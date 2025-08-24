2025. augusztus 24. vasárnap Bertalan
Cold ham and cheese sandwich with tomato and arugula
Egészség

Így tuti megeszi a gyerek a tízórait: csokival se kell tömni hozzá

Pénzcentrum
2025. augusztus 24. 19:03

Az iskolakezdés nemcsak a füzetek és ceruzák beszerzéséről szól, hiszen ilyenkor újraindul a szülők egyik mindennapos kihívása: mit tegyünk a gyerekek uzsonnásdobozába, hogy ne csak egészséges legyen, hanem tényleg örömmel is egyék meg? Íme 4+1 egyszerű tipp a Ramatól, amelyekkel feldobhatjuk a csemegéket.

Az utóbbi években egyre több szülő  fedezte fel, hogy a tízórai lehet akár színes és kreatív is. A közösségi oldalakon valóságos verseny zajlik a legszebb, legötletesebb uzsonnásdobozokért. Jó hír, hogy nem kell feltétlenül órákat a konyhában tölteni, hogy feldobjuk az iskolába készített harapnivalókat. Néhány apró trükkel könnyen a „bento box”, azaz a japán stílusú ebéd- / tízórai- / uzsonnásdoboz mesterivé válhatunk, amelyek arra az ötletre épülnek, hogy több elemből álló harapnivalókból állítjuk össze a dobozt. 

1. Mitől jó egy szendvics?

A szendvics az uzsonnásdoboz egyik legpraktikusabb alapja, de korántsem kell mindig ugyanolyannak lennie. Biztosan sokunknak eszünkbe jut a hagyományos zsemle, amelybe felvágott és paprika kerül. A kenyérfajták, szendvicsalapok variálásával (például teljes kiőrlésű, magos, rozsos, bagett, tortilla) máris új ízvilágot kapunk, de a töltelékekkel is bátran lehet kísérletezni: a klasszikus párosítások mellett kipróbálhatunk házi készítésű, értékes zsírsavakban gazdag margarin alapú zöldséges krémeket, fűszeres csirkemellet, grillezett zöldségeket vagy akár gyümölcsös kombinációkat is.

2. Formák, amik feldobják a napot

Bármilyen hagyományos tízórai, uzsonna átalakulhat mókás finomsággá. Egy egyszerű szendvics vagy süteménykiszúróval pillanatok alatt készíthetünk szíveket, csillagokat vagy akár állatformákat. Nem kell hozzá mesterszakácsnak lenni, a lényeg, hogy játékosak legyenek. Ugyanez kipróbálható sajtszeletekkel, zöldségekkel és gyümölcsökkel is. Ha egy szendvics mosolygó arcot kap uborkaszeletből és paradicsomból, vagy a sajtcsillagok mellett répa-holdacska is kerül a dobozba, a gyerekek szinte észrevétlenül eszik meg a zöldséget. Ráadásul beszerezhetünk vidám, színes kiegészítőket,  például gyümölcsnyársakat mókás figurákkal vagy mintás szendvicsfogpiszkálókat, amik még vonzóbbá és izgalmasabbá teszik az uzsonnát.

3. Csempésszünk a dobozba egészséges alternatívákat

Az uzsonnásdoboz remek lehetőség arra, hogy észrevétlenül egészségesebb hozzávalókat csempésszünk a gyerekek étrendjébe. A kedvenc ételeket kiegészíthetjük apróra vágott zöldségekkel – például reszelt répával vagy cukkínivel a szendvicskrémben –, a hagyományos felvágottak helyett pedig választhatunk sovány húsokat, tojást vagy hüvelyesekből készült pástétomot. A friss gyümölcsöket kisebb darabokra vágva, vidám formákba rendezve sokkal szívesebben fogyasztják el, a ropogós magvak vagy teljes kiőrlésű kekszek pedig egészséges nassolnivalóként működnek. A paradicsom és sajt és bazsalikom egy kis tárolóban,  a gyerekeknek is kiváló kombináció lehet.

4. Kis adag, de nagy változatosság

A „bento box" stílus egyik legnagyobb előnye, hogy többféle apró falat fér bele, így minden falat más ízélményt nyújt. A fő szendvics mellé tehetünk egy marék bogyós gyümölcsöt, néhány ropogós zöldséghasábot, egy kis pohár joghurtot vagy pár szem mandulát, mogyorót. A változatosság nemcsak a gyerekek figyelmét köti le, de abban is segít, hogy kiegyensúlyozottabban táplálkozzanak, hiszen így egyszerre többféle tápanyagot és vitamint fogyasztanak el. Ráadásul ha éppen nincsen kedvük, csak kisebb adagot fogyasztani, nem kell feltétlenül a fő tárolóban elhelyezett szendvicset választaniuk.

+1. Kezdjük kicsiben a kreativitást

Nem szükséges rögtön mesterműveket alkotni, a titok, hogy fokozatosan vezessük be a kreatív elemeket. Elég lehet az elején színes szilikon formákat használni az ételek elkülönítéséhez, vagy egy színes doboz közös kiválasztása. Ahogy egyre magabiztosabbak leszünk, jöhetnek a bonyolultabb figurák és színkombinációk, a zöldségnyársak és az aranyos kiegészítők.

Vonjuk be nyugodtan a gyerekeket is, akik ha maguk dönthetik el, milyen feltéteket szeretnének a szendvicsébe, vagy milyen formát kapjon a kenyér, sokkal lelkesebben fogják megenni az uzsonnát. Hétvégén közösen is készíthettek próbadobozokat, ahol mindenki kipróbálhatja a saját ötleteit. Ez nemcsak a gyerekek kreativitását fejleszti, hanem egy kedves közös élményt is ad, ami megkönnyíti a hétköznapokat. Egy kis fantáziával a mindennapi tízórai is könnyedén a gyerekek napjának legjobb része lehet.
Címlapkép: Getty Images
