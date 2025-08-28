Forradalmi fogyasztószerek: soha nem volt még ilyen egyszerű a fogyás?

Az elhízás elleni küzdelemben új fejezetet nyitottak a GLP-1 receptor agonista hatóanyagú gyógyszerek, amelyek forradalmi hatékonyságot ígérnek. Miközben a piac két vezető szereplője, a Novo Nordisk és az Eli Lilly verseng az elsőségért, a fogyasztószerek hatása messze túlmutat a gyógyszeriparon, és számos gazdasági szektort érinthet a következő években- tudósított a Portfolio.

Az elmúlt négy évben jelentős áttörést hoztak a következő generációs fogyasztószerek, amelyek korábban elképzelhetetlen hatékonyságot kínálnak a túlsúly elleni küzdelemben. A forradalom kezdetét a Novo Nordisk eredetileg cukorbetegségre fejlesztett Ozempic injekciója jelentette, amelyről kiderült, hogy jelentős súlycsökkenést eredményez.

A Novo Nordisk és versenytársai által kifejlesztett készítmények GLP-1 receptor agonisták, amelyek a természetes GLP-1 hormont utánozzák. Ezek a szerek fokozzák az inzulintermelést étkezés után, szabályozzák a vércukorszintet, valamint az agynak küldött jelekkel csökkentik az étvágyat, megelőzve a túlevést.

A Novo Nordisk 2018-ban vezette be az Ozempicot az amerikai piacon, majd a hatóanyagból kifejlesztette a kifejezetten fogyasztószerként forgalmazott Wegovyt, amely 2021-ben kapta meg a szükséges engedélyeket. A termék iránti kereslet olyan mértékű volt, hogy a vállalat gyártókapacitása nem tudott lépést tartani vele. A siker hatására a Novo Nordisk egy időre Európa legértékesebb tőzsdei vállalatává vált.

A kezdeti lendület azonban megtört, a részvényárfolyam visszaesett a 2022-es szintre. A vállalat idén kétszer kényszerült lefelé módosítani eredményelőrejelzését, és a hosszú ideje hivatalban lévő vezérigazgató is távozott. A problémák hátterében egyrészt a gyártási kapacitás elégtelensége, másrészt a piaci verseny alulbecslése áll.

Az amerikai Eli Lilly gyorsan kihasználta a Novo Nordisk kapacitáshiányát, és jelentős piaci részesedést szerzett az Egyesült Államokban. Bár később lépett piacra, Zepbound nevű készítménye a klinikai tesztek során nagyobb mértékű súlycsökkenést eredményezett. Az Eli Lilly előnye a külső gyártókapacitások hatékony kihasználásában is megmutatkozott, míg a Novo Nordisk a házon belüli gyártás miatt lassabban tudta bővíteni kapacitásait.

A piaci adatok az Eli Lilly előretörését mutatják: július végén a Zepboundot 409 ezer betegnek írták fel, míg a Novo Nordisk készítményét 276 ezernek. A Bloomberg elemzői szerint a Zepbound bevételei már 2026-ban meghaladhatják a Wegovy bevételeit, ami a részvényárfolyamok alakulásában is tükröződik.

A fogyasztószerek piacán további fejlesztések várhatók, különösen a szájon át szedhető készítmények területén. Az Eli Lilly nemrég biztató klinikai eredményeket tett közzé: a tesztekben résztvevők átlagosan több mint 10 százalékos súlycsökkenést értek el, szemben a placebót szedők 2 százalékos fogyásával. A Novo Nordisk is benyújtotta már engedélykérelmét hasonló készítményre, de hatékonysága elmaradt a várakozásoktól.

A gyártási kapacitáshiányok lehetőséget teremtettek az olcsóbb utánzatok megjelenésére is. Egyes gyógyszertárak jelentős árengedménnyel kínálnak alternatív készítményeket, kihasználva, hogy az amerikai gyógyszerhatóság (FDA) engedélyezi az ilyen termékek gyártását, ha a márkás gyógyszerekből hiány van. Az árkülönbség jelentős: míg a Wegovy listaára havi 1349 dollár, addig egyes utánzatok már 199 dollárért elérhetők.

Bár a Novo Nordisk februárban bejelentette, hogy megszűnt a hiány, a gyógyszerkészítők szabályozási kiskapukat kihasználva folytatták az alternatív készítmények előállítását. A vállalat becslései szerint július végén mintegy egymillió beteg használt olcsóbb másolatokat. Mind a Novo Nordisk, mind az Eli Lilly sürgeti a hatóságokat, hogy lépjenek fel az utánzatok ellen.

A piac további bővülését jelzi, hogy más nagy gyógyszergyártók, köztük a Pfizer, az AstraZeneca, a Roche és a Zealand Pharma is fejleszti saját elhízás elleni készítményeit. Bár eddig több kudarcot könyvelhettek el, szakértők szerint nem érdemes leírni őket, hiszen a később megjelenő gyógyszerek gyakran hatékonyabbak, kevesebb mellékhatással rendelkeznek, vagy kombinált terápiákat kínálhatnak.

A GLP-1 agonisták alkalmazási területe folyamatosan bővül. Eredetileg cukorbetegségre fejlesztették őket, majd fogyasztószerként váltak népszerűvé, de egyre több potenciális felhasználási terület körvonalazódik. Kutatások folynak pikkelysömör, asztma, krónikus vesebetegség, zsírmáj, alvási apnoe, policisztás petefészek szindróma, bizonyos ráktípusok, Alzheimer-kór, Parkinson-kór, sőt függőségek kezelésére való alkalmazhatóságukról is.

Az iparág mérete egyes becslések szerint 2030-ra elérheti a 100 milliárd dollárt. A fogyasztószerek gazdasági hatása is jelentős lehet: a Goldman Sachs szerint a GLP-1 agonisták a termelékenység növekedése és az egészségügyi kiadások csökkenése révén akár 0,4 százalékkal növelhetik az amerikai GDP-t, ha a felhasználók száma eléri a 30 millió főt. Jelenleg az amerikai felnőttek mintegy 2 százaléka, körülbelül 5 millió ember használ ilyen készítményeket.

A fogyókúrás szerek elterjedése számos iparágra hatással lehet. A Cornell Egyetem 2024-es tanulmánya szerint azok a háztartások, ahol legalább egy GLP-1 készítményt használó él, hat hónapon belül 5,3 százalékkal csökkentették élelmiszer-kiadásaikat, a magasabb jövedelmű háztartásokban pedig a csökkenés mértéke elérte a 8,2 százalékot. A legnagyobb visszaesés a feldolgozott snackek, chipsek, kekszek és pékáruk esetében volt tapasztalható.

A tendencia nem az egészségesebb élelmiszerek felé való elmozdulást mutatja, hanem egyszerűen az összes vásárlás csökkenését. Erre reagálva a nagy FMCG vállalatok, mint a Nestle és a Danone már új termékcsaládokat vezetnek be, például magas fehérjetartalmú ételeket és kisebb adagokat.

A hatások más szektorokban is érezhetők lehetnek: növekedhet a sportruházatok értékesítése, csökkenhet a túlméretezett ruhák iránti kereslet, a légitársaságok üzemanyagot takaríthatnak meg, az edzőtermek és személyi edzők pedig növekvő keresletet tapasztalhatnak. A vendéglátóiparban, a gyorséttermektől a luxuséttermekig, rövid távon több milliárd dolláros forgalomcsökkenés várható.

A hosszú távú hatások még bizonytalanok, mivel nem egyértelmű, hogy az emberek mennyi ideig szedik majd következetesen ezeket a gyógyszereket, illetve milyen arányban érnek el tartós életmódváltást. A kutatások azt mutatják, hogy a gyógyszerek elhagyásával a súly gyakran visszatér.

Az elemzői várakozások a két vezető gyógyszergyártó közül inkább az Eli Lillynek kedveznek. Mindkét vállalatnál jelentős súlya van a fogyókúrás szereknek: a Novo Nordisknál tavaly már a bevételek 60 százalékát adta az Ozempic és a Wegovy, és az elemzők idén több mint 55 százalékos növekedést várnak a Wegovy globális bevételeiben. Az Eli Lillynél a várakozások szerint megduplázódnak a Zepbound bevételei.

A Novo Nordisk esetében a következő évekre folyamatos, de mérsékeltebb, 8-9 százalék körüli bevételnövekedést és 10 százalék körüli EBITDA-növekedést prognosztizálnak az elemzők. A céget követő szakértők kevesebb mint fele ajánlja vételre a részvényeket, bár az átlagos célár még mindig közel 40 százalékos felértékelődési potenciált jelez.

Az Eli Lillynél jelentősebb ugrást várnak: a bevétel 37 százalékkal, az EBITDA pedig több mint 70 százalékkal emelkedhet idén, és a következő évekre is kétszámjegyű növekedési ütemet jósolnak. Az elemzők háromnegyede vételi ajánlást fogalmazott meg a részvényekre, a célárak átlaga pedig 22 százalékkal haladja meg a jelenlegi árfolyamot.

A magyar vonatkozású fejlemény, hogy a Richter májusban fejlesztési megállapodást kötött az Adalvo nevű globális gyógyszergyártóval GLP-1 receptor agonista fejlesztésére. Bár ez a stratégiai üzletágai, mint a neuropszichiátria és a nőgyógyászat mellett valószínűleg kisebb súlyú lesz, a termékportfólió diverzifikálásában segíthet a hazai gyógyszergyártónak.