes termékenységi arányszáma eléri a 2,1-et, ezt nevezzük reprodukciós szintnek.

Afrika vs. Ázsia és Európa

Miközben a világ nagy része népességfogyással küzd, Afrika továbbra is a globális termékenységi térkép élén áll. Az első helyen a már említett Csád szerepelt 2024-ben (6,03), szorosan mögötte pedig Szomália és a Kongói Demokratikus Köztársaság áll 6,01-es és 5,98-as értékkel. Ez leegyszerűsítve tulajdonképpen azt jelenti, hogy egy nő körülbelül hat gyereket szül élete során ezekben az országokban.

Ez nagyrészt betudható a fiatal népességszerkezetnek, a családtervezéshez való korlátozott hozzáférésnek, valamint a magas gyermekhalandóságnak. Ez a demográfiai lendület pedig ugyan munkaerőpiaci potenciált és fogyasztói bővülést kínál, ám az oktatás, az egészségügy és az infrastruktúra nem tart lépést a növekedéssel, a gyors városiasodás és a klímaváltozás pedig súlyos feszültségeket okozhat az erőforrás-ellátásban.

Ezzel szemben Ázsia fejlett országaiban egy egyre látványosabb demográfiai válság bontakozik ki. Ennek legszembetűnőbb példája Dél-Korea, melynek termékenységi rátája 2024-ben mindössze 0,73 volt, ezzel az OECD országok legalacsonyabb értékét produkálva. Nem sokkal lemaradva őket követte Tajvan (0,86) és Szingapúr (0,95), drasztikus különbséget mutatva a fentebb említett afrikai országokhoz képest.

Európában szintén ehhez hasonló trendeket láthatunk, bár a fejlett ázsiai országokhoz képest még jobban tartja magát a mutató. Málta, Olaszország és Litvánia hozták a legalacsonyabb termékenységi rátákat (2019-ben és 2024-ben egyaránt): Málta tavaly 1,11-es, Olaszország 1,21-es, Litvánia pedig hasonlóképpen 1,21-es értékkel szerepelt a lista alján. Ez jól jelzi, hogy az előbbi két ország tartósan a leggyengébben teljesítők közé tartoznak, míg Litvánia az elmúlt években jelentős visszaesést (-0,4) szenvedett el, ami különösen figyelemre méltó a régió demográfiai trendjeinek alakulásában.

Magyarország sem lesz képes fenntartani a népességét

A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint Magyarországon utoljára 1977-ben értük el a népességszámot fenntartható 2,1-es termékenységi rátát, de a mutató az utóbbi években is tartósan elmaradt a népességpótlási szinttől: a Visual Capitalist adatai szerint 2019-ben 1,53 volt, 2024-re pedig 1,49-re csökkent. A KSH legfrissebb statisztikái még kedvezőtlenebb képet mutatnak,

2024 szeptemberében 1,48, míg egy évvel később, 2025 szeptemberében már csak 1,37 volt az érték.

Azonban nemcsak a születések száma csökken folyamatosan, hanem a halálozások száma is emelkedik, így a természetes fogyás üteme gyorsul. Az elöregedés, a munkaerőhiány és a nyugdíjrendszerre nehezedő nyomás mind komoly társadalmi és gazdasági kihívásokat jelentenek, amelyeket az elmúlt években bevezetett családpolitikai intézkedések sem tudtak eddig érdemben megfordítani.

Magyarország esete nem egyedi, a régió szélesebb képét vizsgálva látszik, hogy a környező országok szintén mind 2,1 alatt teljesítenek, vagyis egyik sem éri el a népességpótlási szintet. A legnagyobb visszaesés Csehországban és Ausztriában figyelhető meg, előbbinél -0,30, utóbbinál -0,14 ponttal. Ezzel szemben Románia (1.71) stagnált, míg Horvátország (1.47) szinte változatlan értéket mutatott. A különbségek jól érzékeltetik, hogy bár a régió egészében hasonló problémák jelentkeznek, az egyes országok eltérő pályán haladnak, ami a jövőben eltérő társadalmi és gazdasági következményekhez vezethet.

Így alakulhat át a ma ismert világ?

Ezek az adatok jelentős változásokat vetítenek előre, hiszen a világ népességi súlypontjának eltolódása már most is egyre élesebb kontrasztot teremt. Európa és Kelet-Ázsia a népességfogyás következményeivel küzd, míg a fejlődő régiókban a fiatal társadalmak dinamikus növekedése új lehetőségeket nyit. Ez az ellentét nemcsak gazdasági, hanem politikai feszültségeket is szülhet, hiszen a munkaerő és az erőforrások áramlása átalakítja a nemzetközi kapcsolatrendszert, és hosszú távon meghatározhatja a globális hatalmi viszonyokat.

Ebben a folyamatban a termékenységi ráta nem pusztán statisztikai adat, hanem gazdasági és társadalmi iránytű. Az alacsony értékek a nyugdíjrendszer fenntarthatóságát és a munkaerőpiac stabilitását veszélyeztetik, míg a magas ráták a fiatal társadalmakban gazdasági potenciált rejtenek, de egyben komoly strukturális kihívásokat is teremtenek az oktatás, az egészségügy és az infrastruktúra terén. Így a demográfiai mutatók előre jelzik, milyen jövőbeli problémákkal vagy lehetőségekkel kell számolni a világ különböző régióiban.