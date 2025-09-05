Lezárultak a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) fórumai, ahol a fővárosiak beleszólhattak az éjszakai közösségi közlekedés megújításába.
Állapotáról vallott a Nemzet Színésze: "A magatehetetlenséget nem kívánom, inkább kiugrom az ablakon!"
Szacsvay László egy idősgondozásról szóló reklámfilm kapcsán vallott arról, miként látja az öregkor és a segítség elfogadásának kérdését. A színművész szerint a méltóság megőrzése sokszor fontosabb, mint a családtagok állandó terhelése. Azt mondta, ha rászorulna, gondolkodás nélkül elfogadná az ilyen jellegű támogatást, de magatehetetlen nem akar lenni, inkább kiugrik az ablakon.
Szacsvay László nemrég egy idősgondozással kapcsolatos reklámfilmben szerepelt, amelyben arról beszélt, hogy idős korban sokszor bölcsebb választás lehet szakemberek segítségét igénybe venni, mint állandóan a családtagokra támaszkodni. Úgy vélte, ez az emberi méltóság megőrzését is könnyebbé teheti.
A kisfilm kapcsán a Blikk kereste fel a Nemzet Színészét, aki elmondta: szerencsére jelenleg nincs szüksége ilyen jellegű támogatásra, de ha egyszer eljönne az idő, gondolkodás nélkül elfogadná.
Ha megérem azt a kort, én is rászorulhatok erre, talán hamarosan. A családi kör az utóbbi években igencsak leszűkült, de nem is várom el, hogy ők ápoljanak. Sajnos, többször megtapasztaltam, milyen ez, és a kiszolgáltatottság gondolata félelemmel tölt el. A magatehetetlenséget nem kívánom, inkább kiugrom az ablakon. Ennél rosszabb dolog nincs is. Azt szoktam mondani, a Jóisten két dolgot ajándékozott az emberiségnek: a kutyát és a gyors halált. Az állatoknál már van eutanázia, az embereknél azonban ez bonyolult kérdés
– fogalmazott a színművész, aki a közelmúltban jelentette meg Féltem, amíg éltem című könyvét.
Szacsvay szerint egész életét végigkísérték a félelmek, olyannyira, hogy már maga sem tudná mindet felsorolni.
1947-es születésű vagyok, az első félelem mindjárt ’56-ban ért. Sokat legyőztem a félelmeimből, például amikor megküzdöttem a rákkal, de van, amit sosem sikerült. Kell is egy kis félelem, hisz a színészetnek is van egy izgulós része, ez egy jó színésznél szerintem meg is marad. Aki nem izgul, az inkább menjen is haza. Sok olyan dolog van benne, ami talán kérkedésnek vagy épp önsajnálatnak tűnhet, ám ez csak őszinteség a részemről. Sokan szerepelnek a könyvemben, sokan pedig nem, ki tudja, ki melyikért sértődik meg inkább. De én azt mondom, ha valaki haragszik rám, az vessen magára. Mert a harag mindig annak okoz szenvedést, aki haragszik, nem a másiknak
JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
– fűzte hozzá a Nemzet Színésze.
Egy régóta várt nyaralás után a munkába való visszatérés valóságos hidegzuhanyaként érhet minket, a napsütötte tengerparton töltött végtelennek tűnő napok után.
Fertőz a nyugat-nílusi láz Magyarországon: három újabb beteget azonosítottak, mind kórházba kerültek
gy a héten diagnosztizált esetekkel a 2025. évben nyilvántartott nyugat-nílusi láz megbetegedések száma ötre nőtt, melyből 4 volt hazai és egy importált eredetű.
Idén is ingyenes lesz a HPV elleni oltás, de ehhez nyilatkozatot kell kitölteni a szülőnek, hogy a gyerekek megkaphassák.
Közölték, hogy a visszaélés miatt a Semmelweis Egyetem megteszi a szükséges jogi lépéseket.
Alvási szokásairól vallott milliók kedvenc sztárséfje: döbbenetes, de csak ennyi nyugta van éjjelente
Az 50. életévét nemrég betöltött sztárséf az egészséges étkezés fontosságát hangsúlyozza legújabb művében.
A kereskedelmi forgalomból származó és az élelmiszeriparban alkalmazott fertőtlenítőszereknek 10 %-a nem bizonyult megfelelőnek mikrobiológiai hatékonyság szempontjából.
Hatalmas a túlterheltség a szombathelyi onkológián, egy beteg nem kevesebb időt, 9 órát várt egy kétperces konzultációra.
Az elhízás elleni küzdelemben új fejezetet nyitottak a GLP-1 receptor agonista hatóanyagú gyógyszerek, amelyek forradalmi hatékonyságot ígérnek.
Budapesti déli részén, és több megyeszékhelyen is emelkedést mutattak a szennyvízből kinyert örökítőanyag-mennyiségek.
Magyarországon aggasztó tendencia, hogy az elhízás egyre fiatalabbakat érint.
Életveszélyes sérülésekkel kellett kórházba szállítani azt a 13 éves lányt, aki barátaival rollerezett Kaposváron nagy teljesítményű gépeken, és balesetet szenvedett.
Világszerte továbbra is több milliárd ember nélkülözi a biztonságos ivóvízhez, szennyvízelvezetéshez és alapvető higiéniai szolgáltatásokhoz való hozzáférést.
Egy új kutatás szerint a lányok enyhébb autizmus tünetei miatt milliók maradhatnak diagnosztálatlanul, ami jelentős kezelési hiányosságokhoz vezethet
A szakértők szerint a nem megfelelően képzett, orvosi végzettség nélküli technikusok által végzett beavatkozások számos problémát okozhatnak.
A mesterséges intelligencia segítségével készült kamu videókból egyre több van.
Tudtad, hogy Magyarország digitális egészségügyi rendszere fejlettebb, mint az EU-átlag? Nézd meg, mi működik jól, és hol van még tér a fejlődésre!
Súlyos látlelet a magyarokról: tízből kilenc ember mindennap szenved, mégis alig vesz igénybe terápiát
A magyar lakosság 95,6 százaléka tapasztal mozgásszervi panaszokat, és ezek túlnyomó része krónikus jellegű.
Július végétől októberig tart a parlagfű pollenszórása, amelyre hazánkban minden tizedik ember érzékeny.
-
Ezért éri meg az elektronikus fizetés: megszólaltak a magyar vállalkozók - videó
Az elektronikus fizetési lehetőségek biztosítása ma már nem csupán opció, hanem a sikeres vállalkozás alapfeltétele.
-
Biztonság és kiszámítható hozam a műtárgypiacon (x)
A műkereskedelem egyre inkább felértékelődik a befektetők körében, hiszen stabil hozamot és megbízható menedéket kínál a gazdasági ingadozások idején.
-
Szeptemberben is SPAR Kupon Kánaán! (x)
Kapcsold turbóra az őszi bevásárlást! Gyűjtsd be 2025. szeptember 1. és 3. között a SPAR kuponokat!