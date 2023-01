Lecsapott a járványszezon: rengeteg most az influenzás és covidos beteg Magyarországon

Influenzajárvány, vagyonépítés, szemfüles vásárlás és egy új Pénzcentrum-kutatás: ezekkel foglalkoztunk a Pénzcentrumon az új esztendő második hetében. A legolvasottabbakat most összegyűjtöttük, hogy újra elolvashasd, mi volt a héten.

Bizony ez a hét sem múlt el komoly események nélkül: kijöttek az inflációs adatok, megmutattuk, hogyan építhetünk kis pénzből is vagyont, és beszámoltunk arról is, hogy az influenzajárvány hazánkat is elérte. Lássukk, mik voltak a legolvasottabb cikkek a Pénzcentrumon 2023 második hetében!

Nem kevés pénzbe kerül, ha valaki szeretné elkerülni a várakozást egy-egy műtétre Magyarországon. 2023-ban lesz harmadik éve, hogy a koronavírus járvány betört az országba és felforgatta az egészségügyi ellátást. Már előtte sem voltak rövidek a kórházi várólisták, azonban a pandémia óta sok beavatkozás esetében csak nő a várakozók száma, amit az intézmények azóta sem tudnak lefaragni. Lehetőség van az életminőséget jelentősen javító szürkehályog műtétet, epehólyag eltávolítást, vagy éppen csípőprotézis műtétet is magánúton elvégeztetni számos magánegészségügyi szolgáltatónál az országban, azonban ez több havi fizetésbe is belekerülhet.

Rengeteg kedvelt autótípus szűnt meg 2022-ben. Az összesítés szerint legendás modellektől búcsúzhattak a magyar vásárlók is, már nem érdemes őket keresni a szalonokban. Az okok változatosak: az elektromobilitás terjedése és az árrések mértéke is közrejátszhat.

Januári olcsó, új autó körképünk elég komor képet fest: ma már 4,5 millió forint is kevés ahhoz, hogy egy élhető, új autót vásárolhassunk Magyarországon. Kiderült, hogy ősz óta is jócskán megdrágultak a legolcsóbb új autók itthon, egy családi méretű modell, nem fapados felszereltséggel már inkább a 6 milliós árkategóriába csúszik be. De a magyarok kedvenc autóját, a Suzuki S-Crosst már 13 millió forintig is fel lehet extrázni.

A Pénzcentrum és a Debreceni Egyetem közös kutatást indít. A kutatás keretei között végső fogyasztókat kérdezünk meg, véleményük szerint mely élelmiszerlánc üzleteiben tudnak a legolcsóbban és mely lánc üzleteiben tudnak a legdrágábban bevásárolni.

Magyarországon 2021-ben némileg több halálos otthoni baleset történt, mint 2020-ban. Viszont az évtizedek óta legtöbb áldozatot követelő ok csökkenést mutatott, igaz nem nagyot. Ezzel szemben viszont több kritikus okozó körülmény száma is növekedett. Így például többen haltak meg vízbe fulladástól, ételbe fulladástól, mérgezéstől, tűz és láng okozta égéstől, fulladástól, de lőfegyver és robbanás okozta balesetben is. A Pénzcentrumon mutatjuk a 2020-2021-es adatokat, mik jelentenek a legnagyobb veszélyt a magyarok otthonaiban.

Ha marad a brutális inflációs nyomás 2023-ban is, még több magyar fordulhat a használt cikkek piaca felé. Sőt, a Pénzcentrumnak megszólaló egyik szakértő szerint műkincsbe és régiségekbe is egyre többen fektethetik pénzüket. Lapunk a Vatera és a Jófogás segítségével járt utána annak, milyen évet zártak 2022-ben, milyen termékeket kerestek sokkal többen és sokkal kevesebben tavaly. Megtudtuk azt is, hogy valaki 2,5 millió forintot fizetett egy hazai érméért, de volt aki hatástalanított gépfegyvert vett 1,5 millió forintért, de olyan is, aki egy újsággyűjteményéért fizetett hasonló összeget (Zámbó Jimmyről megjelent cikkeket gyűjtöttek össze).

Sokak újévi fogadalma, hogy idén végre valahogy megcsinálja a saját gazdagságát. Kézenfekvőnek tűnhet, hogy ilyenkor az ember egy zseniálisan jól sikerült befektetéssel próbáljon bankot robbantani, az ilyen manőverek azonban ritkán jönnek be. Létezik viszont ennél sokkal biztonságosabb és egyszerű módszer is a befektetésre. A Pénzcentrum most példaszámítással igazolja, mennyire kevés is elég, hogy idősebb korunkra tetemes summát halmozzunk fel megtakarításként.

Jelenleg 681 háziorvosi körzet betöltetlen Magyarországon a Állami Egészségügyi Ellátó Központ 2023. januári adatai alapján, ezeknek 88 százaléka már több mint fél éve áll üresen. Ezek a praxisokhoz több mint 787 ezer beteg tartozik. Bár a magyar egészségügyben a szakemberhiány nem újkeletű probléma, az utóbbi években - valószínűleg nem kis mértékben a koronavírus-járvány hatására - csak romlott a helyzet. A javulásra pedig nemigen lehet számítani, hiszen a háziorvosok 29,6 százaléka 60 év felett jár Magyarországon az utolsó friss adatok szerint. A rengeteg idős szakember pedig közül a következő időszakban sokan vonulhatnak nyugdíjba. Az egészségügy átalakításának célja többek között a szakemberhiány enyhítése, viszont kérdéses, hogy a változtatások mennyiben jelentenek megoldást az orvostársadalom elöregedésére.

Egy év alatt mind a zsír, mind a kenyér átlagára több mint 100 százalékkal emelkedett Magyarországon. De ez még csak a jéghegy csúcsa, számtalan élelmiszer van még, aminek az átlagára duplázódott 12 hónap alatt, és olyan is, ami 70-80-90 százalékkal drágább most. És ha mindez nem lenne elég, hónapról hónapra tovább folytatódik a drágulás. Novemberről decemberre például az uborkáért kértek el 15 százalékkal többet, pedig csak egy hónap telt el.

A Nemzeti Népegészségügyi Központ Járványügyi és Infekciókontroll Főosztályának friss tájékoztatója szerint az 1. héten a figyelőszolgálatban résztvevő orvosok jelentései alapján végzett becslés alapján az országban 161 900 fő fordult orvoshoz akut légúti fertőzés tüneteivel, közülük 19 000 főnél influenzaszerű megbetegedést diagnosztizáltak. Mutatjuk, melyik vármegyékben van a legtöbb beteg, illetve hol nőtt a leginkább a megbetegedések előfordulása a megelőző hét adataihoz képest.