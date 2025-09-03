Legendás sorozat tér vissza a képernyőre: örülhetnek a magyar nézők, régóta vártak erre

A SkyShowtime újdonságok érkezését jelentette be, amelyek az Oscar-díjra jelölt Taylor Sheridan nevéhez fűződnek, aki vezető producerként a SkyShowtime legnézettebb sorozatát, a Yellowstone-t jegyzi.

Idén ősszel jelenik meg a SkyShowtime kínálatában a Tulsa King harmadik évada, főszerepben az Oscar-jelölt Sylvester Stallonéval. Premier: szeptember 25. A harmadik évadban az Oscar-jelölt Samuel L. Jackson az ifjabb Russell Lee Washington szerepében tűnik fel, aki később Tulsából New Orleansba költözik – és ő lesz a NOLA King című új sorozat főszereplője.

Az újdonságok sorát gyarapítja a Landman várva várt második évada, amely november 21-én debütál, olyan fantasztikus színészekkel, mint az Oscar-díjas Billy Bob Thornton és az Oscar-díjra jelölt Demi Moore, az Oscar-jelölt Andy Garcia, Ali Larter és az Oscar-jelölt Sam Elliott.

Érkezik a Mayor of Kingstown negyedik évada is, főszerepben az Oscar-jelölt Jeremy Rennerrel, premier: október 30.

A sztárparádét tovább gyarapítva, a világszerte népszerű Yellowstone című drámasorozat két vadonatúj, exkluzív sorozatot ihletett, amelyek szintén a SkyShowtime-on lesznek láthatók. A The Dutton Ranch (munkacím) főszereplői Kelly Reilly, Cole Hauser és Finn Little, akik Beth Dutton, Rip Wheeler és Carter szerepét alakítják, míg az ötszörös Oscar-díjra jelölt Annette Bening Beulah Jacksonként csatlakozik a stábhoz. Ezen a nagy várakozással kísért sorozaton kívül szintén a SkyShowtime-ra fog érkezni a The Madison, amelynek főszereplői a Golden Globe®-díjas Michelle Pfeiffer és Patrick J. Adams, és amely egy New York-i családot követ nyomon Montana közepén, a Madison folyó völgyében.

Kai Finke, a SkyShowtime tartalomért felelős igazgatója így nyilatkozott:

Büszkék vagyunk rá, hogy kínálatunkban a Yellowstone összes évada megtalálható, és előfizetőinknek most még több vérbeli Taylor Sheridan-sorozatot hozunk el. Köztük olyan bűnügyi sorozatokat, mint a Tulsa King és a nemrég beharangozott NOLA King, de a rajongók végigizgulhatják a Landman és a Mayor of Kingstown hatalmi játszmáit is, és tanúi lehetnek a Yellowstone generációkon átívelő családi diadalainak és konfliktusainak, amelyek az 1883 és az 1923 című sorozatokat, valamint a The Dutton Ranch (munkacím) és a The Madison című új történeteket ihlették.

A SkyShowtime gyűjteményében megtalálható az Oscar-jelölt Taylor Sharidan nevével fémjelzett Yellowstone mind az öt évada, emellett a Landman, a Lawmen: Bass Reeves, a Lioness, a Mayor of Kingstown, a Tulsa King és a Yellowstone előzménytörténetei, az 1883 és az 1923. Az említett sorozatok forgalmazója a Paramount Global Content Distribution