Családi pótlék változás: itt tehető bejelentés, így zajlik a családi pótlék visszafizetése

A családi pótlék fontos támogatás a gyermekes családok számára, azonban sokan nincsenek tisztában azzal, hogy a jogosultság feltételeinek megváltozása esetén bejelentési kötelezettségük van. Ez nemcsak jogi, hanem anyagi következményekkel is járhat: ha például valaki továbbra is jogosulatlanul kapja a támogatást, azt vissza kell fizetnie. Az alábbiakban összefoglaljuk, mit kell tenni ilyen esetekben, hová kell fordulni, és hogyan lehet a túlfizetett összeget rendezni.

A magyar családok fontos bevételi forrásai közé tartozik a családi pótlék nevű juttatás, ami alanyi jogon jár minden olyan családnak, ahol a családi pótlék megállapítása szempontjából megfelelő életkorú, élethelyzetű gyermeket vagy más személyt nevelnek, gondoznak.

Mi a családi pótlék?

A családi pótlék egyike azoknak a családtámogatásoknak, amelyek alanyi jogon járnak minden magyar család számára, ahol a kritériumoknak megfelelő gyermek vagy más személy nevelkedik.

A családi pótlék 2025 évében változatlanul a nevelési ellátásból és az iskoláztatási ellátásból áll, a családi pótlék utalása havi rendszerességgel történik, folyamatos bevételi forrást biztosítva a jogosultak számára.

Nevelési ellátás 2025: a nevelési ellátás a gyermek születésétől a tankötelezetté válása évének október 31-ig jár a kérelmező részére (saját jogon is kérelmezhető).

Iskoláztatási támogatás 2025: a tankötelessé válás évének november 1-jétől a tankötelezettség teljes időtartamára jár. Az iskoláztatási támogatás a tankötelezettség megszűnését követően a köznevelési intézményben, szakképző intézményben továbbtanuló gyermek után annak a tanévnek az utolsó napjáig jár, amelyben a gyermek a 20. életévét, sajátos nevelési igényű gyermek esetén pedig a 23. életévét betölti.

Mikor kell bejelenteni a változást?

A családi pótlékra való jogosultság a következő esetekben változhat:

ha a gyermek befejezi tanulmányait (középiskolai vagy felsőfokú),

ha a gyermek 18. életévét betölti és már nem tanul,

ha elköltözik a közös háztartásból,

ha megváltozik a gyermek gondozója vagy szülői felügyeleti joga,

ha a gyermek tartósan külföldre költözik,

ha a gyermek elhalálozik,

ha a család más okból már nem jogosult az ellátásra (pl. intézeti elhelyezés).

Minden ilyen családi pótlék változás esetén 15 napon belül be kell jelenteni a Magyar Államkincstár felé. A Magyar Államkincstár családi pótlék ügyintézése során ezt az egyik legfontosabb kötelezettségként tartják számon.

Hol és hogyan lehet bejelenteni?

A változásokat az alábbi módokon lehet bejelenteni:

1. Elektronikus úton: Az ügyfélkapun keresztül (https://ugyfelkapu.gov.hu) a „Családtámogatási ellátások” menüpontban. Ezen a felületen az államkincstár családi pótlék változás bejelentési, és a családi pótlék lemondásához szükséges űrlap is elérhető.

Az ügyfélkapun keresztül (https://ugyfelkapu.gov.hu) a „Családtámogatási ellátások” menüpontban. Ezen a felületen az államkincstár családi pótlék változás bejelentési, és a családi pótlék lemondásához szükséges űrlap is elérhető. 2. Papír alapon: A családi pótlék változás bejelentési nyomtatvány és a családi pótlék megszüntetéséhez szükséges nyomtatványt is letölthető a Magyar Államkincstár honlapjáról, személyesen kormányablakban vagy postán is benyújtható a területileg illetékes kormányhivatalhoz vagy a Magyar Államkincstár területi szervezetéhez.

Mi történik, ha valaki nem jelenti be a változást?

A jogosultságot érintő családi pótlék változás eseteket (például tanulmányok befejezése, gyermek nagykorúsága, külföldre költözés, gondozói kör változása stb.) 15 napon belül be kell jelenteni a Magyar Államkincstár felé. Ha ez elmarad, a később jogosulatlanul igénybevett összeget visszakövetelhetik az államkincstár családi pótlék ügyintézése során.

Ha a családi pótlék jogosultsága megszűnik, de az ellátást továbbra is folyósítják, a jogosulatlanul felvett összeget vissza kell fizetni. A Magyar Államkincstár ebben az esetben határozatot küld, amely tartalmazza a visszafizetendő összeget, valamint a fizetési határidőt. A Magyar Államkincstár családi pótlék rendszerében ez a visszafizetési kötelezettség szigorúan szabályozott.

Hogyan kell visszafizetni a jogosulatlanul felvett családi pótlékot?

A hatóság határozatban rendelkezik a visszafizetési kötelezettségről, és általában ebben állapítják meg a pontos összeget és határidőt. A visszakövetelés akár 5 évig érvényesíthető, ha bűncselekményről van szó, hosszabb időtartamon belül is lehetséges. Méltányossági kérelmet lehet benyújtani fizetési könnyítés vagy elengedés érdekében, ha az egészségi vagy jövedelmi helyzet ezt indokolja.

A visszafizetés az alábbi módokon történhet:

Egy összegben banki átutalással a megadott Magyar Államkincstár számlaszámra. A közlemény rovatba mindig fel kell tüntetni az ügyazonosítót vagy a határozat számát.

Postai csekken, amelyet az államkincstár kérésre küld ki, hiszen lehet ezt is igényelni.

Fontos tudnivaló még a családi pótlék változás kapcsán

A családi pótlék jogalap nélküli folyósítása nemcsak anyagi, hanem jogi következményekkel is járhat. A be nem jelentett változások miatt a jogosulatlan igénybevétel akár szabálysértési vagy büntetőeljárást is vonhat maga után, különösen akkor, ha szándékos megtévesztés történik.

A 1958. évi 8. (VII. 13.) MüM rendelet rögzíti, hogy:

„Aki a családi pótlékot jogtalanul veszi fel, köteles azt visszafizetni.” (R. 14. § (1))

Ha a jogosulatlan felvétel rosszhiszeműségből vagy szándékos megtévesztésből ered, a visszakövetelést határozattal rendelik el, akár adóként is behajtható (R. 14. § (2)–(5))

A rosszhiszeműség automatikusan felmerülhet olyan esetekben, amikor többszörösen folyósították a családi pótlékot ugyanarra a gyermekre, vagy ha az igénylő tudott a jogosulatlanságról, és mégis igénybe vette (R. 24. §)

Ez a szabályozás kizárólag azt mutatja, hogy a jogosulatlanul felvett támogatás anyagi következményekkel jár, de egyben rávilágít arra is, hogy jogi felelősség is felmerülhet – különösen ravaszság vagy szándékosság esetén.

Tehát fontos tudni, hogy a családi pótlék változás esetén a jogosultság minden esetben 15 napon belül be kell jelenteni a Magyar Államkincstárnak. A bejelentés történhet online vagy papír alapon. Ha a támogatást jogosulatlanul vették igénybe, a kifizetett összeget vissza kell fizetni, akár részletfizetési kérelemmel is. A felelősségteljes ügyintézés nemcsak jogi kötelesség, hanem a közösségi forrásokkal való tisztességes gazdálkodás alapja is.