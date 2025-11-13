2025. november 13. csütörtök Szilvia
4 °C Budapest
Bemondta Orbán Viktor: ekkor érkezik a 14. havi nyugdíj első összege - óriási pénzesőre készülhetnek a szépkorú magyarok ×
Egy félénk kisgyerek az anyukájába kapaszkodik, aki az óvodába hozta, az óvónő üdvözli őket az óvoda ajtajánál.
HelloVidék

Tömeges fertőzés egy vidéki óvodában: 40 gyerek és 3 felnőtt rosszul lett, többen kórházba kerültek

HelloVidék
2025. november 13. 09:45

Hányással és hasmenéssel járó fertőzés ütötte fel a fejét Egerben: az egyik óvodában közel 40 kisgyermeket és három felnőttet kellett ellátásban részesíteni, közülük hármat kórházba is vittek. Az intézményben már megkezdődtek a fertőtlenítési és megelőző intézkedések.

Az Egri Bölcsődei és Óvodai Intézmény Joó János Tagóvodájában november 11-ről 12-re virradó éjjel több gyermeknél és dolgozónál hányással és hasmenéssel járó megbetegedés jelentkezett. A jelenlegi adatok szerint közel 40 gyermeket és három felnőttet érintett a hirtelen kialakuló rosszullét.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Három kisgyermeket a kiszáradás veszélye miatt kórházba szállítottak, állapotuk a kezelések hatására javul, a gyermekek a körülményekhez képest jól vannak. Az intézményben a fertőtlenítést és a szükséges megelőző intézkedéseket a reggeli órákban elvégezték.

Az illetékes egészségügyi hatóság helyszíni vizsgálatot tart az eset kivizsgálása érdekében. Az önkormányzat és az intézmény folyamatosan egyeztet a hatóságokkal, és a vizsgálat eredményéről tájékoztatják a lakosságot.

A Heol.hu cikke információja szerint az érintett óvoda két másik intézménynek is főz, de ott eddig nem történt megbetegedés. Szakemberek szerint rotavírus-fertőzésre lehet gyanakodni.
Címlapkép: Getty Images
