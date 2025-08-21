Ez már nem tréfa: a TikTok alkalmazottai színt vallottak, súlyos függőséget okoz az app

A TikTok belső videóin alkalmazottak aggodalmaikat fejezték ki a platform algoritmusának fiatalokra gyakorolt káros hatásairól, miközben a cég nyilvánosan biztonságosnak állítja be az alkalmazást- írja a CNN.

Egy észak-karolinai perben nyilvánosságra hozott belső videófelvételeken jelenlegi és korábbi TikTok alkalmazottak aggodalmaikat fejezik ki azzal kapcsolatban, hogy a platform népszerű algoritmusa károsíthatja a fiatal felhasználók mentális egészségét.

Észak-Karolina korábbi főügyésze, Josh Stein tavaly perelte be a TikTokot tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat miatt, azt állítva, hogy az alkalmazást úgy tervezték, hogy "erősen függőséget okozzon a kiskorúaknál", és a cég félrevezette a szülőket és gyermekeket a biztonsági kockázatokkal kapcsolatban.

A most nyilvánosságra hozott videóban Nicholas Chng, aki tavaly távozott a TikTok kockázatértékelési részlegétől, így fogalmazott: "Sajnos az emberek számára érdekes tartalmak nem mindig a legegészségesebbek. Bizonyos értelemben mi is bátorítjuk az ilyen tartalmak közzétételét a platform kialakítása miatt, és ez néha aggaszt engem."

Brett Peters, a TikTok jelenlegi globális alkotói képviseleti vezetője a videóban a cég "magasztos céljairól" beszélt, amelyek arra irányulnak, hogy "az emberek hosszabb időt töltsenek az alkalmazásban", és "soha ne akarják elhagyni azt". Alexandra Evans, aki 2022-ig a TikTok európai biztonsági közpolitikai vezetője volt, elismerte, hogy az alkalmazásba "beépítették a kényszeres használatot", és aggodalmát fejezte ki, hogy ez befolyásolhatja a fiatalok alvását, étkezését és személyes kapcsolatait.

Ashlen Sepulveda, aki 2021-ig dolgozott a TikTok bizalmi és biztonsági részlegén, arról beszélt, hogy

az algoritmus olyan tartalmat ajánl a felhasználóknak, amiről úgy gondolja, hogy érdekli őket, ami például étrenddel kapcsolatos keresések esetén könnyen átalakulhat étkezési zavarokat népszerűsítő tartalommá.

A TikTok szóvivője "félrevezetőnek" nevezte a videót, és azt állította, hogy az "egy nyílt belső beszélgetés eltorzítása a platform biztonságosabbá tételéről", amely öt évvel ezelőtt zajlott, amikor a TikTok még csak kezdeti szakaszában járt. A cég szerint az elmúlt években számos biztonsági és szülői felügyeleti funkciót vezettek be, köztük alapértelmezett adatvédelmi beállításokat és késő esti értesítések letiltását, valamint egy "irányított meditáció" funkciót, amely állítólag arra ösztönzi a tizenéveseket, hogy csökkentsék a görgetéssel töltött időt.

Az észak-karolinai per nem meghatározott pénzbeli büntetést kér, valamint bírósági végzést, amely megakadályozza a TikTokot a panaszban leírt "tisztességtelen vagy megtévesztő cselekmények és gyakorlatok" folytatásában.