Számítógépes grafikus kép egy vírusról mikroszkópon keresztül nézve.
Egészség

Sokkoló kórházi fertőzés terjed: elszabadult a kór, regetegen kaphatják el

Pénzcentrum
2025. szeptember 11. 19:02

Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) figyelmeztetést adott ki egy veszélyes gomba, a C. auris terjedéséről, amely jelentős fenyegetést jelent az európai kórházakban. A 2023-as adatok szerint rekordszámú, 1346 esetet regisztráltak, ami 67%-os növekedést jelent az előző évhez képest.

A C. auris gomba különösen aggasztó jelenség az egészségügyi intézményekben, mivel rendkívül ellenálló az antifungális szerekkel szemben. A kórokozó képes hosszú ideig fennmaradni kórházi felületeken és orvosi eszközökön, ami megkönnyíti a betegek közötti terjedését. A már egyébként is legyengült immunrendszerű páciensek különösen veszélyeztetettek, körükben a halálozási arány akár a 60%-ot is elérheti - írja a Bloomberg.

Az ECDC hangsúlyozza, hogy megfelelő beavatkozás hiányában a fertőzés gyorsan terjedhet regionális vagy országos szinten is. Az utóbbi időszakban Cipruson, Franciaországban és Németországban dokumentáltak járványkitöréseket, míg Görögországban, Olaszországban, Romániában és Spanyolországban már olyan széles körű a terjedés, hogy az egyes járványgócok nem különíthetők el egymástól.

"Ez mutatja, milyen gyorsan meg tud telepedni a kórházakban" - nyilatkozta Diamantis Plachouras, az ECDC antimikrobiális rezisztenciával és egészségügyi ellátással összefüggő fertőzésekkel foglalkozó részlegének vezetője. "De ez nem elkerülhetetlen. A korai felismerés és a gyors, összehangolt fertőzésvédelem még mindig megakadályozhatja a további terjedést."

A védekezés hatékony eszközei közé tartozik a betegek elkülönítése és az eszközök alapos fertőtlenítése. Pozitív példaként Dániát említi az ECDC, ahol sikeresen megfékeztek egy járványt, és azóta nem azonosítottak új eseteket.

A helyzetet súlyosbítja, hogy az ECDC által vizsgált 36 országból mindössze 17-ben működik országos felügyeleti rendszer a C. auris nyomon követésére, és csak 15 ország adott ki célzott fertőzésmegelőzési útmutatót.

A gombaellenes gyógyszerek fejlesztésének finanszírozása is problémás területnek számít. Bár 2022-ben közel 383 millió dollárra emelkedtek a befektetések, a Bloomberg számára összeállított PitchBook adatok szerint 2023-ban még nem történtek új kötelezettségvállalások. A korábbi befektetések többsége néhány vállalatnál, például a Pulmocide Ltd.-nél és az F2G-nél koncentrálódott.

Az új gombaellenes szerek fejlesztését nehezíti az új gyógyszercélpontok azonosításának kihívása, valamint a magas fejlesztési költségek és a gyenge ösztönzők rendszere.
Címlapkép: Getty Images
