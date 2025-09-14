2025. szeptember 14. vasárnap Szeréna, Roxána
Idős férfi beteg hordágyon a kórház folyosóján. Beteg férfi kórházi hordágyon.
Egészség

Botrány, hiába fizetjük a TB-t: állami kórházban havi 160 ezret szednek a betegektől

Pénzcentrum
2025. szeptember 14. 10:31

A Péterfy Sándor Utcai Kórház krónikus belgyógyászati osztályán a betegektől napi térítési díjat és havi alapítványi hozzájárulást kérnek, ami jogszerűsége kérdéseket vet fel. A gyakorlat szerint a betegek hozzátartozóinak havonta mintegy 160 ezer forintot kell fizetniük az állami intézményben nyújtott ellátásért - írja a Telex feltáró riportjában.

Egy olvasói megkeresés nyomán derült fény arra a gyakorlatra, amely a Budapesti Péterfy Sándor Utcai Kórház – Rendelőintézet Szövetség utcai telephelyén működő III. Krónikus belgyógyászati osztályon zajlik. Az érintett beteg hozzátartozója arról számolt be, hogy napi 2000 forintos térítési díjat, valamint havi 120 ezer forintos alapítványi hozzájárulást kértek tőlük az ellátásért.

A helyszíni tapasztalatok alapján ez a gyakorlat általánosnak tekinthető. A hozzátartozók beszámolói szerint havonta körülbelül 160 ezer forintba kerül egy beteg ellátása az intézményben. Többen megjegyezték, hogy ezért az összegért cserébe valóban színvonalasabb ellátást kapnak szeretteik: a nővérek és orvosok kedvesek, a betegeket rendszeresen felültetik és tisztába teszik.

A hozzátartozók elmondása szerint két szerződést kell aláírniuk: egyet a napi 2000 forintos díjról, egy másikat pedig a havi 100 ezer forintos alapítványi hozzájárulásról. Ez utóbbi támogatásként szerepel, de valójában kötelező feltétele a felvételnek. Olyan esetről is beszámoltak, ahol egy idős beteg teljes, 160 ezer forintos nyugdíját az intézménynek fizeti, hogy ott maradhasson.

A kórház térítési szabályzata szerint az ápolási osztályon és krónikus fekvőbeteg-ellátásban a kiegészítő térítési díj 800 forint naponta. Ez fedezi többek között a gyógytornát, az emelt komfortfokozatot, a fodrász, pedikűr, manikűr szolgáltatásokat, a speciális diétát napi ötszöri étkezéssel, valamint a mentálhigiénés szakápoló által nyújtott segítséget. Dózsa Csaba egészségügyi közgazdász szerint azonban az alap betegellátásért nem kérhető kötelező térítési díj állami kórházban.

Térítési díjat szociális otthon vagy kimondottan csak ápolási tevékenységet végző intézmény esetében kell kötelezően fizetni, ott tényleg van napidíja az ellátásnak, de egy állami kórházban nem lehet kötelező alapdíjat kérni

– nyilatkozta a szakértő. A szakember rámutatott, hogy a krónikus osztályok néhány hetes, maximum néhány hónapos kórházi ellátást nyújtanak, nem pedig tartós elhelyezést. "Ha valakinek nincs szüksége betegellátásra, akkor szociális otthonban a helye, nem egy kórházban" – tette hozzá. Véleménye szerint a Péterfy kórház esete akkor lenne jogilag tiszta, ha ezek az osztályok beintegrálódnának a szociális ellátórendszerbe.

Dózsa Csaba szerint a jelenlegi rendszer azért működhet, mert mindkét félnek előnyös: a hozzátartozók egy magánintézményben sokszoros áron tudnák csak elhelyezni idős családtagjaikat, az otthonápolás pedig anyagilag és mentálisan is megterhelőbb lenne. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az alapítványi kötelező hozzájárulás jogilag aggályos, nem lehet elvárás, hogy valaki kötelezően fizessen egy alapítványnak.

A Péterfy Sándor utcai kórház a megkeresésre válaszolva közölte, hogy az üggyel kapcsolatban a Belügyminisztérium vizsgálatot rendelt el, ezért annak lezárultáig bővebb tájékoztatást nem áll módjukban adni.
Címlapkép: Getty Images
#egészség #kórház #orvos #nővér #alapellátás #állami egészségügyi ellátó központ

