Az alvásparalízis okai: mi lehet az alvásparalízis lelki oka, mik a jelenség veszélyei?

Azok közül, akik átélték már az alvásparalízis jelenségét, sokan életük egyik legijesztőbb eseményéről számolnak be: az alvásparalízis szellemek és más ijesztő alakok megjelenésével történő hallucinációk és rémisztő bénulás útján jelenhet meg, azonban egyszerű magyarázat állhat a különös esemény hátterében. Járjunk utána, mi az alvásparalízis, az alvásparalízis hogyan befolyásolja a testi és lelki egészséget, mik lehetnek az alvásparalízis okai?

Cikkünkben az alvási paralízis jelenségét járjuk körül: eláruljuk, mi az az alvásparalízis, milyen az alvásparalízis élménye és az alvásparalízis hogyan befolyásolja az alvásunkat, az egészségünket. Amellett, hogy megtudhatod, az alvásparalízis mi az és az alvásparalízis mi okozza, azt is eláruljuk, mik lehetnek az alvásparalízis lelki okai, illetve hogy mik az alvásparalízis veszélyei. Milyen ijesztő jelenségekkel járhat együtt az alvásparalízis – az alvásparalízis szellemek formájában is okozhat hallucinációt?

Mi az alvásparalízis?

Az alvásparalízis (avagy alvási paralízis, alvási bénulás) egy olyan ideiglenes bénult állapot, ami rendszerint közvetlenül elalvás előtt (hypnopog alvási paralízis), vagy ébredéskor (hypnopompic alvási bénulás) jelentkezik, ilyenkor az érintett a szemén kívül egyetlen izmát sem képes mozdítani, egy rövid időre (az alvási paralízis átlagos ideje 5-6 perc) teljesen magatehetetlenné válik. Sokan úgy jellemzik az alvási bénulást, mint éber rémálmot, amelyet hasi, mellkasi nyomásérzés egészíthet ki.

Mivel az alvás és az álmok témakörét mindig is misztikus felhang lengte körül, az alvásparalízis során bekövetkező hallucinációkat – mert hogy bizonyos esetekben sajnos a lebénult, ijedt szervezt ilyen tüneteket is produkálhat – régen igaznak hitték, a nép körében azt gondolták, hogy az alvásparalízist szellemek, démonok vagy például boszorkányok okozzák, hogy megfélemlítsék, megöljék áldozatukat. Természetesen az utóbbi nem igaz, semmi természetfeletti nincs az alvási paralízis jelenségében, az alvásparalízis okai egyszerű biológiai folyamatokra vezethetők vissza.

Milyen az alvásparalízis élménye?

Az alvásparalízis egyáltalán nem ritka jelenség, az emberek 10-60%-a élete során legalább egyszer átéli a néhány másodpercig, percig tartó eseményt (ritkán tart hosszú ideig, de néha előfordulnak órákig tartó élmények is). Egyrészt az álmokhoz és a sötétséghez kötődő misztikus hiedelmek miatt, másrészt a bénultság okozta ijedelem miatt az alvásparalízis az esetek többségében ijesztő lehet, mivel a lebénult személy beszélni sem tud, így nem tud segítséget kérni, magára van utalva a lidércnyomásos jelenségekkel, ritkán ténylegesen bekövetkező hallucinációkkal, testen kívüli élményekkel.

Az alvásparalízis hallucinációi gyakran jelenlét-hallucinációk (innen erednek a boszorkányos, szellemes, földönkívüliekhez kötődő mendemondák), amitől sokakat elfoghat a pánik. A hallucinációk lehetnek látási és vizuális effektek is: többnyire nincs hallucináció, ritkán különféle természetes vagy beszélt hangok kerülnek érzékelésre, a képek pedig lehetnek érzéki csalódások vagy jól kidolgozott, ijesztőbb, meggyőzőbb képi elemek is. Az alvásparalízis testi élményei köré tartozhatnak a zsibbadás, a bizsergés vagy a remegés, de fájdalomérzet is bekövetkezhet az alvási paralízis során.

Mik az alvásparalízis okai?

A kutatók, álomszakértők évtizedeken át vizsgálták az alvásparalízis okait, azt, hogy az alvásparalízis hogyan jön létre, mi válthatja ki, ténylegesen állhatnak-e misztikus lények a jelenség hátterében. A vizsgálatok során a kutatók arra jutottak, hogy az alvásparalízis akkor következik be, amikor az alvás fázisai valamiért nem a normál forgatókönyv szerint zajlanak. Az alvásparalízis mögött általában az álom alatti alacsony vérnyomás áll, illetve az is állhat a héttérben, hogy a REM alvási fázisban (ebben a fázisban álmodunk) hirtelen felriadunk. Mivel a REM fázisban az agy aktívan dolgozik, az alvajárás és az alvabeszélés elkerülése végett a test teljesen lebénítja önmagát – ilyenkor könnyen bekövetkezhet az alvási paralízis, igen élénk hallucinációkkal.

Az alvásparalízis ok nélkül, teljesen egészséges embernél is bekövetkezhet (bárkivel megtörténhet, nem lehet kivédeni), azonban gyakran állnak a háttérben olyan alvászavarok, mint a narkolepszia (az ébrenlét és az alvás működési zavara). A kutatók azt is vizsgálják, hogy az alvásparalízis mi okozza, milyen külső tényezők hatására jöhet létre az állapot. A tudomány jelenlegi állása szerint az alvásparalízis okai közé tartozhat a háton történő alvás vagy a fejjel lefelé történő alvás, de a túlzott alkoholfogyasztás és az alváshiány együttese is kiválthatja.

Mi lehet az alvásparalízis lelki oka?

Az alvásparalízis okai mögött lelki problémákat is gyaníthatunk: az alvási paralízis kialakulása, vagy az ilyen események szaporodása visszavezethető a túlzott stresszre (munkahelyi vagy magánéleti stressz, korábbi lelki traumák, szorongásos élmények), de a gyakori rémálmok is kiválthatják, melyek hátterében újfent állhatnak lelki okok, vagy túlzott képzelőerő (ilyen esetekben célszerű kerülni az ijesztő filmeket, könyveket, legfőképp lefekvés előtt). Az alvásparalízis okai közé sorolhatjuk a hirtelen környezetbeli vagy életmódbeli változásokat is, melyek felborítják a megszokott rendet az életünkben.

Az alvásparalízis veszélyei

Amennyiben rendszeresen ismétlődő alvásparalízis nehezíti meg az életünket, főként, ha az gyakori akusztikus vagy vizuális hallucinációkkal jár együtt, mindenképpen célszerű felkeresnünk egy alvásszakértőt és elmesélnünk neki az élményeinket, panaszainkat. Az alvásparalízis kezelése egy egyszerű konzultációval kezdődik, amikor a szakorvos felvilágosítja a „beteget” arról, mégis hogyan működik az alvás, milyen fázisai vannak és hogyan következnek ezek egymás után, majd tudatosítják a páciensben, hogy nem természetfeletti eseményről van szó.

Maga az alvásparalízis nem veszélyes jelenség, azonban a tartósan jelentkező alvási bénulás komoly stresszforrást jelenthet az elszenvedőjének, akár depresszív tüneteket is okozhat. Mindenképpen célszerű feltérképezni, hogy az alvásparalízis hátterében állhat-e narkolepszia vagy más alvási rendellenesség, amennyiben pedig az alvásparalízis lelki oka rejtőzködik a háttérben, elsősorban saját szorongásainkat, érzelmi mélypontjainkat kell helyrehozni – ehhez célszerű lehet egy pszichológus segítségét igénybe vennünk.

Az alvásparalízis kezeléseként ajánlják a tudatos álmodást is, ám van, akinél éppen ez váltja ki az eseményt. Amennyiben valakinél az alvásparalízis nagyon súlyos problémákat okoz, a kognitív viselkedésterápiát vagy az antidepresszánsok szedését javasolhatják. Minden egyéb esetben az alvási paralízis ellen a jól szervezett alvásrendet ajánlják (minden nap ugyanabban az időpontban feküdni, ugyanannyit, ugyanúgy aludni, nem inni alkoholt lefekvés előtt), illetve ajánlott kerülni a stresszt, dolgoznunk a stresszkezelésen és meditációs gyakorlatokat is kipróbálhatunk.