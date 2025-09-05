Állapotáról vallott a Nemzet Színésze: "A magatehetetlenséget nem kívánom, inkább kiugrom az ablakon!"

Szacsvay László egy idősgondozásról szóló reklámfilm kapcsán vallott arról, miként látja az öregkor és a segítség elfogadásának kérdését. A színművész szerint a méltóság megőrzése sokszor fontosabb, mint a családtagok állandó terhelése. Azt mondta, ha rászorulna, gondolkodás nélkül elfogadná az ilyen jellegű támogatást, de magatehetetlen nem akar lenni, inkább kiugrik az ablakon.

Szacsvay László nemrég egy idősgondozással kapcsolatos reklámfilmben szerepelt, amelyben arról beszélt, hogy idős korban sokszor bölcsebb választás lehet szakemberek segítségét igénybe venni, mint állandóan a családtagokra támaszkodni. Úgy vélte, ez az emberi méltóság megőrzését is könnyebbé teheti.

A kisfilm kapcsán a Blikk kereste fel a Nemzet Színészét, aki elmondta: szerencsére jelenleg nincs szüksége ilyen jellegű támogatásra, de ha egyszer eljönne az idő, gondolkodás nélkül elfogadná.

Ha megérem azt a kort, én is rászorulhatok erre, talán hamarosan. A családi kör az utóbbi években igencsak leszűkült, de nem is várom el, hogy ők ápoljanak. Sajnos, többször megtapasztaltam, milyen ez, és a kiszolgáltatottság gondolata félelemmel tölt el. A magatehetetlenséget nem kívánom, inkább kiugrom az ablakon. Ennél rosszabb dolog nincs is. Azt szoktam mondani, a Jóisten két dolgot ajándékozott az emberiségnek: a kutyát és a gyors halált. Az állatoknál már van eutanázia, az embereknél azonban ez bonyolult kérdés

– fogalmazott a színművész, aki a közelmúltban jelentette meg Féltem, amíg éltem című könyvét.

Szacsvay szerint egész életét végigkísérték a félelmek, olyannyira, hogy már maga sem tudná mindet felsorolni.

1947-es születésű vagyok, az első félelem mindjárt ’56-ban ért. Sokat legyőztem a félelmeimből, például amikor megküzdöttem a rákkal, de van, amit sosem sikerült. Kell is egy kis félelem, hisz a színészetnek is van egy izgulós része, ez egy jó színésznél szerintem meg is marad. Aki nem izgul, az inkább menjen is haza. Sok olyan dolog van benne, ami talán kérkedésnek vagy épp önsajnálatnak tűnhet, ám ez csak őszinteség a részemről. Sokan szerepelnek a könyvemben, sokan pedig nem, ki tudja, ki melyikért sértődik meg inkább. De én azt mondom, ha valaki haragszik rám, az vessen magára. Mert a harag mindig annak okoz szenvedést, aki haragszik, nem a másiknak

– fűzte hozzá a Nemzet Színésze.