2025. augusztus 21. csütörtök Sámuel, Hajna
19 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Portland, OR, USA - 2024. november 11: A havi aktív felhasználók száma alapján legnépszerűbb közösségi médiaalkalmazások, köztük a Facebook, a YouTube, az Instagram, a WhatsApp, a TikTok, a WeChat, a Telegram, a Messenger és a Snapchat
Egészség

Ez már nem tréfa: a TikTok alkalmazottai színt vallottak, súlyos függőséget okoz az app

Pénzcentrum
2025. augusztus 21. 20:02

A TikTok belső videóin alkalmazottak aggodalmaikat fejezték ki a platform algoritmusának fiatalokra gyakorolt káros hatásairól, miközben a cég nyilvánosan biztonságosnak állítja be az alkalmazást- írja a CNN.

Egy észak-karolinai perben nyilvánosságra hozott belső videófelvételeken jelenlegi és korábbi TikTok alkalmazottak aggodalmaikat fejezik ki azzal kapcsolatban, hogy a platform népszerű algoritmusa károsíthatja a fiatal felhasználók mentális egészségét.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Észak-Karolina korábbi főügyésze, Josh Stein tavaly perelte be a TikTokot tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat miatt, azt állítva, hogy az alkalmazást úgy tervezték, hogy "erősen függőséget okozzon a kiskorúaknál", és a cég félrevezette a szülőket és gyermekeket a biztonsági kockázatokkal kapcsolatban.

A most nyilvánosságra hozott videóban Nicholas Chng, aki tavaly távozott a TikTok kockázatértékelési részlegétől, így fogalmazott: "Sajnos az emberek számára érdekes tartalmak nem mindig a legegészségesebbek. Bizonyos értelemben mi is bátorítjuk az ilyen tartalmak közzétételét a platform kialakítása miatt, és ez néha aggaszt engem."

Brett Peters, a TikTok jelenlegi globális alkotói képviseleti vezetője a videóban a cég "magasztos céljairól" beszélt, amelyek arra irányulnak, hogy "az emberek hosszabb időt töltsenek az alkalmazásban", és "soha ne akarják elhagyni azt". Alexandra Evans, aki 2022-ig a TikTok európai biztonsági közpolitikai vezetője volt, elismerte, hogy az alkalmazásba "beépítették a kényszeres használatot", és aggodalmát fejezte ki, hogy ez befolyásolhatja a fiatalok alvását, étkezését és személyes kapcsolatait.

Kapcsolódó cikkeink:

Ashlen Sepulveda, aki 2021-ig dolgozott a TikTok bizalmi és biztonsági részlegén, arról beszélt, hogy

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

az algoritmus olyan tartalmat ajánl a felhasználóknak, amiről úgy gondolja, hogy érdekli őket, ami például étrenddel kapcsolatos keresések esetén könnyen átalakulhat étkezési zavarokat népszerűsítő tartalommá.

A TikTok szóvivője "félrevezetőnek" nevezte a videót, és azt állította, hogy az "egy nyílt belső beszélgetés eltorzítása a platform biztonságosabbá tételéről", amely öt évvel ezelőtt zajlott, amikor a TikTok még csak kezdeti szakaszában járt. A cég szerint az elmúlt években számos biztonsági és szülői felügyeleti funkciót vezettek be, köztük alapértelmezett adatvédelmi beállításokat és késő esti értesítések letiltását, valamint egy "irányított meditáció" funkciót, amely állítólag arra ösztönzi a tizenéveseket, hogy csökkentsék a görgetéssel töltött időt.

Az észak-karolinai per nem meghatározott pénzbeli büntetést kér, valamint bírósági végzést, amely megakadályozza a TikTokot a panaszban leírt "tisztességtelen vagy megtévesztő cselekmények és gyakorlatok" folytatásában.
Címlapkép: Getty Images
#egészség #mobil #függőség #világ #applikáció #tiktok

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
20:31
20:02
19:31
19:15
19:02
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. augusztus 21.
Költséges hobbi a gyerekvállalás: csak a gyerektelen magyarok sarcolása hozhat új nyugdíjrendszert?
2025. augusztus 21.
Megvan a mesterséges intelligencia következő áldozata? Ezek a dolgozók vannak óriási veszélyben
2025. augusztus 21.
Zsebbenyúlós ősz vár a magyar családokra: ezzel érdemes már most számolni, sokkoló lesz
2025. augusztus 21.
Így zajlik látatlanul a világ legnagyobb kémcsatája: a jövő nem Európának kedvez, ez még fájni fog
2025. augusztus 21.
Rá sem ismersz majd a Lidl boltjaira: rengeteg változás jöhet, már tesztelik a vásárlókat
A közösségi piactér
Temérdek magyar él óriási tévhitben: azt hiszik, olcsón vásárolnak, pedig így sokkal jobban megérné

"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.

Megelégelték a fővárost, a Mátrába költöztek: lesajnált csodakertet próbál megmenteni a fiatal pár

Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?

Csatlakozz Magyarország legnagyobb zöld térképéhez és találd meg a környezetbarát helyeket könnyedén a beeco app segítségével (x)

A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.

Három kiló ruháért másik három kilót kapsz - így forgasd fel a ruhatáradat! (x)

Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.

Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. augusztus 21. csütörtök
Sámuel, Hajna
34. hét
Ajánlatunk
Egészség legolvasottabb
Tovább
1
1 hónapja
Óriási botrány robbanhat a Pfizer COVID-19 vakcinák körül: találtak egy súlyos mellékhatást
2
1 hónapja
Kiderült a nagy tejtitok: sokan nem is sejtik, mit isznak valójában nap mint nap
3
3 hete
Újabb fordulat Schmuck Andor temetése ügyében: ismert művész jelentkezett be, ő állja a költségeket
4
1 hónapja
Pintér Sándor új rendelete mindent megváltoztat: így alakítják át az orvosok ügyeleti rendszerét
5
4 hete
Ezekben a tengerekben terjed a húsevő, Vibrio-baktérium: így nem szabad vízbe menni
PÉNZÜGYI KISOKOS
Bankközi piac
Az a piac, amelyen a bankok felesleges hazai és devizatartalékaikat kihelyezik rövid lejáratra.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 21. 19:02
Rá sem ismersz majd a Lidl boltjaira: rengeteg változás jöhet, már tesztelik a vásárlókat
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 21. 17:55
Kvíz: Rajongsz a villányi borokért? Tedd próbára tudásod, mutasd, mit tudsz a híres borvidékről!
Agrárszektor  |  2025. augusztus 21. 19:29
Már látni, mikor tér vissza az igazi nyár: eddig tarthat a hűvös, esős idő