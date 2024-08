Halálos betegség előjele lehet ez a tünet a lábon: így szabadulhatsz meg tőle, drága lesz a műtét

A visszérbetegség egész évben okozhat kellemetlen tüneteket, nyáron pedig különösen zavaró lehet, ha a ruházat nem takarja az elszíneződött ereket. Ilyenkor kezdenek sokan valamilyen kezelésbe, vagy fordul meg a fejükben a műtét lehetősége. A tb terhére indokolt esetben végezhető hagyományos, érsebészeti műtét, a vágás nélküli lézeres, rádiofrekvenciás vagy ragasztásos műtétek azonban csak magánklinikákon. Ha valaki a magánműtét mellett dönt, többszázezres kiadásra kell készülnie. A Pénzcentrum most összegyűjtötte, mennyibe kerül az egyes magánklinikákon a különféle technológiával elvégzett visszérműtétek.

A visszérbetegség olyan megnagyobbodott, kitágult vénákat jelent, amelyek általában a lábakon és a lábfejen alakulnak ki - írja az Egészségvonal. A visszerek áttetszenek a bőrön, kék vagy sötétlila színűek lehetnek, gyakran kidudorodnak, érezhetően csomósak az összegyűlt vér miatt. A visszér nem feltétlenül okoz egészségügyi panaszokat, enyhe esetben inkább esztétikai problémát jelentenek, melyek leginkább a nyári hónapokban zavarják a visszérbetegséggel élőket, amikor jellemzően lengébben öltözik az ember. Viszont amikor már gyulladás alakul ki az érintett erekben, akkor akár súlyos tünetek is jelentkezhetnek. Ezt nem érdemes kivárni.

Visszérgyulladást (thrombophlebitist) a visszérben képződő vérrög okozhat, amely elzárja a vénákban áramló vér útját. Amennyiben ez bőrfelszínhez közeli gyulladás (tehát nem mélyvénás trombózis), úgy általában nem okoz súlyos állapotot. A vérrög általában néhány héten belül felszívódik, és a gyulladás is elmúlik. Általában gyulladáscsökkentőkkel vagy véralvadásgátló gyógyszerekkel kezelik - írja a portál. A visszérgyulladás leggyakrabban az alsó lábszárat érinti, ritkábban a karokat, a péniszt vagy a mell bőrfelszínhez közeli vénáit.

A bőrfelszínhez közeli visszér gyulladásának tünetei:

fájdalmas, meleg érzetű, kemény ércsomók a bőr alatt,

a bőr helyi kipirosodása, duzzanata.

Mindezen tünetek általában enyhék, nem korlátozzák a normál hétköznapi életvitelt, a fájdalom nem okoz nehézséget a járásban. Lábat érintő visszérgyulladás esetén a kezelőorvos a beteg láb felpolcolását javasolhatja. Szóba jöhetnek vény nélkül kapható, nemszteroid gyulladáscsökkentő gyógyszerek vagy kompressziós harisnya viselése is. A visszérgyulladás általában magától meggyógyul.

A huzamos ideig tartó ülés miatt megduzzadhat a visszeres láb, és növekszik a vérrögképződés kockázata is. Ennek megelőzése érdekében az ülést gyakori sétákkal meg kell szakítani, illetve javasolt a rendszeres és nagyobb mennyiségű alkoholmentes folyadék fogyasztása. Hosszan tartó utazás során javasolt kompressziós harisnya viselése.



A fentieknél súlyosabb állapotot idéz elő a mélyvénás trombózis, melyet rendkívül fontos megkülönböztetni a visszérgyulladástól. A mélyvénás trombózis jellegzetes tünete az egész láb megduzzadása, érzékenysége, erős fájdalma - írják. Ha a tünetek mélyvénás trombózisra utalnak, azonnal keresse fel a legközelebbi sürgősségi betegellátó osztályt! - javasolják a szakértők.

A mély vénák a felszínes vénákkal ellentétben nem láthatóak, mélyen a bőr alatt futnak. Általában az alsó végtagban alakul ki, de előfordulhat a felső végtagokon is - írja ugyancsak az Egészségvonal. A mélyvénás trombózis néha teljesen tünetmentes, de trombózisra utalhatnak a következő tünetek:

az érintett végtag duzzadt, körfogata megnő, a betegek gyakran feszülésre panaszkodnak (a másik oldali végtagon duzzanat nem jelentkezik);

a mélyvénás trombózisra jellemző, hogy a beteg panaszai vízszintes testhelyzetben csökkennek;

a sípcsont élénél figyelmeztető kollaterális (oldalági) vénák válnak láthatóvá;

a mélyvénák lefutásuk mentén fájdalom jelentkezik;

a végtag fájdalmas, az alsó végtag esetén a fájdalom gyakran a vádliban kezdődik és hasonlíthat az izomgörcsre, izomlázra;

a végtag bőre cianotikus (kékes), fénylő, meleg.

A mélyvénás trombózis lehetséges szövődménye a tüdőembólia. A végtag vénájában kialakult vérrögből leváló darabok a szíven át a tüdőbe juthatnak és ott kisebb vagy nagyobb ereket zárhatnak el. Tekintettel arra, hogy az alsó végtagokban kifejezetten nagy vérrögök is létrejöhetnek – melyekből szintén jelentős méretű darabok válhatnak le –, a tüdőembólia így akár végzetes kimenetelű is lehet - írják.

A visszérbetegség kezelése

A visszérbetegség, ahogy fent már írtunk, leggyakrabban nem súlyos, gyakran tünetmentes. Ilyenkor a kezelés célja főként a súlyosbodás megállítása, vagy esztétikai célú. Ez történhet mozgással, diétával, vény nélküli szerekkel, gyulladáscsökkentőkkel. Amikor már tüneteket is okoz a visszérbetegség - fájdalmat, duzzanatot (ödémát), fekélyt, vénarepedést -, akkor már mindenképpen orvoshoz kell fordulni, megbeszélni a kezelési lehetőségeket.

Előfordulhat, hogy a visszérbetegség gyógyításához már nem elégséges a konzervatív kezelés, hanem műtéti beavatkozásra van szükség. A hagyományos, érsebészeti műtéten túl már végeznek vágás nélküli lézeres, a radiofrekvenciás (RF) ablatiót, illetve alkalmazzák a ragasztásos technikát is. Azt, hogy kinek mely műtét a legmegfelelőbb, szakorvossal érdemes egyeztetni.

Visszér műtéteket végeznek állami ellátásban a tb terhére is, de csak a hagyományos, sebészeti műtétet - lézeres, RF vagy ragasztásos műtét csak magánban érhető el. A NEAK várólista nyilvántartása szerint varixműtétre (vagyis visszérműtétet) 60 napot meghaladóan jelenleg 12-en várakoznak mindösszesen. Az átlagos tényleges várakozási idő az elmúlt fél évben 69 nap volt, vagyis valamivel több, mint két hónap.

A műtét ára magánklinikákon

Ha valaki nem szeretne várni, vagy más okból inkább a magánellátást választaná, rengeteg klinika kínál műtéti megoldásokat visszérproblémákra. A hagyományos módszer mellett a legtöbb helyen a lézeres műtét érhető el, de sok klinikán végeznek rádiófrekvenciás és ragasztásos műtétet is. A Pénzcentrum összegyűjtötte, hogy jelenleg mennyibe kerül a magyarországi magánellátásban egy ilyen műtét.

Az magánkórházanként, -klinikánként eltérő lehet, hogy a műtéti díjon felül még milyen egyéb díjakra számíthat a beteg. Míg egyes helyeken az árlistában szereplő ár lefedi az előzetes konzultációt, szükséges vizsgálatokat és utólagos ápolási díjat, kontrollvizsgálat díját is - melyek együttesen könnyen 100 ezres költséggé duzzadnak -, más helyeken ezekért mind külön kell fizetni. Ezért ha valaki magánműtét mellett, mindenképp alaposan tájékozódjon a szolgáltatóknál, milyen ellátást foglal magában a műtét díja és mit kell pluszban fizetni!

Általánosságban elmondható, hogy aki visszeret műttetne, annak legalább 300 ezer forintos kiadással számolnia kell, ha pedig a probléma kiterjedtebb, több végtagot is érint, akkor akár millióig is nőhetnek a költségek. Ezenkívül a műtét fajtája sem mindegy, általában a hagyományos sebészi eltávolítás (kimetszés) a legolcsóbb, a lézeres műtét már drágább, a rádiófrekvenciás pedig vagy egy árban van a lézeressel, vagy többe kerül. A ragasztásos módszer során szövetbarát "ragasztóanyagot" juttatnak a beteg visszérbe, amely "összeragasztja" az ér belső falát. Ez a legújabb, legkevesebb helyen alkalmazott tehnológia, így a legdrágább is.

A fenti táblázatban a különféle műtétek árait listáztuk, melyek egy végtagra - többnyire lábra - értendők. Ha részletesen is megnézzük az árlistákat, kiderül, miből adódhatnak a nagy különbségek. Illetve azt is érdemes tudni, hogyha mindkét láb érintett, a műtéti árazás nem duplázódik, hanem kedvezőbb.

Így spórolhatunk 20%-ot a magánklinikai műtéti kiadásokon Ha valaki egészségpénztári megtakarításból fizeti a magánegészségügyi kiadásait, akkor adóvisszatérítéssel akár 20%-ot is spórolhat. Ehhez rendelkeznie kell egészségpénztári megtakarítással, melyet nemcsak a munkáltató nyithat a dolgozóinak, hanem bárki nyithat magának is. A másik feltétel, hogy legyen annyi - más úton vissza nem szerzett - adónk, hogy abból le tudjunk írni évi legfeljebb 150 ezer forintot. A harmadik legfontosabb dolog, hogy a választott magánklinika szerződve legyen az egészségpénztárral - ez többnyire manapság már nem jelent gondot, de nem árt rákérdezni!

Ars Medica Magánkórházban maga a műtét díja magánúton 260-320 ezer forint, de ehhez hozzájön még az altatás díja, ami 158 ezer forint, valamint a 218 ezer forintos magánklinikai szolgáltatási díj. Ezen felül még számolni kell konzultációs és ápolási díjakkal.

A Budai Egészségközpontban az alsó végtagi visszér műtétet (varix) 900 ezer forinttól végzik.

A C-Medic klinikán a lézeres, RF műtéti kezelés 230 ezer forint, a vágás nélküli visszér eltávolítás 250 ezer forint, melyhez ugyancsak kapcsolódhatnak különféle egyéb díjak.

A Csimborasszó Egészségügyi Központban a visszérműtét hagyományos technikával (egyoldali) 490 ezer forint, a kétoldali műtét 640 ezer forint. A lézeres visszérműtét (egyoldali) 560 ezer forint, a kétoldali műtét 840 ezer forint.

A Déli Klinikán a lézeres visszérműtét 440 ezer forinttól érhető el, két lábra azonban 680 forinttól.

A Doktor24-nél - a Da Vinci Magánklinikán - felhívják a figyelmet, hogy a műtéti árak tájékoztató jellegűek. A műtét díja az adott beavatkozás és a hozzá kapcsolódó ellátás függvényében egyedileg kerül meghatározásra az operáló orvossal történt konzultációt kövezően. A műtéti árak fekvőbeteg adminisztrációs díjat tartalmaznak, melynek mértéke a műtét összegétől függően: 40, 70, vagy 90 forint. A hagyományos visszérműtét egy lábra 560 ezer, két lábra 620 ezer forinttól érhető el.

Az Elite Clinic árlistájában a visszeres kisműtét 290 ezer forint, a nyílt visszérműtét egy láb esetén 490 ezer forint, két láb esetén 690 ezer forint. A lézeres visszérműtét egy láb esetén 550 ezer forint, két láb esetén 750 ezer forint. Ehhez jöhet még az ápolási díj, mely távozás idejétől függően több tízezer forint költséget jelenthet.

Az F Medical Magánklinikán a lézeres visszérműtét 480 ezer forinttól érhető el, két végtagra pedig 600 ezer forinttól. Az ár tartalmazza az első kontroll vizsgálat, és szükség esetén az első skleroterápia árát. A műtéti ápolási díj is 59 ezer forinttól kezdődik.

Az Istenhegyi Klinikán a rádiófrekvenciás és a lézeres visszérműtét is egy lábon 490 ezer forint volt augusztus 1-je előtt, de az után már 520 ezer forint. A honlapon azt írták, hogy a NEAK támogatott visszér műtéteknél hotelszolgáltatási díj 70 ezer forint.

Magánklinikák is végeznek ugyanis tb-támogatott műtéteket, azonban az egyéb szolgáltatási díjakat ebben az esetben is ki kell fizetni.

A Kardirex Egynapos Sebészeti Centrumban a lézeres visszérműtét 650 ezer forinttól, a ragasztásos 660 ezer forinttól kérhető, míg hagyományos technológiával 550 ezer forint az ára. A műtétet végezhetik kombinált technológiával is, ennek ára 850 ezer forint.

A Kelen Kórházban a lézeres visszérműtétet 490 ezer forinttól végzik, phlebectomiával kiegészítve 620 ezer forint. A phlebectomia - a visszér egy részének kimetszése - önmagában 250 ezer forint.

A Medicovernél az egyoldali lézeres visszérműtét akciósan 420 ezer forinttól, kétoldalra 570 ezer forinttól végeznek, de felhívják a figyelmet, hogy csak enyhe fokú visszeresség esetén végezhető egyszerre. A varicectomia - a felszíni vénák eltávolítása - egy oldalon altatásban 340 ezer forinttól érhető el, két oldalon 380 ezer forinttól, helyi érzéstelenítéssel egy oldalon pedig már 250 ezer forinttól.

A Mihalovits Visszérközpontban a ragasztásos (VenaSeal™) visszérműtét pontos ára a visszér stádiumától (1-4) függ, melyet az első vizsgálat után tudnak megmondani. A műtéthez 1 és 4 hetes kötelező kontrollvizsgálat tartozik, az 1. kontroll ára benne van a műtét árában. Egy láb esetén 600 ezer, egyszerre két lábnál 820 ezer forintot kérnek. A rádiófrekvenciás visszérműtét egy lábra 450 ezer forint, két lábra 700 ezer forint.

Az Ormos Intézetben a lokális visszérműtét 100 ezer forint, a lézeres visszérműtét egy láb esetén 400 ezer forint, két láb esetén - csak orvosi javaslatra! - pedig 600 ezer forint. A ragasztásos visszérműtét egy lábra 650 ezer forint, kettőre 1,1 millió forint.

A Szent Magdolna Magánkórházban a rádiofrekvenciás visszérműtét egy alsó végtagra 450 ezer forinttól, két lábra 550 ezer forinttól érhető el, a lézeres műtét egy lábra 395 ezer forinttól érhető el. A ragasztásos visszérműtétet egy láb esetén 740 ezer forinttól, két láb esetén 940 ezer forinttól végeznek.

A hagyományos visszér műtét főtörzsek kezelése nélkül a TritonLife Róbert Magánkórház és a TritonLife Magánkórház Kaposvár 384 ezer forinttól, Budaörsön 499 ezer forinttól érhető el. A hagyományos visszér műtét főtörzsek eltávolításával (crossectomia, stripping) a Róbert Magánkórházban 604 ezer forinttól, Budaörsön 499 ezer forinttól végeznek. A lézeres visszérműtétek a TritonLifenál 659 ezer forinttól, a ragasztásos visszérműtétek 934 ezer forinttól kérhetők.

A VP-Med Egészségcentrum és Oktatási Központban a lézeres, illetve a rádiófrekvenciás és mikrohullámú visszérműtét is egy végtagon 460 ezer forint, két végtagon 680 ezer forint.

Ezek alapján az árak alapján, ha valaki egészségpénztári megtakarításból fizetné a műtét, a szükséges vizsgálatok és egyéb díjak költségeit, akkor 60-150 ezer forintot is megspórolhat. Hiába kerül ugyanis akár egy millió forintba a műtét, egy évre ugyanis az adó-visszatérítési limit egészségpénztárak esetén 150 ezer forint. Azonban nagyösszegű műtétek esetén mindenképp megéri az egészségpénztári finanszírozás, mert akár 20%-ot is spórolhatunk a költségeken. Azonban mielőtt egy-egy magánklinika vagy egészségpénztár mellett döntünk, érdemes ellenőrizni, milyen szolgáltatóval áll szerződésben a választott kórház.