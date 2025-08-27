A Pénzcentrum ellenőrzőlistája segít, hogy zökkentőmentes legyen a sulikezdés.
Megszólalt a dietetikus szakértő sulikezdés előtt: erre figyeljen oda minden szülő
Magyarországon aggasztó tendencia, hogy az elhízás egyre fiatalabbakat érint: már az általános iskolások között is minden negyedik gyermek túlsúlyos, közben egyre jobban terjed az alultápláltság is. A megfelelő fizikai és szellemi fejlődés biztosításán kívül azért kell fokozottan odafigyelni az étkezésükre, mert az ízlés és a szokások ekkor alakulnak ki. A táplálkozási szakemberek szerint nem túlzás azt mondani, hogy már gyermekkorban eldől, mennyire lesz valaki egészségtudatos felnőtt. Amit a kicsik otthon látnak, vagy amit az iskolában kapnak, az nagyban meghatározza, hogy később milyen ételeket választanak és milyen életmódot alakítanak ki. Ha egy gyerek kiskorában megszokja a zöldséget, gyümölcsöt, a kiegyensúlyozott étkezést és a rendszeres mozgást, akkor felnőttként is természetes lesz számára az egészséges életmód – hangsúlyozza a Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége.
A tanév kezdetekor különös figyelmet kell fordítanunk a gyermekek táplálkozására, hisz a nyári pihenést követően nagyobb fizikai és szellemi igénybevétel vár rájuk. Ebben az életkorban a gyermekek idejük nagy részét az iskolában, óvodában töltik, ám az otthon látott példa ugyanakkora, ha nem nagyobb jelentőségű. Ha a szülők rendszeresen fogyasztanak zöldséget, gyümölcsöt, tejtermékeket, ha reggelivel indítják a napot és ügyelnek a változatosságra, akkor nekik is ez lesz a természetes. Ha ugyanilyen elvek alapján kapnak ebédet az iskolában, akkor azt az ízvilágot szokják meg, és nem fognak idegenkedni olyan ételektől sem, mint a bulgur vagy a köles, és nem fognak kóstolás előtt azonnal a sóhoz nyúlni, az édes íz élvezete pedig nem vezet feltétlenül mértéktelen édességfogyasztáshoz.
Persze az iskolai büfé még mindig jelenthet kiskaput, vagy a zsebpénz, amit szabadon költhetnek olyan elemózsiára, amire akarnak. Az sem segít, hogy a népszerű fast food éttermek gyakran az iskola utáni társas életük helyszínéül is szolgálnak. Azt is mindig figyelembe kell venni, hogy gyerek és gyerek között óriási a különbség! A 4-17 éves korosztály napi energia- és tápanyagigénye igazán sokrétű. A napi kalóriaszükségletük nagy szórást mutat: napi 1300 és 3300 kcal között változik. Ezt az életkoron kívül a nemük, a fizikai aktivitásuk és más egyéni tényezők is befolyásolják. Amíg felnőttek és gyerekek napi étkezésének helyes arányai megegyeznek, lényeges különbség van köztük az elfogyasztásra javasolt élelmiszer-mennyiségekben!
Tanévkezdési étkezési tippek szülőknek
- Soha ne engedjük reggeli nélkül iskolába a gyereket, a tízórai nem pótolja a reggelit! Jó tudni, hogy a napi energia- és tápanyagbevitel 20-25%-át célszerű a napindító étkezéssel fedezni.
- Csomagoljunk változatos és egészséges tízórait, például felaprított szezonális gyümölcsöt, zöldséget, joghurtot, teljes kiőrlésű szendvicset akár pita vagy wrap formában. Nasiként pedig jöhet egy házi készítésű granolaszelet, vagy egy-egy marék, nem sózott, házi diákcsemege.
- Beszéljük meg a gyerekkel, mit válasszon a büfében: vizet, gyümölcslevet, szendvicset az édesség helyett.
- Ne édességgel jutalmazzuk, inkább gyümölccsel vagy egészséges házi finomságokkal kedveskedjünk már a legkisebbeknek is.
- Tervezzük meg az egész napi étkezésüket! Mivel hétköznap egy iskolás sokszor 8-10 órát – tanítás, különórák, edzések – is távol tölt az otthonától, a napi ötszöri étkezésből hármat négyet házon kívül fogyaszt el. Ezért érdemes előre megtervezni, hogy mikor, mi kerüljön a gyerek ételdobozába. Vegyük figyelembe azt is, hogy melyik napon van edzése, illetve azt, hogy mikor ér haza. Figyeljük az iskolai étlapot is, és ami ott hiányzik (zöldség, gyümölcs, tejtermék), azt pótoljuk otthon. Az ebéd ismeretében döntsük el, hogy mi legyen vacsora.
- Fontos, hogy mindig legyen elérhető számukra megfelelő mennyiségű folyadék! Kalkuláljuk bele a tornaórák, edzések miatt megnövekedett folyadékigényüket is! A hidratáltás elengedhetetlen a jóközérzetükhöz és az iskolai teljesítményükhöz.
- Alkalmanként vonjuk be őket a főzésbe! A kutatások kimutatták, hogy a gyermekek nagyobb eséllyel eszik meg azokat az ételeket, amelyeknek elkészítésében részt vesznek.
- Mi vagyunk a példa! A gyerekek minket utánoznak. Ha azt látják, hogy a család szívesen fogyaszt zöldséget, gyümölcsöt, vizet iszik cukros üdítők helyett, és mozog, akkor bennük is ez az igény alakul ki.
"Végül, de egyáltalán nem utolsó sorban, azt tanácsolják a dietetikusok, hogy hétköznapi segítségként használjuk a 4-17 évesek számára kidolgozott, hazai táplálkozási ajánlást, a gyermeknek szóló OKOSTÁNYÉR-t. Ebből a helyes arányokon kívül az adagokra és a kalóriákra is közérthető útmutatást kapunk. Az iskolások is bátran megnézhetik. Jó, ha minél előbb rögzül bennük, hogy hogyan kéne helyesen étkezniük ahhoz, hogy egészségesek maradjanak!" - teszik hozzá.
Életveszélyes sérülésekkel kellett kórházba szállítani azt a 13 éves lányt, aki barátaival rollerezett Kaposváron nagy teljesítményű gépeken, és balesetet szenvedett.
Világszerte továbbra is több milliárd ember nélkülözi a biztonságos ivóvízhez, szennyvízelvezetéshez és alapvető higiéniai szolgáltatásokhoz való hozzáférést.
Egy új kutatás szerint a lányok enyhébb autizmus tünetei miatt milliók maradhatnak diagnosztálatlanul, ami jelentős kezelési hiányosságokhoz vezethet
A szakértők szerint a nem megfelelően képzett, orvosi végzettség nélküli technikusok által végzett beavatkozások számos problémát okozhatnak.
A mesterséges intelligencia segítségével készült kamu videókból egyre több van.
Tudtad, hogy Magyarország digitális egészségügyi rendszere fejlettebb, mint az EU-átlag? Nézd meg, mi működik jól, és hol van még tér a fejlődésre!
Súlyos látlelet a magyarokról: tízből kilenc ember mindennap szenved, mégis alig vesz igénybe terápiát
A magyar lakosság 95,6 százaléka tapasztal mozgásszervi panaszokat, és ezek túlnyomó része krónikus jellegű.
Július végétől októberig tart a parlagfű pollenszórása, amelyre hazánkban minden tizedik ember érzékeny.
Nem kell feltétlenül órákat a konyhában tölteni, hogy feldobjuk az iskolába készített harapnivalókat.
Az illetőt a feljárattól nagyjából ötven méterre, körülbelül huszonöt-harminc méter magasan találták meg a hegyoldalon.
Húsz éven át az Állami Bábszínház tagja volt, 1983-tól pedig a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház társulatának tagja.
Az életkorral összefüggő krónikus betegségek közvetlenül kapcsolódnak ahhoz, amit eszel és a testsúlyodhoz.
A hűvösebb idő, a hosszabb utazás vagy a fokozott fizikai igénybevétel miatt könnyebben jelentkezhetnek kisebb betegségek vagy sérülések.
Jobb, ha most odafigyelünk egy ideig, hol és mennyi ideig tartózkodunk a szabadban, különösen a kültéri sportok esetében.
Az elektromos rollerekkel, biciklikkel történt sérüléseknél nagyon nagy számban jelen van az alkoholos befolyásoltság is.
Újra felbukkant a rettegett betegség, emberben mutatták ki a pestist: komoly lépéseket tettek a hatóságok
Az Egyesült Államokban évente átlagosan hét ember fertőződik meg a betegséget okozó Yersinia pestis baktériummal.
Tömegek lélegezhetnek fel hamarosan: nem tart sokáig a szenvedés enyhülése, pokol vár rengeteg magyarra
A hétvégén ismét emelkedik a pollenszint: a szél és a száraz idő újra súlyosbíthatja az allergiás tüneteket.
A TikTok belső videóin alkalmazottak aggodalmaikat fejezték ki a platform algoritmusának fiatalokra gyakorolt káros hatásairól.
-
Fizetési sávok Magyarországon: Mi az elképzelés és mi a valós kép? (x)
Mennyit keresnek valójában a magyarországi szakmákban? Fizetési sávok, KSH-adatok és a No Fluff Jobs Salary Guide 2025 mutatják a valós képet.