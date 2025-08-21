2025. augusztus 21. csütörtök Sámuel, Hajna
19 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
A kórházban a beteg férfi beteg az ágyon alszik. Szívritmust monitorozó berendezés van az ujján.
Egészség

Súlyos műtéten esett át Reviczky Gábor: így van most a nagybeteg színész

Pénzcentrum
2025. augusztus 21. 18:44

Reviczky Gábor Kossuth-díjas színművész beszámolt szívműtétje utáni állapotáról és felépüléséről. A 76 éves művész, aki korábban háromféle rákbetegséggel is sikeresen megküzdött, most egy modern szívbillentyű-beavatkozáson esett át- írta a 24.hu.

A 76 éves Reviczky Gábor, akiről júniusban érkezett a hír, hogy szívműtétre szorul, nemrégiben nyilatkozott egészségi állapotáról. A színművész a műtét után azonnal visszatért a munkához, rehabilitációra sem volt szüksége.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Ez nem meglepő a művész esetében, aki korábbi súlyos betegségei alatt is rendületlenül dolgozott. "A hatodik kemo után voltam a legrosszabbul, de akkor is mentem este, mert a Képzelt beteg című darabot játszottuk. Emlékszem, alig bírtam menni, de a színpad, a kollégák, a közönség annyira feltöltött, hogy a tapsrendben már kis híján szaladtam. Az előadás, a színpadi jelenlét gyógyszer a közönségnek és a színésznek is. Pedig nem volt könnyű nekem az elmúlt időszak, mindig csak azt emlegetik, hogy sikeresen megküzdöttem a prosztatarákkal. Egy frászt csak azzal, háromfajta rákom volt" – nyilatkozta a Kossuth-díjas művész. Reviczky a felépülését elsősorban hozzáállásának tulajdonítja:

Egyszerűen nem vettem róla tudomást, hogy van, nem voltam hajlandó elfogadni, hogy rákos vagyok, hogy ebbe meghalhatok. Mert aki úgy áll hozzá, hogy nagyon beteg, neki vége, aki nem harcol, az nem is nyerhet!

A színészt a Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinikán kezelték, ahol úgynevezett TAVI műtétet hajtottak végre rajta. Ez egy korszerű eljárás, amely lehetővé teszi az aortabillentyű cseréjét nyitott szívműtét nélkül.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCreditnél 6,64% a THM, míg a MagNet Banknál 6,76%; az Erste és a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál pedig 7,00%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

"Kaptam egy jópofa pacemakert, ami rendszabályozza a szívritmusomat. Ez már egy újfajta készülék, de még így is oda kell figyelni arra, hogy hová tehetem, mit használhatok tudva, hogy ez a ketyere ott dolgozik a mellkasomban. Például nem tehetem a mobilomat a bal felső ingzsebembe, mert bezavarhatja. Sok minden van még részletezve a zárójelentésben, de a feleségem vigyáz rám! Van egy kis utóhatása a műtétnek, néha kicsit szédülök, de ez is alakul és teljesen jól leszek" – osztotta meg a színművész. Reviczky a nyilatkozat végén köszönetet mondott az orvosainak, aneszteziológusának és minden ápolónak, akik a klinikai tartózkodása alatt gondoskodtak róla.
Címlapkép: Getty Images
#egészség #kórház #orvos #betegség #műtét #színész #szív

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
19:31
19:15
19:02
18:51
18:47
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. augusztus 21.
Költséges hobbi a gyerekvállalás: csak a gyerektelen magyarok sarcolása hozhat új nyugdíjrendszert?
2025. augusztus 21.
Megvan a mesterséges intelligencia következő áldozata? Ezek a dolgozók vannak óriási veszélyben
2025. augusztus 21.
Zsebbenyúlós ősz vár a magyar családokra: ezzel érdemes már most számolni, sokkoló lesz
2025. augusztus 21.
Így zajlik látatlanul a világ legnagyobb kémcsatája: a jövő nem Európának kedvez, ez még fájni fog
2025. augusztus 21.
Rá sem ismersz majd a Lidl boltjaira: rengeteg változás jöhet, már tesztelik a vásárlókat
A közösségi piactér
Temérdek magyar él óriási tévhitben: azt hiszik, olcsón vásárolnak, pedig így sokkal jobban megérné

"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.

Megelégelték a fővárost, a Mátrába költöztek: lesajnált csodakertet próbál megmenteni a fiatal pár

Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?

Csatlakozz Magyarország legnagyobb zöld térképéhez és találd meg a környezetbarát helyeket könnyedén a beeco app segítségével (x)

A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.

Három kiló ruháért másik három kilót kapsz - így forgasd fel a ruhatáradat! (x)

Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.

Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. augusztus 21. csütörtök
Sámuel, Hajna
34. hét
Ajánlatunk
Egészség legolvasottabb
Tovább
1
1 hónapja
Óriási botrány robbanhat a Pfizer COVID-19 vakcinák körül: találtak egy súlyos mellékhatást
2
1 hónapja
Kiderült a nagy tejtitok: sokan nem is sejtik, mit isznak valójában nap mint nap
3
3 hete
Újabb fordulat Schmuck Andor temetése ügyében: ismert művész jelentkezett be, ő állja a költségeket
4
1 hónapja
Pintér Sándor új rendelete mindent megváltoztat: így alakítják át az orvosok ügyeleti rendszerét
5
4 hete
Ezekben a tengerekben terjed a húsevő, Vibrio-baktérium: így nem szabad vízbe menni
PÉNZÜGYI KISOKOS
POS (Point of sale) terminál
Legfőképp boltokban, de a mozgó árusítóknál is gyakran megtalálható eszköz segítségével egyszerűen fizethetünk kártyával. A készülék képes azonosítani a kibocsátó bankot, és ellenőrizni a fedezetet. Ilyen készülékkel érkezhetnek az online boltok futárai is, így lakásunkban is kényelmesen fizethetünk kártyánkkal. A tranzakció engedélyezése után a készülék kinyomtatja a vásárlás adatait.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 21. 19:02
Rá sem ismersz majd a Lidl boltjaira: rengeteg változás jöhet, már tesztelik a vásárlókat
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 21. 17:55
Kvíz: Rajongsz a villányi borokért? Tedd próbára tudásod, mutasd, mit tudsz a híres borvidékről!
Agrárszektor  |  2025. augusztus 21. 19:29
Már látni, mikor tér vissza az igazi nyár: eddig tarthat a hűvös, esős idő