Sokkoló kórházi fertőzés terjed: elszabadult a kór, regetegen kaphatják el

Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) figyelmeztetést adott ki egy veszélyes gomba, a C. auris terjedéséről, amely jelentős fenyegetést jelent az európai kórházakban. A 2023-as adatok szerint rekordszámú, 1346 esetet regisztráltak, ami 67%-os növekedést jelent az előző évhez képest.

A C. auris gomba különösen aggasztó jelenség az egészségügyi intézményekben, mivel rendkívül ellenálló az antifungális szerekkel szemben. A kórokozó képes hosszú ideig fennmaradni kórházi felületeken és orvosi eszközökön, ami megkönnyíti a betegek közötti terjedését. A már egyébként is legyengült immunrendszerű páciensek különösen veszélyeztetettek, körükben a halálozási arány akár a 60%-ot is elérheti - írja a Bloomberg.

Az ECDC hangsúlyozza, hogy megfelelő beavatkozás hiányában a fertőzés gyorsan terjedhet regionális vagy országos szinten is. Az utóbbi időszakban Cipruson, Franciaországban és Németországban dokumentáltak járványkitöréseket, míg Görögországban, Olaszországban, Romániában és Spanyolországban már olyan széles körű a terjedés, hogy az egyes járványgócok nem különíthetők el egymástól.

"Ez mutatja, milyen gyorsan meg tud telepedni a kórházakban" - nyilatkozta Diamantis Plachouras, az ECDC antimikrobiális rezisztenciával és egészségügyi ellátással összefüggő fertőzésekkel foglalkozó részlegének vezetője. "De ez nem elkerülhetetlen. A korai felismerés és a gyors, összehangolt fertőzésvédelem még mindig megakadályozhatja a további terjedést."

A védekezés hatékony eszközei közé tartozik a betegek elkülönítése és az eszközök alapos fertőtlenítése. Pozitív példaként Dániát említi az ECDC, ahol sikeresen megfékeztek egy járványt, és azóta nem azonosítottak új eseteket.

A helyzetet súlyosbítja, hogy az ECDC által vizsgált 36 országból mindössze 17-ben működik országos felügyeleti rendszer a C. auris nyomon követésére, és csak 15 ország adott ki célzott fertőzésmegelőzési útmutatót.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A gombaellenes gyógyszerek fejlesztésének finanszírozása is problémás területnek számít. Bár 2022-ben közel 383 millió dollárra emelkedtek a befektetések, a Bloomberg számára összeállított PitchBook adatok szerint 2023-ban még nem történtek új kötelezettségvállalások. A korábbi befektetések többsége néhány vállalatnál, például a Pulmocide Ltd.-nél és az F2G-nél koncentrálódott.

Az új gombaellenes szerek fejlesztését nehezíti az új gyógyszercélpontok azonosításának kihívása, valamint a magas fejlesztési költségek és a gyenge ösztönzők rendszere.