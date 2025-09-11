A kínai CATL rugalmasabbá teszi debreceni akkumulátorgyárát, hogy alkalmazkodjon az európai autóipar változó igényeihez.
Sokkoló kórházi fertőzés terjed: elszabadult a kór, regetegen kaphatják el
Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) figyelmeztetést adott ki egy veszélyes gomba, a C. auris terjedéséről, amely jelentős fenyegetést jelent az európai kórházakban. A 2023-as adatok szerint rekordszámú, 1346 esetet regisztráltak, ami 67%-os növekedést jelent az előző évhez képest.
A C. auris gomba különösen aggasztó jelenség az egészségügyi intézményekben, mivel rendkívül ellenálló az antifungális szerekkel szemben. A kórokozó képes hosszú ideig fennmaradni kórházi felületeken és orvosi eszközökön, ami megkönnyíti a betegek közötti terjedését. A már egyébként is legyengült immunrendszerű páciensek különösen veszélyeztetettek, körükben a halálozási arány akár a 60%-ot is elérheti - írja a Bloomberg.
Az ECDC hangsúlyozza, hogy megfelelő beavatkozás hiányában a fertőzés gyorsan terjedhet regionális vagy országos szinten is. Az utóbbi időszakban Cipruson, Franciaországban és Németországban dokumentáltak járványkitöréseket, míg Görögországban, Olaszországban, Romániában és Spanyolországban már olyan széles körű a terjedés, hogy az egyes járványgócok nem különíthetők el egymástól.
"Ez mutatja, milyen gyorsan meg tud telepedni a kórházakban" - nyilatkozta Diamantis Plachouras, az ECDC antimikrobiális rezisztenciával és egészségügyi ellátással összefüggő fertőzésekkel foglalkozó részlegének vezetője. "De ez nem elkerülhetetlen. A korai felismerés és a gyors, összehangolt fertőzésvédelem még mindig megakadályozhatja a további terjedést."
A védekezés hatékony eszközei közé tartozik a betegek elkülönítése és az eszközök alapos fertőtlenítése. Pozitív példaként Dániát említi az ECDC, ahol sikeresen megfékeztek egy járványt, és azóta nem azonosítottak új eseteket.
A helyzetet súlyosbítja, hogy az ECDC által vizsgált 36 országból mindössze 17-ben működik országos felügyeleti rendszer a C. auris nyomon követésére, és csak 15 ország adott ki célzott fertőzésmegelőzési útmutatót.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
A gombaellenes gyógyszerek fejlesztésének finanszírozása is problémás területnek számít. Bár 2022-ben közel 383 millió dollárra emelkedtek a befektetések, a Bloomberg számára összeállított PitchBook adatok szerint 2023-ban még nem történtek új kötelezettségvállalások. A korábbi befektetések többsége néhány vállalatnál, például a Pulmocide Ltd.-nél és az F2G-nél koncentrálódott.
Az új gombaellenes szerek fejlesztését nehezíti az új gyógyszercélpontok azonosításának kihívása, valamint a magas fejlesztési költségek és a gyenge ösztönzők rendszere.
Minden negyedik magyart érinthet ez az egészségügyi probléma: súlyosan növeli a demencia kialakulását is
Új kutatás szerint a többszörös mentális betegségek jelentősen növelhetik a demencia kialakulásának kockázatát.
Az Állategészségügyi Világszervezet (WOAH) szeptember 10-i hatállyal visszaállította Magyarország hivatalos mentes státuszát a száj-és körömfájás-betegség alól.
Egy új tanulmány szerint az elmúlt negyedszázad 55 hőhulláma nem következett volna be az ember okozta éghajlatváltozás nélkül.
Sosem lesz már ennek vége? Megint emelkedett a koronavírus örökítőanyag, jöhet az újabb esetszám-növekedés
A múlt héten enyhén emelkedett a koronavírus örökítőanyagának országos átlagkoncentrációja a szennyvízben - közölte a népegészségügyi hivatal.
A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ szeptember 18-ig meghosszabbította a térítésmentesen igényelhető HPV elleni védőoltás beleegyező nyilatkozatának leadási határidejét.
Az emberek sokkal szívesebben tartanak húsmentes napot egészségük megőrzése érdekében, mint környezetvédelmi vagy állatjóléti okokból - ez derült ki egy új kutatásból.
Tíz év után újra megjelent a kéknyelv-betegség Magyarországon, miután Somogy megyében 15 szarvasmarhánál azonosították a vírust
Sokkoló, de annál kevésbé meglepő kutatás: ha telefonozol a vécén, drasztikusan nő az aranyér kockázata
Egy új tanulmány szerint a mobiltelefonok használata a mosdóban jelentősen növeli az aranyér kialakulásának kockázatát.
Egy új nemzetközi kutatás szerint a tüdőnk állapota nemcsak légzőszervi egészségünket, hanem szervezetünk általános öregedési folyamatait is befolyásolja.
A STADA Health Report 2025 reprezentatív kutatás 22, főképp európai országban térképezte fel, hogy mik a legkárosabb egészségügyi szokásaink.
Egy friss kutatás célja, hogy további információkat szolgáltasson a vakcina immunológiai hatásairól.
A nyár első felében alig volt szükség védekezésre, ám a csapadékos napok, valamint a nyárias szeptemberi időjárás miatt több helyen jelentős szúnyogártalom alakult ki.
A frontotemporális demenciában szenvedők nemcsak a szavakat veszítik el, hanem az étkezési szokásaik is drámaian megváltozhatnak.
Ezt te is a ChatGPT-vel csináltatod meg? A szakértők szerint borzalmas ötlet, amivel sokat árthatsz magadnak
Bár az AI gyors és ingyenes megoldást kínál, a dietetikusok szerint önmagában nem elegendő a személyre szabott táplálkozáshoz.
Szülők, figyelem! Fontos határidő jár le az iskolákban: nem érdemes elfelejteni, itt vannak a tudnivalók
A 7. osztályos lányoknak és fiúknak szóló humán papillomavírus (HPV) elleni védőoltásra még péntekig lehet jelentkezni.
Az új, mesterséges intelligenciával működő sztetoszkóp képes három veszélyes szívbetegséget mindössze 15 másodperc alatt felismerni.
A reggeli fejfájás, vagy ha a fejfájás reggel a legerősebb, vészjelző tünet, ki kell vizsgálni a gyereket alaposan.
Egy friss nemzetközi, laboratóriumi vizsgálat szerint a vizsgált 19 cumiból 4 tartalmazott hormonrendszert károsító biszfenol A-t (BPA).
-
Nyugdíjas utalványt használ? Plusz kedvezmény várja a SPAR-ban (x)
Promóciót indít a nyugdíjas élelmiszer-utalványokhoz kapcsolódva a SPAR országszerte. Azok a vásárlók, akik legalább 5.000 forint értékben fizetnek utalvánnyal, 500 forintos kupont kapnak, amelyet az év végéig beválthatnak.