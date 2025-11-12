Több itthoni utasbiztosító módosított a légijáratok késedelmével, illetve az orvosi segítségnyújtásokkal kapcsolatos egyes korábbi szerződési feltételein.
Iskolabezárások jöhetnek? Járványszerűen terjed a H3N2 vírus, rengeteg a fertőzött
Az Ausztráliában rekordszintű influenzajárványt okozó H3N2 vírus Nagy-Britanniában is veszélyt jelenthet a közelgő téli időszakban, miközben Japánban már iskolabezárásokhoz vezetett a fertőzések terjedése - számolt be az Express.
Az ausztrál adatok szerint az H3N2 influenzatörzs okozta az ország eddigi legsúlyosabb influenzaszezonját, és az egészségügyi szakértők figyelmeztetnek, hogy hasonló helyzet alakulhat ki Nagy-Britanniában is a tél közeledtével. Japánban ugyanez a törzs már iskolabezárásokhoz vezetett, mivel a fertőzések járványos szintet értek el, és több ezer ember szorult kórházi kezelésre.
A brit egészségügyi hatóságok már jelezték, hogy az influenza körülbelül egy hónappal korábban jelent meg a szokásosnál, és aggasztó, hogy túl kevesen veszik igénybe az ingyenes NHS influenzaoltást a jogosultak közül.
A legfrissebb adatok szerint az idősotthonok lakóinak kétötöde még mindig oltatlan, ami újabb felhívásokat eredményezett a veszélyeztetett csoportok oltására.
A Gyermekgyógyászati és Gyermekegészségügyi Királyi Kollégium (RCPCH) figyelmeztetett, hogy a H3N2 "halálos lehet", és felszólította a szülőket, hogy adassák be gyermekeiknek az influenza elleni orrspray vakcinát.
Izland már a legrosszabb forgatókönyvre készül, nemzeti biztonsági kockázatnak minősítette az Atlanti-óceán fő áramlati rendszerének potenciális összeomlását.
Nagyon inog a miniszterelnök széke, egyre kevesebben bíznak benne: érik a totális politikai válság Nagy-Britanniában?
Lóg a levegőben Keir Starmer brit miniszterelnök leváltása. A kormányfő harcolni fog pozíciójáért.
A Sonder hétfőn csődöt jelentett, egy nappal azután, hogy a Marriott International közölte: véget ért a két vállalat közötti együttműködési megállapodás.
Tényleg időhatár nélkül kapott felmentést Magyarország a szankciók alól? Erről jobb tudni az orosz olaj kapcsán
Orbán Viktor és Donald Trump találkozójával kapcsolatban továbbra is ellentmondásos információk keringenek az amerikai olajszankciók alóli magyar mentesség kérdéséről.
Olyan fegyvereket kért be Zelenszkij az amerikaiaktól, ami teljesen átírhatja a háborút: ez történne, ha megkapná
Az orosz támadások az energetikai infrastruktúra ellen egyre hatékonyabbak.
Keményen üzent Putyin szóvivője: nem tudnak magyar javaslatokról, nincs egyeztetés az ukrajnai háború lezárásáról
Dmitrij Peszkov szóvivő szerint Putyin még nem értesült a magyar kezdeményezésekről.
Az ukrán elnök azt is elárulta, hogy III. Károly brit uralkodó fontos háttérszerepet játszott abban, hogy Trump elnököt Ukrajna támogatására ösztönözze.
A közgazdászok figyelmeztetnek, hogy a több tízmilliárd fontos adóemelések csak tovább rontanák a helyzetet.
Bevásárolunk Trump rettegett csodafegyveréből: ezt érdemes tudni a HIMARS-rendszerről - mire használná a magyar hadsereg?
Orbán Viktor bejelentette, hogy Magyarország HIMARS rakétarendszereket vásárol az Egyesült Államoktól; az amerikai külügy szerint a megállapodás értéke 700 millió dollár.
Az orosz elnök távozása azonban nem jelenti automatikusan egy kevésbé veszélyes Oroszország létrejöttét.
A párizsi klímaegyezmény aláírása óta eltelt évtizedben a klímaváltozás gyorsabban súlyosbodott, mint ahogy a világ képes volt csökkenteni a fosszilis tüzelőanyagok használatát.
Rejtélyes drónokat találtak a NATO területén egy atomerőmű felett: azonnal riadót fújt az ország vezetése
Belgium a szomszédos országok mindegyikétől kért segítséget a drónok elleni védekezéshez.
Ezt nem láttuk jönni! Kihirdette a német államfő: Fenyegetést jelent az orosz agresszor, cselekednünk kell!
A német államfő a demokrácia védelmére szólított fel. "Cselekednünk kell. Képesek vagyunk rá. Demokráciánknak nem kell megadnia magát. A demokrácia meg tudja védeni magát."
A Kreml arra figyelmeztetett, hogy Oroszország kénytelen lesz hasonlóképpen cselekedni, ha az Egyesült Államok vagy bármely más ország ilyen kísérleteket hajtana végre.
Az azonnali hatállyal életbe lépő intézkedés egyelőre 2026. november 27-éig marad érvényben.
Magyarország HIMARS rakétarendszereket vásárol az Egyesült Államoktól, amely a világ legjobb ilyen típusú fegyverrendszere.
Törökország népirtás és emberiség elleni bűncselekmények vádjával elfogatóparancsot adott ki Benjamin Netanjahu és kormányának 36 magas rangú tisztviselője ellen.
Orbán Viktor sajtótájékoztatón számolt be az amerikai elnökkel folytatott tárgyalásairól, ahol energetikai, nukleáris, hadiipari és gazdasági együttműködésről állapodtak meg.
