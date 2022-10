Ezt érdemes tudni az antidepresszáns gyógyszerek szedéséről: hogyan hatnak, okoznak-e függőséget?

A leggyakrabban felírt, legkeresettebb orvosságok közé tartoznak az antidepresszáns gyógyszerek, amelyeket kifejezetten receptre lehet kapni, nem szabad őket kontroll nélkül alkalmazni. Tudd meg, hogyan működnek ezek a gyógyszerek, mik az antidepresszáns mellékhatásai, mikor kell antidepresszáns valakinek, aki lelki problémákkal küzd!

Cikkünkben minden fontos tudnivalót elárulunk az antidepresszáns gyógyszerek kapcsán: mikor kell antidepresszáns valakinek, az antidepresszáns mikor hat, mennyi idő kell, hogy valaki jobban érezze magát az antidepresszáns szedésétől? Milyen mellékhatásokat produkálhat egy antidepresszáns gyógyszer, az antidepresszáns mellékhatása mikor múlik el – ha nem múlnak el a mellékhatások, szükséges az antidepresszáns kúra megszakítása? Az antidepresszáns mennyi idő alatt ürül ki a szervezetből, okozhat függőséget? Miért hízlal az antidepresszáns, normális jelenség a megnövekedett étvágy?

Mikor kell valakinek antidepresszánst szedni?

Az antidepresszáns gyógyszereket a depresszió kezelésére használják: olyan állapotok megváltoztatására szükséges egy antidepresszáns, amikor valakinek az életében állandósul a leromlott kedélyállapot, motivációhiány, melankólia. A depressziónak számtalan oka lehet, mindenkinél egyedi tényezők váltják ki, melyek fakadhatnak környezeti tényezőkből (pl. munkahelyi stressz, családi problémák) és belső okokra is visszavezethetők (pl. sérült önbecsülés).

A depresszió a legtöbb embernél hullámzó, rövidebb-hosszabb időszakokban előtörő tartós hangulati, érzelmi állapot, amelyet felismerhetünk magunkon, de jelezheti számunkra a depresszív állapotot egy családtagunk, orvosunk is. A krónikus, állandósult depresszió (hivatalos nevén disztímia) kezelése a legnehezebb, ugyanis ekkor a depresszív tulajdonságok egybeforrnak a személyiséggel, teljesen eltorzulhat az egyén világlátása.

A depresszió kezelése

A depresszió kezelése során a szakorvos antidepresszáns gyógyszerek szedését írhatja elő – a szakorvos dönti el, hogy mikor kell antidepresszáns, és mi az a szint, amikor még gyógyszeres kezelés nélkül is megoldható a probléma. Fontos azonban tudnunk, hogy a depresszióból való kigyógyulás során nem elég az antidepresszáns, ugyanis rendszeres, egyéni igényekre szabott pszichoterápiás kezelésre is szükség van. A terápia során a beteg a pszichológussal együttműködve részletes beszámolót ad érzéseiről, tüneteiről, együtt feltérképezik a depresszív érzelmi állapot eredetét, fejlesztik a segítséget kérő önismeretét.

A depresszió ellen mindenképpen tenni kell, azonban, ha a beteg nem működik együtt a szakorvossal – nem jár el a terápiákra és nem szedi az antidepresszáns készítményeket -, nem várható tartós, jelentős kedélyjavulás. Az antidepresszáns gyógyszerek mellett a depresszió kezelésére használnak elektrosokk terápiát (ETC) és az egyre népszerűbb koponyán keresztüli mágneses stimulációt (TMS) is, melyekkel a gyógyszeres kezelésnél gyorsabb eredmény is elérhető.

Az antidepresszáns gyógyszerek hatásai

Az antidepresszáns készítmények használata több évtizedes múltra tekint vissza, a szakorvosok már jól ismerik azok hatásait, mellékhatásait. A szelektív szerotoninvisszavétel-gátló szerek (SSRI) a ’80-as években jelentek meg, az első, és egyben leghíresebb készítmény a Prozac volt, aminek a hatóanyaga a fluoxetin, ám ma már leginkább sertaralin és citalporem/escitalopram készítményeket írnak fel, mindemellett egyre nagyobb térhez jutnak az SNRI gyógyszerek is.

Az antidepresszánsok használatával nem csak a depressziót, hanem más pszichiátriai eredetű megbetegedéseket is sikeresen kezelnek, ilyen például a kényszerbetegség, a pánikbetegség vagy a krónikus szorongás, melyek mind az életminőséget nagyban lerontó kórképek közé tartoznak. Fontos kiemelni, hogy ezek a kedélyjavító hatóanyagok a testre hatnak, fizikai úton szüntetik meg a tüneteket – a mélyen gyökerező lelki problémákat nem lehet gyógyszerrel elmulasztani, azoknak a megértését és megszüntetését csak a pszichoterápia képes kezdeményezni!

Antidepresszáns vény nélkül is kapható?

Vény nélküli antidepresszáns szerek csak természetes antidepresszánsokként forgalmazhatók (gyógynövények, ásványianyag- és vitaminkombinációk); az idegrendszerre, a hormonháztartásra és az érzelmi állapotra ténylegesen hatást kifejtő kémiai készítményeket nem vásárolhatja meg bárki a gyógyszertárban, csak szakorvosi javallatra kaphatók! Az antidepresszáns gyógyszerek hatásai közé tartozik, hogy befolyásolják az érzelmek megélését – van, akinél a korábban megszokott érzelmi reakciók eltompulnak, gondolati formában jelennek meg, míg másoknál érzelemhiányos állapot is felléphet, éppen ezért mindenképpen szakorvosi felügyelethez kötött a használatuk.

Arra a kérdésre, hogy antidepresszáns vény nélkül kapható-e, azért is nemleges a válasz, mert a kedélyállapotot befolyásoló hangulatjavító, antidepresszáns gyógyszerek esetében gyakoriak a visszaélések. A lelki eredetű betegségekben szenvedő személyek egy része alkohollal veszi be a tablettákat és partidrogként használja őket, ami nemhogy nem járul hozzá a depresszív állapotból való kilábaláshoz, hanem hátráltatja őket benne.

Az antidepresszáns mikor hat, mennyi idő múlva érzékeljük?

Az SSRI antidepresszáns szerek fokozzák az agyban felszabaduló szerotonin, más néven az örömhormon mennyiségét, míg más gyógyszerek a noradrenalin nevű hormonra hatnak, ami a pozitív izgalmi állapotért felelős. Egyes készítmények a dopaminrendszer működésére vannak hatással és az ingerületátvitel sebességét befolyásolják – hogy kinek milyen gyógyszeres kezelésre van szüksége, azt a pszichiáter szakorvos dönti el a problémái jellege, súlyossága alapján.

Az antidepresszáns hatása lassan, hetek alatt mutatkozik meg, ami nagy csalódás lehet annak, aki nem tájékozódik az antidepresszáns gyógyszerek hatásáról előzetesen, vagy azonnali hatást vár tőlük. Sajnos olyan esetek is előfordulnak, amikor valakinek éppen azért mélyül el a depressziója, szorongása, mert azt hiszi, olyan súlyosak a problémái, hogy még az antidepresszáns sem segít rajta.

Meddig tart az antidepresszáns kúra?

Az antidepresszáns gyógyszerek lassan fejtik ki hatásukat, jellemzően több hétig tart, míg érzékelhető változás megy végbe a szervezetünkben. A kúra alatt jellemzően napi 1 db tablettát kell szedni, hogy meddig, az mindig szubjektív tényezőkön múlik – milyen jellegű a probléma, mi a kiváltó oka, milyen az antidepresszáns fajtája, esetleg gyógyszerkombinációról van-e szó? A kezelés hosszát befolyásolhatja, hogy sikerült-e megszüntetni a páciens a depressziójának kiváltó okának (legalábbis dolgozik-e rajta) – azonban vannak egyedi feltételek, például a családi körülményekből eredő depresszió, amelyen nem mindig lehet változtatni, ilyenkor meg kell tanulni feldolgozni a traumákat.

Az antidepresszáns gyógyszerek mellékhatásai

Az antidepresszáns gyógyszerek mellékhatásokat is produkálhatnak (emésztőrendszeri problémák, libidócsökkenés, ingerlékenység, nyugtalanság), melyekről mindenképpen tájékoztatnunk kell kezelőorvosunkat! További problémát jelent, hogy az antidepresszáns mellékhatásai összemosódhatnak a depresszió tüneteivel – amennyiben a depresszív kilengések nem a kúra kezdetén jelentkeznek, mindenképpen érdemes azokat alaposan kivizsgáltatni.

Ritkán, de előfordul, hogy a szerotonin-hatású antidepresszáns gyógyszerek mellékhatásaként kialakulhat szerotonin-szindróma is, ami fokozott nyugtalansággal, izommerevséggel, kitágult pupillával és verejtékezéssel járhat – ha ilyen panaszok, vagy ha a gyógyszer papírján olvasható ritka mellékhatások jelentkeznek (pl. szívritmuszavar), meg kell szakítani a kezelést. A vényre kapható antidepresszáns gyógyszerek szedését nem szakíthatjuk meg/szüneteltethetjük kedvünk szerint, illetve nem szabad azt más gyógyszerekkel kombinálni vagy alkohollal bevenni!

Az antidepresszáns mellékhatása mikor múlik el?

Az antidepresszáns mellékhatásai rendszerint a gyógyszeres kúra kezdetekor jelentkeznek -ezeket mindenképpen jelezni kell az orvosnak, hiszen lehetséges, hogy másféle gyógyszerre van szükség. Az antidepresszáns szedése során a betegek egy része nem valódi, inkább pszichés tüneteket észlel – ha ez az élmény több, különféle gyógyszer kipróbálását követően is fennáll, erre a problémára érdemes gyanakodni. Akkor is érdemes kivizsgáltatni magunkat, ha valamilyen tünet nem a kúra első heteiben üti fel a fejét, hanem később, látszólag váratlanul.

Okozhat függőséget az antidepresszáns?

Tévhit, hogy az antidepresszáns gyógyszerek függőséget okoznak – amennyibe szakorvos által előírt mennyiséget fogyasztunk és rendeltetésének megfelelően szedjük, az antidepresszáns nem fog függőséget okozni. Az antidepresszáns mellékhatásai nem állnak kapcsolatban a függőséggel, azonban bizonyos SSRI és SNRI gyógyszerek abbahagyása után jelentkezhetnek elvonási tünetek, melyek akár hosszabb, több hétig-hónapig tartó időintervallumon keresztül is fennállhatnak.

Okozhat hízást az antidepresszáns?

Bizonyos esetekben előfordul, hogy az antidepresszánst szedő személyekre felszalad néhány kiló – na de miért hízlal az antidepresszáns, ez is a gyógyszer mellékhatásai közé tartozik? Nos, igen, a nyugtalanság, a libidócsökkenés és a hízás is az antidepresszáns gyógyszerek mellékhatásai közé tartoznak (éppen ezért sokan kerülik, hogy ilyesmit kelljen szedniük). Egyes antidepresszánsok H1 blokkoló (hisztamin) hatással vannak az agy „éhségközpont” nevű részére - a gyakorlatban az antidepresszáns hatására a beteg kevésbé érzi jóllakottnak magát, erős szénhidrátéhségét túlevéssel igyekszik kompenzálni.

A H1 blokkolásának következményeképp a termogenezis csökkenése is előfordulhat (a test nem termel annyi hőt a testzsír elégetésével), ami szintén hízáshoz vezethet. Az antidepresszáns gyógyszerek mellékhatásai mindenkinél egyedi kombinációban jelennek meg, ezért értelemszerűen nem is okoznak mindenkinél hízást. Amennyiben a (jelentős) súlynövekedés a mellékhatások közt van, azt mindenképpen jelezzük a szakorvosnak!

Az antidepresszáns mennyi idő alatt ürül ki?

Az antidepresszáns elhagyása során fokozatosan kell csökkenteni az adagot, a hirtelen leállás elvonási tüneteket eredményezhet (nem ugyanúgy működik, mint a függőség) – ne hagyjuk el a gyógyszert a kezelőorvos javallata nélkül, kérjük ki tanácsát, ha úgy érezzük, nincs szükségünk a tablettákra, vagy ha túlságosan zavaróak a mellékhatások! Egyes antidepresszáns gyógyszerek kiürülési ideje lassú, több hétbe is telhet, míg a szervezet megtisztul tőlük, ám mindez függ a gyógyszer típusától és attól is, hogy mekkora adagot szedtünk belőle – tájékoztatást kérjünk kezelőorvosunktól!

Természetes antidepresszáns szerek

A pszichológusok és a pszichiáter szakorvosok gyakran hangsúlyozzák, hogy a valódi hangulatjavulás sokszor a tudatos és radikális életmódváltásnak köszönhető. A depressziót okozó tényezők jelentős részét mi magunk is befolyásolhatjuk: ide tartozik a környezetváltozás (pl. új munkahely, költözés, mérgező kapcsolatból való kilépés), vagy a mozgalmas és hatékony napirend bevezetése (munka után sport, hobbitevékenységek, érdeklődési kör tágítása, szociális élet), az egészséges táplálkozás és a függőséget okozó szerek elhagyása (alkoholfogyasztás csökkentése, dohányzásról való leszokás).

Vény nélküli antidepresszáns szerek a vitaminok és az ásványi anyagok is. Depresszió elleni természetes antidepresszáns a C-, a D- vagy a B-vitamin, de ajánlják a szelén, a magnézium, a vas vagy a cink szedését, a telítetlen zsírsavakat, amilyen az omega-3 is, illetve a nyugtató hatású gyógynövényeket. Természetes antidepresszáns a levendula, a citromfű, a galagonya virágos hajtás és a borsmenta, teakeverékek formájában ajánlott az orbáncfű, a ginseng, a gingko biloba vagy a macskagyökér fogyasztása is.