2025. augusztus 25. hétfő Lajos, Patrícia
24 °C Budapest
Gulyás Gergely óriási bejelentése: meghosszabbodik az árrésstop Magyarországon ×
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Közelkép egy férfi ortopéd orvos vagy ortopéd orvos képeiről,A bokacsont degeneráció okának elemzésére megy a kórházi irodájában,Orvosi és egészségügyi koncepció.
Egészség

Súlyos látlelet a magyarokról: tízből kilenc ember mindennap szenved, mégis alig vesz igénybe terápiát

Pénzcentrum
2025. augusztus 25. 14:33

A magyar lakosság 95,6 százaléka tapasztal mozgásszervi panaszokat, és ezek túlnyomó része krónikus jellegű – derült ki a MozgásKlinika friss, 1000 fős országos felméréséből. A panaszok jelentősen rontják az életminőséget, mégis csak kevesen jutnak el mozgásterápiás vagy rehabilitációs ellátásig.

Az Európai Unióban a születéskor várható egészséges életévek száma átlagosan 63,1 év, a nőknél 63,3, a férfiaknál 62,8 – derül ki az Európai Unió Statisztikai Hivatala (Eurostat) legfrissebb, 2023-ra vonatkozó adataiból. Viszonyításképp a nők teljes várható élettartama 84 év, a férfiaké 78,7. Míg a mediterrán országok lakói akár öt-hat évvel is tovább élvezhetik az aktív időskort, addig Magyarországon a mozgáshiány, a krónikus betegségek, a rossz táplálkozás és a mentális problémák együttesen rövidítik meg jelentősen az egészségesen eltöltött éveket. A kelet-közép-európai régióban e tényezők hatása különösen erős, ráadásul a STADA Health Report 2025 adatai alapján Magyarország a vizsgált 22 ország közül az utolsó helyen áll a megelőző egészségügyi szolgáltatásokkal való elégedettségben.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A fizikai inaktivitást az Egészségügyi Világszervezet (WHO) is az elkerülhető halálokok között tüntette fel a legutóbbi jelentésében. A WHO megállapította: Európában évente 1,8 millió elkerülhető (és korai, azaz 75 éves kor előtti) haláleset következik be nem fertőző betegségek miatt, amelyek hatékony közegészségügyi intézkedésekkel megelőzhetők vagy időbeni, minőségi egészségügyi ellátással kezelhetők lennének. A WHO-jelentés szerint ezeknek az elkerülhető, nem fertőző betegségek okozta haláleseteknek a 60 százaléka olyan megelőzhető okokkal áll összefüggésben, mint a fizikai inaktivitás, amelyet immár egy lapon említenek a dohányzással és az alkoholfogyasztással, a magas vérnyomással, az egészségtelen táplálkozással és az elhízással.

Mi áll az alacsony egészség- és fittségérzet mögött?

A MozgásKlinika kutatása rámutat: a válaszadók 92,5 százaléka napi vagy heti rendszerességgel él át tüneteket, 46,3 százalék pedig minden mozgás után fájdalmat tapasztal. A legsúlyosabban érintettek – akik mindennap és minden mozgás után panaszosak – a teljes minta 40,6 százalékát teszik ki. Ebben a csoportban az egészségérzet átlagosan 2,32, a fittségérzet 1,92 volt egy ötfokú skálán.

Bár a panaszokkal élők több mint fele (55,6 százaléka) rendszeresen felkeresi orvosát, a mozgásterápián való részvétel aránya a teljes mintában mindössze 15 százalék, a legsúlyosabbaknál is csak 13 százalék. Ez azt jelzi, hogy a magyar ellátórendszerben a mozgásszervi problémák kezelése döntően orvosközpontú, míg a bizonyítottan hatékony rehabilitációs és preventív módszerek háttérbe szorulnak.

A leggyakoribb tünetek között a derékfájdalom (609 említés), nyakfájdalom (447), térdfájdalom (434), vállfájdalom (415) és hátfájdalom (368) vezetik a listát. A válaszadók több mint háromnegyede (77 százaléka) alacsony egészségérzetet, 88 százaléka pedig alacsony fittségérzetet jelölt meg.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Kapcsolódó cikkeink:

Társadalmi kérdés is az életminőség

A felmérés demográfiai adatai szerint a panaszok előfordulása minden korosztályban magas, de a súlyos esetek aránya a középkorúaknál és az idősebbeknél a legnagyobb. A terápiás részvétel falvakban 11,7, kisvárosokban 14,3, nagyvárosokban 20,7 százalék. Az átlagéletkor a terápiát igénybe vevőknél 54,9 év, míg a nem terápiásoknál 33,3 év volt.

„A megelőzés, az egészségtudatosság és a terápiás hozzáférés javítása nemcsak az egyéni életminőség, hanem a társadalmi terhek csökkentése szempontjából is kulcsfontosságú”

– értékelt Czeglédi Tamás, az országos gyógytornarendelő-hálózatot működtető MozgásKlinika franchise társalapítója és stratégiai vezetője. Hozzátette: „a nemzetközi példák azt mutatják, hogy a fizioterápiás első kontakt modell bevezetése jelentősen mérsékelheti a krónikus esetek számát, miközben tehermentesíti az orvosi ellátórendszert."
Címlapkép: Getty Images
#egészség #mozgássérült #mozgás #betegszervezetek #mozgáskorlátozottak

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
Gyász: Meghalt Hetey László

Gyász: Meghalt Hetey László

Húsz éven át az Állami Bábszínház tagja volt, 1983-tól pedig a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház társulatának tagja.

FRISS HÍREK
Több friss hír
15:48
15:45
15:28
15:18
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. augusztus 25.
Luxus lett a nyaralás a magyaroknak: miért ennyire drága bárhova elutazni 2025-ben?
2025. augusztus 24.
Sokaknak mélyen a zsebbe kell nyúlni ősztől: durva számlák várnak a családokra
2025. augusztus 25.
Pofátlanul olcsón fogja árulni a Lidl az ország tortáját: indul a roham, ennyiért máshol nem eszel
2025. augusztus 25.
Mélyen a zsebébe kell nyúlnia rengeteg fiatal magyarnak ősztől: ez lesz ám a csapás nekik
2025. augusztus 24.
Egyre nagyobb divat a magyarok körében ezt a levest fogyasztani: nem feltétlenül egészséges
NAPTÁR
Tovább
2025. augusztus 25. hétfő
Lajos, Patrícia
35. hét
Ajánlatunk
Egészség legolvasottabb
Tovább
1
1 hónapja
Óriási botrány robbanhat a Pfizer COVID-19 vakcinák körül: találtak egy súlyos mellékhatást
2
4 hete
Újabb fordulat Schmuck Andor temetése ügyében: ismert művész jelentkezett be, ő állja a költségeket
3
1 hónapja
Ezekben a tengerekben terjed a húsevő, Vibrio-baktérium: így nem szabad vízbe menni
4
1 hónapja
Fű alatt készül a magyar egészségügy reformja: aki ezt meglépi, búcsút mondhat a várólistáknak
5
4 hete
Megjelent Magyarországon a koronavírus új variánsa – ezeket a tüneteket figyeld!
PÉNZÜGYI KISOKOS
Bónusz Magyar Államkötvény
Változó kamatozású állampapír, ami 4, illetve 6 éves futamidővel vásárolható meg. A kamata megegyezik a 12 hónapos Diszkontkicstárjegy előző négy aukcióján kialakult átlaghozam súlyozott átlagával. Ehhz hozzáadódik a kamatbónusz, ami 4 éves futamidő esetén 1,75 százalék, míg a 6 éves kötvény 2,5 százalék bónusszal bír.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 25. 15:48
Gulyás Gergely óriási bejelentése: meghosszabbodik az árrésstop Magyarországon
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 25. 13:36
Pofátlanul olcsón fogja árulni a Lidl az ország tortáját: indul a roham, ennyiért máshol nem eszel
Agrárszektor  |  2025. augusztus 25. 15:32
Nagy a baj Magyarországon is: ami most van, az még csak a kezdet