Milliókat is érhetnek ezek a magyar érmék, újságok: bárki fiókjában ott lapulhatnak a kincsek

Ha marad a brutális inflációs nyomás 2023-ban is, még több magyar fordulhat a használt cikkek piaca felé. Sőt, a Pénzcentrumnak megszólaló egyik szakértő szerint műkincsbe és régiségekbe is egyre többen fektethetik pénzüket. Lapunk a Vatera és a Jófogás segítségével járt utána annak, milyen évet zártak 2022-ben, milyen termékeket kerestek sokkal többen és sokkal kevesebben tavaly. Megtudtuk azt is, hogy valaki 2,5 millió forintot fizetett egy hazai érméért, de volt aki hatástalanított gépfegyvert vett 1,5 millió forintért, de olyan is, aki egy újsággyűjteményéért fizetett hasonló összeget (Zámbó Jimmyről megjelent cikkeket gyűjtöttek össze).

Ahogy egyre inkább elszaladt az infláció Magyarországon, egyértelműen érezhető volt, hogy sokan, sokkal nagyobb mértékben fordult a használt tárgyak piaca felé. Ezek az online felületek ráadásul még a pandémia utóhatásaként rendesen meg is erősödtek, hiszen sok olyan hirdető, akik korábban például régiségvásárokon vagy különböző börzéken értékesítettek, rákényszerültek az online felületek használatára.

A Pénzcentrumon most arra voltunk kíváncsiak, mik voltak 2022 legjei a legnagyobb hazai adok-veszek oldalakon. Azért, hogy ezt kiderítsük a Vatera és a Jófogás tavalyi évi adataiból szemezgettünk, de a szakértőket kérdeztük arról is, milyen évre számítanak 2023-ban. Az pedig szinte már most borítékolható, ha az infláció továbbra is kedvezőtlenül alakul, addig mind a hagyományos használt tárgyak iránti kereslet, de a befektetési célú műkincs, régiség vadászat is még nagyobb méreteket ölthet.

Bakelit, bélyeg, jármű – ezt keresték a magyarok 2022-ben

A Vatera válaszai szerint 2022-ben egyértelműen a vinyllemezektől a bélyegekig a legkülönbözőbb gyűjtői termékeket magában foglaló Gyűjtemény termékkategória, azon belül pedig a numizmatika alkategória volt a legnépszerűbb termékkategória az oldalon. Azt is megtudtuk, hogy mind a sikeres tranzakciók száma, mind az eladások által generált forgalom tekintetében a Zene és a Film termékkategóriák növekedtek tavaly a legjelentősebben. A zenén belül a CD-n kiadott albumok, a filmek körében pedig a DVD-n kiadott alkotások forgalma emelkedett jelentősen 2020-hoz és 2021-hez képest is, pedig a pandémia alatt kezdett megerősödni ezeknek a forgalma a Vaterán.

E növekedés mögött feltehetően az áll, hogy bár a streamingszolgáltatásokat egyre többen használják, számos ritkaságot nem lehet elérni ezeken a platformokon, ezért keresik használt példányaikat

- válaszolta a Pénzcentrumnak az adok-veszek oldal. Toplistájukról a Jófogás is küldött adatokat, ezek szerint náluk a legjobban pörgő kategóriák 2022-ben a következők voltak:

jármű,

ingatlan, szabadidő, sport,

állásajánlatok, álláskeresés,

műszaki cikkek, elektronika.

Megtudtuk azt is, hogy a legkeresettebb termékek között a vízijárműveket, házi- és haszonállatokat, nyaralókat/üdülőket, motorokat/robogókat, videó- és audióeszközöket, illetve az „Ingatlan” termékkategórián belül a lakótárs/szoba szókapcsolatot láthatjuk. A portáltól megtudtuk azt s, hogy 2022 során többek között Puskás Ferenc által szignózott bőrlabdát, dedikált irodalmi mesterművet, muzeális írógépet és antik pénztárgépet, sorszámozott képzőművészeti szitanyomatot, viktoriánus korabeli hintót és kereskedelmi forgalomban már nem kapható karórákat is találtunk. Ha pedig a kiugró árakat nézzük:

egy különleges Rolex karóra például csaknem 6 és fél millió,

egy limitált, 1976-os olimpiai táska pedig 1 millió forintért talált gazdára a portálon.

Ha már legek, akkor természetesen kíváncsiak voltunk a Vatera 2022-es számaira is. A numizmatika kategórián belül közel 3,5 millió forintért talált gazdára egy 1968-as kibocsátási Semmelweiss orvosi érmegyűjtemény, 2,5 millió forintért pedig egy 1907-ben, Ferenc József magyar királyként való megkoronázásának negyvenedik évfordulójára kibocsátott érme.

Ezen felül a Kitüntetések, jelvények alkategóriából kiemelhető egy Magyar Corvin koszorú kitüntetések, amelyekből két példányért is két-két millió forintot adott egy-egy gyűjtő, egy Kádár János személyes ajándékaként átadott aranygyűrűért pedig több mint 1,2 millió forintot adott egy vásárló.

A Militária termékkategórián belül egy német MP 40-es géppisztoly hatástalanított példánya kelt el a legmagasabb, közel másfélmillió forintos áron. Hasonló összegért talált gazdára egy olyan újsággyűjtemény, amelynek kiadványaiban Zámbó Jimmy énekesről megjelent cikkek olvashatók.

Trendek a használt-, és gyűjtőipiacon

A Jófogás arról tájékoztatta lapunkat, hogyha a hirdetéseiket megnézzük, 2021-hez képest albérleteket és baba-mama termékeket (pl. babakocsit, babahordozót és bababútort) kerestek többen. Ha az eladások számát vizsgáljuk: autóalkatrészekből 28%-kal, mobiltelefonokból 11%-kal, szépségápolási kellékekből pedig 10%-kal több kelt el 2021-hez képest. A legnagyobb visszaesést (71%) pedig a konzolok/videójátékok terén tapasztalták.

A Vatera a trendeket illetően arról számolt be, hogy a Gyűjtemény kategórián belül a korábban már érintett numizmatika alkategória mellett a Militária, valamint a Kitüntetések, jelvények alkategória erősödött meg jelentősen. Ezt azzal magyarázták, hogy a pandémiás időszak egyfajta utóhatásaként, hogy a korlátozások alatt számos gyűjtő, aki korábban offline börzéken, eseményeken kínálta eladásra gyűjtői termékeit, az online értékesítésre váltott. Ők a legnagyobb visszaesést egyébként 2022-ben az Antik, régiség főkategórián belüli Porcelánok alkategórián belül érzékelték a forgalmukban.

Mire számíthatunk 2023-ban?

Jófogás:

„Az infláció és az ismert gazdasági nehézségek miatt az emberek inkább a kedvezőbb árú használtcikkek felé fordulnak. A járványhelyzet miatt ráadásul sokan léptek be – akár először – a digitális világba, ami komoly hatással volt az online piacterek látogatottságára is. A Jófogással kiemelt célunk, hogy az új belépők számára is kényelmes, ismerős szolgáltatásokat valósítsunk meg. Sokat dolgoztunk és dolgozunk továbbá azon is, hogy a használt tárgyakhoz kötődő értékeket bevigyük a köztudatba: a szeretve használt tárgyaknak ugyanis történetük van és nem feltétlenül az az érték, ha valami új. Ez a gondolatiság összhangban van az évek óta erősödő tudatos fogyasztás és körkörös gazdaság koncepcióival is” – mondta Takács Borbála, a Jófogás marketingigazgatója.

Vatera:

A gazdasági válsághelyzetben az új termékek felől a használt termékek értékesítésének irányába tolódik el a hangsúly, emellett a spórolásra jobban odafigyelő háztartások közül többen szánják az idejüket arra, hogy összegyűjtsék, lefotózzák, feltöltsék a Vaterára a feleslegessé vált dolgaikat, amelyek korábban a szekrény mélyén vagy a padláson kallódtak. Emellett egyértelműen számítunk a gyűjtői kategóriák további erősödésére: CD-t vagy DVD-filmet, vintage tárgyakat, ruhákat nem spórolásból vesznek az emberek, hanem azért, hogy valamilyen ritkaságot birtokolhassanak.

Ha az infláció továbbra is kedvezőtlenül alakul, várhatóan többen fordulnak majd befektetési célú vásárlással a Vatera felé, hogy valamilyen műkincsbe, régiségbe fektessék a pénzüket

- tették hozzá a felület szakértői.