XIV. Leó pápa idén később Libanonba látogathat, ami első külföldi útja lenne májusi megválasztása óta.
Ez már nem tréfa: a TikTok alkalmazottai színt vallottak, súlyos függőséget okoz az app
A TikTok belső videóin alkalmazottak aggodalmaikat fejezték ki a platform algoritmusának fiatalokra gyakorolt káros hatásairól, miközben a cég nyilvánosan biztonságosnak állítja be az alkalmazást- írja a CNN.
Egy észak-karolinai perben nyilvánosságra hozott belső videófelvételeken jelenlegi és korábbi TikTok alkalmazottak aggodalmaikat fejezik ki azzal kapcsolatban, hogy a platform népszerű algoritmusa károsíthatja a fiatal felhasználók mentális egészségét.
Észak-Karolina korábbi főügyésze, Josh Stein tavaly perelte be a TikTokot tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat miatt, azt állítva, hogy az alkalmazást úgy tervezték, hogy "erősen függőséget okozzon a kiskorúaknál", és a cég félrevezette a szülőket és gyermekeket a biztonsági kockázatokkal kapcsolatban.
A most nyilvánosságra hozott videóban Nicholas Chng, aki tavaly távozott a TikTok kockázatértékelési részlegétől, így fogalmazott: "Sajnos az emberek számára érdekes tartalmak nem mindig a legegészségesebbek. Bizonyos értelemben mi is bátorítjuk az ilyen tartalmak közzétételét a platform kialakítása miatt, és ez néha aggaszt engem."
Brett Peters, a TikTok jelenlegi globális alkotói képviseleti vezetője a videóban a cég "magasztos céljairól" beszélt, amelyek arra irányulnak, hogy "az emberek hosszabb időt töltsenek az alkalmazásban", és "soha ne akarják elhagyni azt". Alexandra Evans, aki 2022-ig a TikTok európai biztonsági közpolitikai vezetője volt, elismerte, hogy az alkalmazásba "beépítették a kényszeres használatot", és aggodalmát fejezte ki, hogy ez befolyásolhatja a fiatalok alvását, étkezését és személyes kapcsolatait.
Ashlen Sepulveda, aki 2021-ig dolgozott a TikTok bizalmi és biztonsági részlegén, arról beszélt, hogy
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
az algoritmus olyan tartalmat ajánl a felhasználóknak, amiről úgy gondolja, hogy érdekli őket, ami például étrenddel kapcsolatos keresések esetén könnyen átalakulhat étkezési zavarokat népszerűsítő tartalommá.
A TikTok szóvivője "félrevezetőnek" nevezte a videót, és azt állította, hogy az "egy nyílt belső beszélgetés eltorzítása a platform biztonságosabbá tételéről", amely öt évvel ezelőtt zajlott, amikor a TikTok még csak kezdeti szakaszában járt. A cég szerint az elmúlt években számos biztonsági és szülői felügyeleti funkciót vezettek be, köztük alapértelmezett adatvédelmi beállításokat és késő esti értesítések letiltását, valamint egy "irányított meditáció" funkciót, amely állítólag arra ösztönzi a tizenéveseket, hogy csökkentsék a görgetéssel töltött időt.
Az észak-karolinai per nem meghatározott pénzbeli büntetést kér, valamint bírósági végzést, amely megakadályozza a TikTokot a panaszban leírt "tisztességtelen vagy megtévesztő cselekmények és gyakorlatok" folytatásában.
Minden ötödik magyar felnőtt problémás ivó – súlyosabb a helyzet, mint gondolnánk. Nézd meg a CHART by Pénzcentrum friss videóját!
A COVID és az influenza felébresztheti a szunnyadó emlőrákos sejteket a tüdőben, ami metasztatikus betegséghez vezethet.
Ahogy szeptemberben becsöngetnek, az iskolapadok mellett az uzsonnásdobozok is megtelnek, azonban nem mindegy milyen tartalommal.
Afrikai eredetű, aktívan vadászó kullancsfajok jelentek meg Magyarországon, amelyek terjeszthetik a halálos krími–kongói vérzéses láz vírusát.
Újabb székesfehérvári intézményben mutatták ki a Pseudomonas aeruginosa baktériumot, amely korábban a helyi kórház szülészeti osztályán is problémát okozott.
A Magyar Kórházszövetség nemrég megválasztott elnöke, Tóth Gábor szerint a fenntartható egészségügyi finanszírozási rendszernek motiválónak kell lennie.
A Dunán levonult árhullám nyomán jelentős szúnyogártalom alakult ki országszerte, különösen a folyó menti településeken.
Afrikai eredetű, aktívan vadászó kullancsfajok jelentek meg Magyarországon,
A magas hőmérséklet és páratartalom hatással van a szervezet hőháztartására, ami befolyásolja az erőkifejtést, az állóképességet és a koncentrációt is.
Vasárnap éjjel egy fiatal nő a Duna alsó rakpartján lévő kövekre zuhant Budapesten.
33% nem bízik az oltásokban Magyarországon – mi áll a bizalmatlanság mögött? Nézd meg a legfrissebb adatokat a CHART by Pénzcentrum friss videójában!
NKFH figyelmeztetést adott ki: veszélyes lehet egy Kínából származó, virágmintás üvegpohár, amelyből határértéket meghaladó mennyiségű ólom és kadmium oldódhat ki.
A prototípus szemüveg egy kamerával van felszerelve, amely rögzíti a beszélgetést és vizuális jelek alapján azonosítja a fő beszélőt.
Karikó Katalin értetlenül áll az előtt, hogy az Egyesült Államokban rövid idő alatt felerősödött a tudományellenesség.
A múlt héten enyhén emelkedett a koronavírus örökítőanyagának országos átlagkoncentrációja a szennyvízben.
A szakértő figyelmeztet, hogy az alvás közbeni fülbevalóviselés komoly károkat okozhat a fülbe.
Különösen súlyos a helyzet a gyermek-fogszabályozásra szorulóknál, akiknek akár 4-6 évet is várniuk kell.
Ha - gyakran házilag készült - étel elfogyasztása után tapasztaljuk a jellegzetes tüneteket, vagy sebfertőzésre gyanakszunk, azonnal forduljunk orvoshoz!
"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.
Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?
A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.
Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.
-
Egyre többen használják a hulladékudvarokat: így jut vissza a körforgásba a régi bútor, elektronikai eszköz
Most akár pénzjutalmat is nyerhet, aki a megjelölt napon adja le felesleges holmiját.
-
Budapest Borfesztivál: minden kortyban élmény, minden cseppben elegancia (x)
A Budapest Borfesztivál szeptember 11. és 14. között 4 napra elfoglalja méltó helyét a borkultúra, a gasztronómia és az elegancia fellegvárában.