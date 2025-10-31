2025. október 31. péntek Farkas
Father holding his newborn baby girl
Gazdaság

Ez már tényleg népesedési katasztrófa: idén egy nagyvárosnyival csökkent a magyarok száma

Pénzcentrum
2025. október 31. 11:03

2025 szeptemberében kevesebb gyermek született és kevesebben is haltak meg, mint egy évvel korábban, miközben a házasságkötések száma jelentősen emelkedett. Az év első kilenc hónapjában tovább csökkent a születések száma, miközben mérséklődött a halálozás, így a természetes fogyás mértéke enyhén nőtt.

Az előzetes adatok szerint 2025 szeptemberében 6172 gyermek született, és 8758 fő halt meg. Az előző év azonos hónapjához képest a születések száma 8,3, a halálozásoké 12%-kal mérséklődött, míg a házasságkötéseké 17%-kal emelkedett.

2025 szeptemberében 6172 gyermek született, 8,3%-kal, 559-cel kevesebb, mint 2024 szeptemberében. 8758 fő vesztette életét, 12%-kal, 1230-cal kevesebb az egy évvel korábbinál. A természetes fogyás a 2024. szeptemberi 3257-tel szemben 2586 fő volt. 6313 pár kötött házasságot, 17%-kal, 899-cel több, mint egy évvel korábban.

2025. január–szeptemberben  54 305 gyermek jött világra, 6,8%-kal, 3964-gyel kevesebb, mint az előző év azonos időszakában. Ezen belül januárban 4,2, február–márciusban 8,6, április–májusban 12, június–júliusban 1,7, augusztus–szeptemberben pedig 6,8%-kal kevesebb volt az élveszületések száma, mint 2024 azonos időszakaiban.

A teljes termékenységi arányszám egy nőre becsült értéke 1,32, egy évvel korábban 1,39 volt. 92 210-en haltak meg, 1,9%-kal, 1775-tel kevesebben az egy évvel korábbinál. Januárban 7,8, februárban 0,7, márciusban 7,3, április–júniusban 1,2%-kal többen, míg július–szeptemberben 13%-kal kevesebben hunytak el, mint az előző év azonos hónapjaiban.

A születések és a halálozások egyenlegének következtében a természetes fogyás 37 905 fő volt, 6,1%-kal több az előző évi 35 716 fős értéknél. 37 288 pár kötött házasságot, 2,4%-kal, 906-tal kevesebb az egy évvel korábbinál. Január–februárban 9,8, március–áprilisban 3,9, június–augusztusban 7,8%-kal kevesebb, míg májusban 2,4, szeptemberben 17%-kal több házasságkötés történt, mint 2024 azonos hónapjaiban.

Ezer lakosra 7,6 élveszületés és 12,9 halálozás jutott. Az élveszületési arányszám 0,5 ezrelékponttal, míg a halálozási arányszám 0,2 ezrelékponttal alacsonyabb volt, mint 2024 január–szeptemberében. A természetes fogyás 0,3 ezrelékponttal 5,3 ezrelékre nőtt. Ezer élveszületésre 3,3 csecsemőhalálozás jutott, amely 0,6 ezrelékponttal alacsonyabb az előző év azonos időszakinál. A házasságkötési arányszám 5,2 ezrelék volt, 0,1 ezrelékponttal alacsonyabb, mint egy évvel korábban.

A születések száma az összes régióban mérséklődött az előző év azonos időszakához képest. A legnagyobb mértékű csökkenés Budapesten és Nyugat-Dunántúlon történt.

A halálozások száma Észak-Magyarország és Nyugat-Dunántúl kivételével az összes régióban csökkent az előző év azonos időszakához képest. A legnagyobb csökkenés Pest régióban, Dél- és Észak-Alföldön következett be.

A természetes fogyás mértéke Pest régió és Dél-Alföld kivételével minden régióban emelkedett. Az országosnál nagyobb mértékű volt a növekedés a fővárosban, Észak-Magyarországon, Nyugat- és Közép-Dunántúlon. A házasságkötések száma a régiók felében nőtt, a másik felében mérséklődött. A legnagyobb mértékű növekedés Észak-Alföldön történt, míg a legnagyobb mérséklődés Budapesten.

2024. október és 2025. szeptember között 73 547 gyermek született, 6,6%-kal, 5201-gyel kevesebb a megelőző 12 havinál. 125 695-en haltak meg, 2,1%-kal, 2696-tal kevesebben, mint a megelőző 12 hónapban. 45 655 pár kötött házasságot, 5,3%-kal, 2571-gyel kevesebb a megelőző 12 havinál.
Címlapkép: Getty Images
#magyarország #születés #ksh #népesség #gazdaság #statisztika #demográfia #halálozás #népességfogyás #házasságkötés #természetes fogyás

