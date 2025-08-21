Az egészség- és önsegélyező pénztárak is mérsékelhetik idén a családok iskolakezdési kiadásait a rajtuk keresztül megvásárolható digitális taneszközök révén.
Súlyos műtéten esett át Reviczky Gábor: így van most a nagybeteg színész
Reviczky Gábor Kossuth-díjas színművész beszámolt szívműtétje utáni állapotáról és felépüléséről. A 76 éves művész, aki korábban háromféle rákbetegséggel is sikeresen megküzdött, most egy modern szívbillentyű-beavatkozáson esett át- írta a 24.hu.
A 76 éves Reviczky Gábor, akiről júniusban érkezett a hír, hogy szívműtétre szorul, nemrégiben nyilatkozott egészségi állapotáról. A színművész a műtét után azonnal visszatért a munkához, rehabilitációra sem volt szüksége.
Ez nem meglepő a művész esetében, aki korábbi súlyos betegségei alatt is rendületlenül dolgozott. "A hatodik kemo után voltam a legrosszabbul, de akkor is mentem este, mert a Képzelt beteg című darabot játszottuk. Emlékszem, alig bírtam menni, de a színpad, a kollégák, a közönség annyira feltöltött, hogy a tapsrendben már kis híján szaladtam. Az előadás, a színpadi jelenlét gyógyszer a közönségnek és a színésznek is. Pedig nem volt könnyű nekem az elmúlt időszak, mindig csak azt emlegetik, hogy sikeresen megküzdöttem a prosztatarákkal. Egy frászt csak azzal, háromfajta rákom volt" – nyilatkozta a Kossuth-díjas művész. Reviczky a felépülését elsősorban hozzáállásának tulajdonítja:
Egyszerűen nem vettem róla tudomást, hogy van, nem voltam hajlandó elfogadni, hogy rákos vagyok, hogy ebbe meghalhatok. Mert aki úgy áll hozzá, hogy nagyon beteg, neki vége, aki nem harcol, az nem is nyerhet!
A színészt a Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinikán kezelték, ahol úgynevezett TAVI műtétet hajtottak végre rajta. Ez egy korszerű eljárás, amely lehetővé teszi az aortabillentyű cseréjét nyitott szívműtét nélkül.
"Kaptam egy jópofa pacemakert, ami rendszabályozza a szívritmusomat. Ez már egy újfajta készülék, de még így is oda kell figyelni arra, hogy hová tehetem, mit használhatok tudva, hogy ez a ketyere ott dolgozik a mellkasomban. Például nem tehetem a mobilomat a bal felső ingzsebembe, mert bezavarhatja. Sok minden van még részletezve a zárójelentésben, de a feleségem vigyáz rám! Van egy kis utóhatása a műtétnek, néha kicsit szédülök, de ez is alakul és teljesen jól leszek" – osztotta meg a színművész. Reviczky a nyilatkozat végén köszönetet mondott az orvosainak, aneszteziológusának és minden ápolónak, akik a klinikai tartózkodása alatt gondoskodtak róla.
A COVID és az influenza felébresztheti a szunnyadó emlőrákos sejteket a tüdőben, ami metasztatikus betegséghez vezethet.
A Magyar Kórházszövetség nemrég megválasztott elnöke, Tóth Gábor szerint a fenntartható egészségügyi finanszírozási rendszernek motiválónak kell lennie.
A Dunán levonult árhullám nyomán jelentős szúnyogártalom alakult ki országszerte, különösen a folyó menti településeken.
Afrikai eredetű, aktívan vadászó kullancsfajok jelentek meg Magyarországon,
A magas hőmérséklet és páratartalom hatással van a szervezet hőháztartására, ami befolyásolja az erőkifejtést, az állóképességet és a koncentrációt is.
Vasárnap éjjel egy fiatal nő a Duna alsó rakpartján lévő kövekre zuhant Budapesten.
NKFH figyelmeztetést adott ki: veszélyes lehet egy Kínából származó, virágmintás üvegpohár, amelyből határértéket meghaladó mennyiségű ólom és kadmium oldódhat ki.
A prototípus szemüveg egy kamerával van felszerelve, amely rögzíti a beszélgetést és vizuális jelek alapján azonosítja a fő beszélőt.
Karikó Katalin értetlenül áll az előtt, hogy az Egyesült Államokban rövid idő alatt felerősödött a tudományellenesség.
A múlt héten enyhén emelkedett a koronavírus örökítőanyagának országos átlagkoncentrációja a szennyvízben.
A szakértő figyelmeztet, hogy az alvás közbeni fülbevalóviselés komoly károkat okozhat a fülbe.
Különösen súlyos a helyzet a gyermek-fogszabályozásra szorulóknál, akiknek akár 4-6 évet is várniuk kell.
Ha - gyakran házilag készült - étel elfogyasztása után tapasztaljuk a jellegzetes tüneteket, vagy sebfertőzésre gyanakszunk, azonnal forduljunk orvoshoz!
A Chikungunya-fertőzés jellemzője a hirtelen fellépő láz, melyet gyakran súlyos ízületi fájdalom kísér.
A vitaminpiac értéke meghaladja a 32 milliárd dollárt, de a kutatások ellentmondásosak a táplálékkiegészítők valódi egészségügyi előnyeiről.
Az amerikai egészségügyi hatóság megfontolás tárgyává tette a Pfizer 5 év alatti gyermekek számára kifejlesztett Covid-19 elleni vakcina engedélyének visszavonását.
"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.
Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?
A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.
Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.
Egyre többen használják a hulladékudvarokat: így jut vissza a körforgásba a régi bútor, elektronikai eszköz
Most akár pénzjutalmat is nyerhet, aki a megjelölt napon adja le felesleges holmiját.
