2025. augusztus 27. szerda Gáspár
21 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Megszólalt a dietetikus szakértő sulikezdés előtt: erre figyeljen oda minden szülő
Egészség

Megszólalt a dietetikus szakértő sulikezdés előtt: erre figyeljen oda minden szülő

Pénzcentrum
2025. augusztus 27. 20:01

Magyarországon aggasztó tendencia, hogy az elhízás egyre fiatalabbakat érint: már az általános iskolások között is minden negyedik gyermek túlsúlyos, közben egyre jobban terjed az alultápláltság is. A megfelelő fizikai és szellemi fejlődés biztosításán kívül azért kell fokozottan odafigyelni az étkezésükre, mert az ízlés és a szokások ekkor alakulnak ki. A táplálkozási szakemberek szerint nem túlzás azt mondani, hogy már gyermekkorban eldől, mennyire lesz valaki egészségtudatos felnőtt. Amit a kicsik otthon látnak, vagy amit az iskolában kapnak, az nagyban meghatározza, hogy később milyen ételeket választanak és milyen életmódot alakítanak ki. Ha egy gyerek kiskorában megszokja a zöldséget, gyümölcsöt, a kiegyensúlyozott étkezést és a rendszeres mozgást, akkor felnőttként is természetes lesz számára az egészséges életmód – hangsúlyozza a Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége.

A tanév kezdetekor különös figyelmet kell fordítanunk a gyermekek táplálkozására, hisz a nyári pihenést követően nagyobb fizikai és szellemi igénybevétel vár rájuk. Ebben az életkorban a gyermekek idejük nagy részét az iskolában, óvodában töltik, ám az otthon látott példa ugyanakkora, ha nem nagyobb jelentőségű. Ha a szülők rendszeresen fogyasztanak zöldséget, gyümölcsöt, tejtermékeket, ha reggelivel indítják a napot és ügyelnek a változatosságra, akkor nekik is ez lesz a természetes. Ha ugyanilyen elvek alapján kapnak ebédet az iskolában, akkor azt az ízvilágot szokják meg, és nem fognak idegenkedni olyan ételektől sem, mint a bulgur vagy a köles, és nem fognak kóstolás előtt azonnal a sóhoz nyúlni, az édes íz élvezete pedig nem vezet feltétlenül mértéktelen édességfogyasztáshoz.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Persze az iskolai büfé még mindig jelenthet kiskaput, vagy a zsebpénz, amit szabadon költhetnek olyan elemózsiára, amire akarnak. Az sem segít, hogy a népszerű fast food éttermek gyakran az iskola utáni társas életük helyszínéül is szolgálnak. Azt is mindig figyelembe kell venni, hogy gyerek és gyerek között óriási a különbség! A 4-17 éves korosztály napi energia- és tápanyagigénye igazán sokrétű. A napi kalóriaszükségletük nagy szórást mutat: napi 1300 és 3300 kcal között változik. Ezt az életkoron kívül a nemük, a fizikai aktivitásuk és más egyéni tényezők is befolyásolják. Amíg felnőttek és gyerekek napi étkezésének helyes arányai megegyeznek, lényeges különbség van köztük az elfogyasztásra javasolt élelmiszer-mennyiségekben!

Tanévkezdési étkezési tippek szülőknek

  • Soha ne engedjük reggeli nélkül iskolába a gyereket, a tízórai nem pótolja a reggelit! Jó tudni, hogy a napi energia- és tápanyagbevitel 20-25%-át célszerű a napindító étkezéssel fedezni.
  • Csomagoljunk változatos és egészséges tízórait, például felaprított szezonális gyümölcsöt, zöldséget, joghurtot, teljes kiőrlésű szendvicset akár pita vagy wrap formában. Nasiként pedig jöhet egy házi készítésű granolaszelet, vagy egy-egy marék, nem sózott, házi diákcsemege.
  • Beszéljük meg a gyerekkel, mit válasszon a büfében: vizet, gyümölcslevet, szendvicset az édesség helyett.
  • Ne édességgel jutalmazzuk, inkább gyümölccsel vagy egészséges házi finomságokkal kedveskedjünk már a legkisebbeknek is.
  • Tervezzük meg az egész napi étkezésüket! Mivel hétköznap egy iskolás sokszor 8-10 órát – tanítás, különórák, edzések – is távol tölt az otthonától, a napi ötszöri étkezésből hármat négyet házon kívül fogyaszt el. Ezért érdemes előre megtervezni, hogy mikor, mi kerüljön a gyerek ételdobozába. Vegyük figyelembe azt is, hogy melyik napon van edzése, illetve azt, hogy mikor ér haza. Figyeljük az iskolai étlapot is, és ami ott hiányzik (zöldség, gyümölcs, tejtermék), azt pótoljuk otthon. Az ebéd ismeretében döntsük el, hogy mi legyen vacsora.
  • Fontos, hogy mindig legyen elérhető számukra megfelelő mennyiségű folyadék! Kalkuláljuk bele a tornaórák, edzések miatt megnövekedett folyadékigényüket is! A hidratáltás elengedhetetlen a jóközérzetükhöz és az iskolai teljesítményükhöz.
  • Alkalmanként vonjuk be őket a főzésbe! A kutatások kimutatták, hogy a gyermekek nagyobb eséllyel eszik meg azokat az ételeket, amelyeknek elkészítésében részt vesznek.
  • Mi vagyunk a példa! A gyerekek minket utánoznak. Ha azt látják, hogy a család szívesen fogyaszt zöldséget, gyümölcsöt, vizet iszik cukros üdítők helyett, és mozog, akkor bennük is ez az igény alakul ki.

"Végül, de egyáltalán nem utolsó sorban, azt tanácsolják a dietetikusok, hogy hétköznapi segítségként használjuk a 4-17 évesek számára kidolgozott, hazai táplálkozási ajánlást, a gyermeknek szóló OKOSTÁNYÉR-t. Ebből a helyes arányokon kívül az adagokra és a kalóriákra is közérthető útmutatást kapunk. Az iskolások is bátran megnézhetik. Jó, ha minél előbb rögzül bennük, hogy hogyan kéne helyesen étkezniük ahhoz, hogy egészségesek maradjanak!" - teszik hozzá.
Címlapkép: Getty Images
#étkezés #mdosz #dietetikus #diákok #tanácsok #szülők #sulikezdés

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
Gyász: Meghalt Hetey László

Gyász: Meghalt Hetey László

Húsz éven át az Állami Bábszínház tagja volt, 1983-tól pedig a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház társulatának tagja.

FRISS HÍREK
Több friss hír
21:01
20:46
20:32
20:16
20:01
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. augusztus 27.
Megszólalt a Wizz Air vezére: fókuszt vált a légitársaság, ezeket a járatokat vastagon érinti
2025. augusztus 27.
Fájó hiánnyal indul a 2025/2026-os tanév: félresikerült a reform, ezt a szülők is érezni fogják
2025. augusztus 27.
Nagy úr a kényszer: megdöbbentő, mennyire költséghatékony város Budapest
2025. augusztus 27.
Emelhetik a sebességhatárokat Magyarországon? Itt már 150-el lehet menni a pályán szeptembertől
2025. augusztus 27.
Degeszre keresik magukat Magyarország sztártanárai: a nagy pénzekhez ennyi is elég
NAPTÁR
Tovább
2025. augusztus 27. szerda
Gáspár
35. hét
Ajánlatunk
Egészség legolvasottabb
Tovább
1
4 hete
Újabb fordulat Schmuck Andor temetése ügyében: ismert művész jelentkezett be, ő állja a költségeket
2
1 hónapja
Ezekben a tengerekben terjed a húsevő, Vibrio-baktérium: így nem szabad vízbe menni
3
1 hónapja
Fű alatt készül a magyar egészségügy reformja: aki ezt meglépi, búcsút mondhat a várólistáknak
4
4 hete
Megjelent Magyarországon a koronavírus új variánsa – ezeket a tüneteket figyeld!
5
2 hete
Miért hagyják el a tudósok az Egyesült Államokat? Karikó Katalin erős választ adott
PÉNZÜGYI KISOKOS
Hozam
Általában értékpapíroknál értelmezzük értékének változása miatt keletkezett jövedelem. A változás az árfolyamnyereségből adódik az értékpapír megszerzéskori piaci árfolyamához képest. A befektetési célú bankszámla vagy bankkártya termékek, melyekre szintén hozam jár.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 27. 18:59
Nagy úr a kényszer: megdöbbentő, mennyire költséghatékony város Budapest
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 27. 18:03
Kvíz: Jól vagy történelemből, földrajzból? Teszteld, mennyit tudsz a nagy földrajzi felfedezések koráról!
Agrárszektor  |  2025. augusztus 27. 18:34
A lengyelek megcsinálták: őrület, mennyi termett náluk ebből a gyümölcsből