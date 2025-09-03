Most megnéztük, melyik kvíz bizonyult a legnagyobb kedvencnek augusztusban. Teszteld magad te is, és derítsd ki, hány pontot szereznél a 10-ből! Lássuk, hogy szerepelsz a...
Legendás sorozat tér vissza a képernyőre: örülhetnek a magyar nézők, régóta vártak erre
A SkyShowtime újdonságok érkezését jelentette be, amelyek az Oscar-díjra jelölt Taylor Sheridan nevéhez fűződnek, aki vezető producerként a SkyShowtime legnézettebb sorozatát, a Yellowstone-t jegyzi.
- Idén ősszel jelenik meg a SkyShowtime kínálatában a Tulsa King harmadik évada, főszerepben az Oscar-jelölt Sylvester Stallonéval. Premier: szeptember 25. A harmadik évadban az Oscar-jelölt Samuel L. Jackson az ifjabb Russell Lee Washington szerepében tűnik fel, aki később Tulsából New Orleansba költözik – és ő lesz a NOLA King című új sorozat főszereplője.
- Az újdonságok sorát gyarapítja a Landman várva várt második évada, amely november 21-én debütál, olyan fantasztikus színészekkel, mint az Oscar-díjas Billy Bob Thornton és az Oscar-díjra jelölt Demi Moore, az Oscar-jelölt Andy Garcia, Ali Larter és az Oscar-jelölt Sam Elliott.
- Érkezik a Mayor of Kingstown negyedik évada is, főszerepben az Oscar-jelölt Jeremy Rennerrel, premier: október 30.
- A sztárparádét tovább gyarapítva, a világszerte népszerű Yellowstone című drámasorozat két vadonatúj, exkluzív sorozatot ihletett, amelyek szintén a SkyShowtime-on lesznek láthatók. A The Dutton Ranch (munkacím) főszereplői Kelly Reilly, Cole Hauser és Finn Little, akik Beth Dutton, Rip Wheeler és Carter szerepét alakítják, míg az ötszörös Oscar-díjra jelölt Annette Bening Beulah Jacksonként csatlakozik a stábhoz. Ezen a nagy várakozással kísért sorozaton kívül szintén a SkyShowtime-ra fog érkezni a The Madison, amelynek főszereplői a Golden Globe®-díjas Michelle Pfeiffer és Patrick J. Adams, és amely egy New York-i családot követ nyomon Montana közepén, a Madison folyó völgyében.
Kai Finke, a SkyShowtime tartalomért felelős igazgatója így nyilatkozott:
Büszkék vagyunk rá, hogy kínálatunkban a Yellowstone összes évada megtalálható, és előfizetőinknek most még több vérbeli Taylor Sheridan-sorozatot hozunk el. Köztük olyan bűnügyi sorozatokat, mint a Tulsa King és a nemrég beharangozott NOLA King, de a rajongók végigizgulhatják a Landman és a Mayor of Kingstown hatalmi játszmáit is, és tanúi lehetnek a Yellowstone generációkon átívelő családi diadalainak és konfliktusainak, amelyek az 1883 és az 1923 című sorozatokat, valamint a The Dutton Ranch (munkacím) és a The Madison című új történeteket ihlették.
A SkyShowtime gyűjteményében megtalálható az Oscar-jelölt Taylor Sharidan nevével fémjelzett Yellowstone mind az öt évada, emellett a Landman, a Lawmen: Bass Reeves, a Lioness, a Mayor of Kingstown, a Tulsa King és a Yellowstone előzménytörténetei, az 1883 és az 1923. Az említett sorozatok forgalmazója a Paramount Global Content Distribution
Hogyan hódította meg a világot a közösségi média? Mire használjuk a Facebookot, YouTube-ot, TikTokot ma? Nézd meg a CHART friss epizódját!
Hiteles forrásból, egy milliárdostól tudhattuk meg a TikTokon, hogy vajon lehet-e a pénzen boldogságot venni.
Részleges napfogyatkozás is lesz, viszont ez Magyarországról nem látható.
A hét elején még sokat süt a nap és kedden akár 28-34 Celsius-fok is lehet a legmelegebb órákban, majd többfelé kell záporra, zivatarra készülni.
Kihúzták a Hatoslottó 2025/35. heti nyerőszámait. Ezen a játékhéten nem volt telitalálat a hatoson.
Na, vajon elvitte valaki a 770 millió forintos főnyereményt az ötös lottón vagy tovább halmozódik a főnyeremény?
Elsőfokú riasztást adott ki a HungaroMet az ország középső részére zivatarok, északon pedig felhőszakadás miatt. A jelenlegi viharos időjárást az Erin hurrikán maradványa okozza.
Meglepő fordulat a gasztronómia világában: megjelent Európa 50 legjobb pizzériájának listája, amelyen egyetlen olasz étterem sem kapott helyet.
Telitalálat nem született, és a nagyobb nyereményeknek is a külföldi szerencsevadászok örülhetnek.
A lépés felerősítette azokat az aggodalmakat, hogy az USA védővámpolitikája ellátási nehézségeket okozhat a játékpiacon.
A cukrászda közösségi oldalán osztotta meg a hírt, amely sokakat meglepett és elszomorított.
Kefír és Szamóca félretették a régi sérelmeket, és jövőre az egyik legnagyobb budapesti koncerthelyszínen térnek vissza.
A sajtóban hamar elindultak a találgatások, pletykák szerint Stohl egy hamarosan induló film főszerepéért vállalta el a műsort, mások azt rebesgetik, hogy nem kis pénzről...
Kihúzták a Skandináv lottó 2025/35. heti nyerőszámait. Ezen a héten 5 telitalálatos szelvény is volt a skandin.
Budapest pezsgő gasztronómiai és kulturális életét hamarosan még több izgalmas élménnyel gazdagítja a Time Out Market.
Augusztus 26-án minden zenei és sportvilági rajongó izgatottan figyelte a hírt: Taylor Swift és Travis Kelce eljegyezték egymást. Nézzük, mennyibe került Swift gyűrűje és ruhája.
Több ügyfél is panaszt emelt Laár András ellen elmaradt asztrológiai konzultációk miatt.
Több mint tíz tonna kokaint foglaltak le a hatóságok Ecuadorban három hét alatt tengeri hajókon végrehajtott razziák során.
-
Ezért éri meg az elektronikus fizetés: megszólaltak a magyar vállalkozók - videó
Az elektronikus fizetési lehetőségek biztosítása ma már nem csupán opció, hanem a sikeres vállalkozás alapfeltétele.
-
Fizetési meghagyásos eljárás: gyors és hatékony megoldás a lejárt tartozások behajtására
Az adósok többsége elismeri a követelést a MOKK szerint.
-
Biztonság és kiszámítható hozam a műtárgypiacon (x)
A műkereskedelem egyre inkább felértékelődik a befektetők körében, hiszen stabil hozamot és megbízható menedéket kínál a gazdasági ingadozások idején.
-
Szeptemberben is SPAR Kupon Kánaán! (x)
Kapcsold turbóra az őszi bevásárlást! Gyűjtsd be 2025. szeptember 1. és 3. között a SPAR kuponokat!