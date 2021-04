Az alacsony vérnyomás tünetei: alacsony vérnyomás magas pulzus, alacsony vérnyomás értékek

Habár leggyakrabban akkor kérünk segítséget vérnyomásproblémáinkkal kapcsolatban, ha tartósan túl magas értékeket észleltünk, az alacsony vérnyomás mérése esetén is érdemes lehet orvoshoz fordulnunk, hiszen soha nem jó, ha a szívünk alacsonyan teljesít.

Cikkünkben az alacsony vérnyomás értékek megfejtésével foglalkozunk: tudd meg, mi az alacsony vérnyomás és mik az alacsony vérnyomás tünetei, illetve milyen esetben melyek lehetnek az alacsony vérnyomás okai. Mikor alacsony a vérnyomás és milyen esetben vagyunk veszélyben? Lehetnek az alacsony vérnyomás értékeknek szövődményei? Veszélyes lehet az alacsony vérnyomás?

Mi a vérnyomás? Miért fontos a vérnyomásmérés?

Testünkben a vérkeringés juttatja el a szervek működéséhez szükséges vért, vele együtt az oxigént és a fontos ásványi anyagokat a különböző testrészekbe – a keringés fenntartását a vérnyomás végzi, ami a vérpálya központi és környéki része közötti nyomáskülönbség. Magyarországon mind a férfiak, mind a nők körében vezető haláloknak számítanak a szív-és érrendszeri megbetegedések, éppen ezért fontos, hogy akár már fiatalabb kortól is rendszeresen ellenőrizzünk, hogy megfelelő-e a vérnyomásunk.

A legtöbb beteg csak a magas vérnyomástól fél, hiszen rettegett szövődményei, a stroke és a szívinfarktus akár egy pillanat alatt véget vethetnek az életünknek – azonban az alacsony vérnyomás értékekkel ugyanúgy orvoshoz kell fordulni! Az alacsony vérnyomás értékeknek hosszú távon szintén lehetnek szövődményei, sőt, az alacsony vérnyomás kapcsolatban állhat egyes szívbetegségekkel is!

A szisztolés és a diasztolés vérnyomás értékek

A vérnyomás értékek ismeretében meg kell különböztetnünk a szisztolés és a diasztolés vérnyomás értékeket; mindkettő feltűnik a vérnyomásmérő készülék kijelzőjén. A vérnyomásmérés felfújható vérnyomásmérő mandzsettával történik, a mérésre a legoptimálisabb hely a bal felkar.

A vérnyomásmérő készülék kijelzőjén a mérés elvégzése során és azt követően megjelennek a vérnyomás értékek, ezek higanymilliméterben (Hgmm) kifejezett számok. Három számot figyelhetünk meg: ezek közül az első érték a szisztolés vérnyomás, ami a szív összehúzódását jelenti. A második szám a diasztolés vérnyomás érték, ami a szívverések közti szünetben mérhető nyomást fejezi ki. A harmadik érték a pulzusszám, ami a szív percenkénti összehúzódásainak a mérőszáma.

Mi az alacsony vérnyomás?

Az alacsony vérnyomás, másnéven hipotónia egy kóros vérnyomásérték, ami, habár kevésbé gyakori, mint a magas vérnyomás, ugyanúgy veszélyes lehet. Az alacsony vérnyomás kialakulásának esélye a magassal szemben nem nő az életkor függvényében, leginkább fiatal nőkre jellemző. Az alacsony vérnyomás a szisztolés értékek normális alatti teljesítményét jelenti, vagyis a szív pumpáló teljesítménye az alacsonyabb. Számos esetben az alacsony vérnyomás magas pulzus számmal párosul, hiszen a szívnek ebben az esetben többet kell dobbannia egy perc alatt a megfelelő vérkeringésért.

Mindenekelőtt hangsúlyozzuk, hogy az alkalmi vérnyomásmérések eredményeit nem vehetjük alapul, ha valakinek az általános vérnyomásértékeiről szeretnénk képet kapni. A vérnyomásunk függ a napszaktól, a külső és belső tényezőktől, sőt, attól is, hogy mennyi vizet ittunk a nap folyamán.

Az alacsony vérnyomás mennyi vérnyomásértékben kifejezve?

Akkor alacsony a vérnyomás, ha az egészséges érték alsó határát nem éri el – ez nők és férfiak esetében más érték, ugyanis a férfiakra mindig egy kicsit magasabb vérnyomás jellemző, illetve az életkor előrehaladtával természetes, ha egy keveset nő a vérnyomásunk (egy 40 év fölötti férfinak értelemszerűen magasabb az alapvérnyomása, mint egy 12 éves fiúnak).

Az egészséges vérnyomásértékek nőknél, férfiaknál

Akkor beszélünk krónikusan alacsony vérnyomásról, ha a szisztolés vérnyomás értéke a nőknél nem haladja meg a 100 Hgmm-t, férfiaknál pedig a 110 Hgmm-t. A diasztolés vérnyomás értékek nem befolyásolják az alacsony vérnyomást.

Az alacsony vérnyomás tünetei

Ha az alacsony vérnyomás tünetmentes, akkor nem igényel kezelést, gyakorlatilag nincs is jelentősége – azonban, ha tartósan fennálló tünetegyüttest érzékelünk, mindenképpen keressünk fel egy kardiológus szakorvost, vagy jelentkezzünk háziorvosunknál! Az alacsony vérnyomás tünetei a következők lehetnek:

fáradékonyság, csökkent cselekvőkészség;

csökkent szellemi terhelhetőség, koncentrációs problémák (hosszú távon feledékenység és depresszió);

csökkent étvágy;

rossz általános közérzet;

szétszórtság;

motivációhiány;

belső nyugtalanság;

hideg végtagok;

nehézkes, elhúzódó reggeli ébredés;

szédülés;

fejfájás;

heves szívdobogásérzés;

légszomj;

émelygés, hányinger.

Ortosztatikus hipotónia

Az ortosztatikus hipotónia akkor lép fel, ha gyorsan testhelyzetet váltunk, például fekvőhelyzetből felállva hirtelen leesik a vérnyomásunk. Ez egy teljesen normális esemény, nem kell megijednünk, ha például egy kicsit megszédültünk tőle.

Az alacsony vérnyomás okai

Az alacsony vérnyomás kialakulása egyrészt genetikai okokra vezethető vissza (vékony alkatú, alacsony testsúlyú nők), másrészt utalhat betegségekre is. Az alacsony vérnyomás okai lehetnek:

szívbetegség;

neuropátia (az idegek károsodása), perifériás idegbántalmak, diabéteszes neuropátia;

a vérnyomást érzékelő baroreceptorok hibás működése;

vegetatív idegrendszeri problémák;

enzimdefektus;

endokrin betegség;

gyógyszerek mellékhatása;

tápanyaghiány;

vízhiány.

Mit okozhat az alacsony vérnyomás?

Az alacsony vérnyomás hosszú távon káros, ugyanis az erekben uralkodó nyomásviszonyok alacsonyabbak a kelleténél. Ez leginkább az agyműködésre van kihatással: ha romlik az agyi erek vérátáramlása, csökken az agyműködés. Hosszú távon az agyműködés számottevő mértékben romolhat is és fokozatos elbutulás következhet be.

Alacsony vérnyomás magas pulzus

A pulzusszám és a vérnyomás természetes módon összefügg: az alacsony vérnyomás magas pulzus számot eredményez, ugyanis, ha túl alacsony a vérnyomás, a szövetek nem jutnak a véráramlás által elég oxigénhez és tápanyaghoz – ezért a szívverésnek gyorsulnia kell, hogy kiszolgálhassa a testünket. Ez nem feltétlenül utal betegségre, a sportolóknál a megerősödött szívizom miatt teljesen normális jelenség. Szívritmus zavar is okozhat alacsony vérnyomást, ebben az esetben a folyamat pont fordítva történik.

Mikor forduljunk orvoshoz?

Akkor forduljunk orvoshoz az alacsony vérnyomás problémájának gyanújával, ha több tünetet is érzékelünk, amelyek tartósan fennálnak, illetve az otthoni vérnyomásmérés is megerősítette ezt. Az orvos alapos kivizsgálást kezdeményezhet (fizikai vizsgálat, labor, kikérdezés, EKG, ultrahang) és egyes esetekben ABPM-készülék (24 órás vérnyomásmérő) viselését is kérheti. Az orvos elsősorban szeretné kizárni azt, hogy az alacsony vérnyomás valamilyen más betegség tünete.

Mit tehetünk alacsony vérnyomás ellen?

Ha a magas vérnyomás nem valamilyen más betegség vagy az arra alkalmazott gyógyszeres kezelés mellékhatása, számos módon tehetünk ellene, de egységesen bevált terápia alacsony vérnyomás ellen egyelőre nincs. Alacsony vérnyomás ellen mind az orvosok, mind az edzők a kardiomozgásokat ajánlják, amelyek ciklikusan átmozgatják a vérkeringést. Tipikusan ilyen sportok a futás, az úszás vagy a biciklizés. A rendszeres, lehetőleg minimum napi 20-30 percen keresztül végzett sportot egészítsük ki egészséges táplálkozással és az optimális napi 2,5-3l víz elfogyasztásával.

Krónikus alacsony vérnyomás esetén a kompressziós harisnya viselése is javíthatja a vérnyomásértékeket, illetve a kardiológusok alkalmazhatnak gyógyszeres terápiát is a vérnyomás emelése céljából, ám ez a ritkábbik eset. Habár az alacsony vérnyomás problémáját nem intézhetjük el napi 2-3 kávé elfogyasztásával, ellenjavallat híján nyugodtan alkalmazhatjuk azt is.