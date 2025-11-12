2025. november 12. szerda Jónás, Renátó
4 °C Budapest
Fiatal kaukázusi férfi orrfolyással, aki papírszalvétát tart az arca mellett otthon ülve. Beteg srác elkapott rossz megfázás mutatja tüneteit covid, vagy szenved vírus betegségben
Világ

Iskolabezárások jöhetnek? Járványszerűen terjed a H3N2 vírus, rengeteg a fertőzött

Pénzcentrum
2025. november 12. 20:11

Az Ausztráliában rekordszintű influenzajárványt okozó H3N2 vírus Nagy-Britanniában is veszélyt jelenthet a közelgő téli időszakban, miközben Japánban már iskolabezárásokhoz vezetett a fertőzések terjedése - számolt be az Express.

Az ausztrál adatok szerint az H3N2 influenzatörzs okozta az ország eddigi legsúlyosabb influenzaszezonját, és az egészségügyi szakértők figyelmeztetnek, hogy hasonló helyzet alakulhat ki Nagy-Britanniában is a tél közeledtével. Japánban ugyanez a törzs már iskolabezárásokhoz vezetett, mivel a fertőzések járványos szintet értek el, és több ezer ember szorult kórházi kezelésre.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A brit egészségügyi hatóságok már jelezték, hogy az influenza körülbelül egy hónappal korábban jelent meg a szokásosnál, és aggasztó, hogy túl kevesen veszik igénybe az ingyenes NHS influenzaoltást a jogosultak közül.

A legfrissebb adatok szerint az idősotthonok lakóinak kétötöde még mindig oltatlan, ami újabb felhívásokat eredményezett a veszélyeztetett csoportok oltására.

A Gyermekgyógyászati és Gyermekegészségügyi Királyi Kollégium (RCPCH) figyelmeztetett, hogy a H3N2 "halálos lehet", és felszólította a szülőket, hogy adassák be gyermekeiknek az influenza elleni orrspray vakcinát.
Címlapkép: Getty Images
#egészség #influenza #járvány #egészségügy #vírus #oltás #influenzajárvány #világ #japán #nagy-britannia #ausztrália

20:11
20:04
19:48
19:37
19:26
