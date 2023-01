Láthatatlan gyilkos vadászik a magyarokra: a saját lakásában is óriási veszélyben van mindenki

Magyarországon 2021-ben némileg több halálos otthoni baleset történt, mint 2021-ben. Viszont az évtizedek óta legtöbb áldozatot követelő ok csökkenést mutatott, igaz nem nagyot. Ezzel szemben viszont több kritikus okozó körülmény száma is növekedett. Így például többen haltak meg vízbe fulladástól, ételbe fulladástól, mérgezéstől, tűz és láng okozta égéstől, fulladástól, de lőfegyver és robbanás okozta balesetben is. A Pénzcentrumon mutatjuk a 2020-2021-es adatok, mik jelentenek a legnagyobb veszélyt a magyarok otthonaiban.

Ahogy minden évben, 2021-ben is jóval több halálos otthoni baleset történt Magyarországon, mint halálos munkahelyi baleset. A legfrissebb elérhető statisztikák szerint összesen 1 606 halálos otthoni balesetet jegyeztek fel tavalyelőtt, ami 19-szer több, mint amennyi halálos munkabaleset (84 darab). Ráadásul 2020-2021 között növekedett is a halálos kimenetelű otthoni balesetek száma, 1 557-ről 1 606-ra. Igaz, ez 3 százalékos növekedés, de még így is a 2. legkisebb szám az elmúlt 10 év viszonylatában.

Ezzel együtt is, az adatokból az olvasható ki, hogy 2021-ben az év minden napjára jutott 4,4 olyan haláleset, amit valamilyen otthoni baleset okozott. A hivatalos statisztika szerint halálos otthoni balesetnek a következő definíció szerint minősülnek az esetek: „minden olyan baleset folytán bekövetkezett halálozás, amely lakásban történt, függetlenül a baleset és a halál bekövetkezte között eltelt idő tartamától”.

Az összesített adatokból látszik, hogy rengeteg veszély leselkedik a magyarokra ott is, ahol egyébként a legnagyobb biztonságban érzik magukat az emberek. A Pénzcentrumon éppen ezért annak jártunk utána, hogy az elmúlt kélt évben, mely veszélyforrások voltak a leghalálosabbak az emberekre nézve.

Bármi megölhet odahaza

Kezdjük a legfrissebb, 2021-es adatokkal. Ezekből kiderült, hogy az elmúlt évtizedes trendet tartva a legtöbben, számszerűen 1 065-en esés, csúszás, botlás következtében szenvedtek halálos balestet otthonukban. A beazonosítható tragédiák közül a víztől, ételtől vagy egyéb dologtól történő fulladás volt a második, ebben 125-en veszítették életüket. A dobogó harmadik helyén a tűz és láng okozta égés és fulladás állt 2021-ben.

Ehhez képest a többi kategóriába tartozó halálos beleseti körülmény elhanyagolható volt. Mégis érdemes jobban a számok mögé nézni, mégpedig úgy, hogy az adatok a 2020-as számokkal is összehasonlítjuk. Ahogy azt már a bevetőben írtuk, 2021-ben több otthoni halálos kimenetelű baleset történt, mint 2020-ban, igaz mindösszesen 3 százalékkal.

Ha jobban a számok mögé nézünk, láthatjuk, hogy bár a halálos balestek számának növekedés csak néhány százalékkal emelkedett, bizonyos okozó körülmények aránya durván megemelkedett. Így például esetszámban, ha el is hanyagolható mennyiségű például az esésekhez képest, mégis a lőfegyver, robbanás okozta halálesetek száma 129 százalékkal emelkedett, azaz több mint dupla annyi ilyen halálos baleset volt 2021-ben, mint 2020-ben. Számszerűen 16, a korábbi 7-hez képest. De 50 százalékkal emelkedett a maró, izzó anyagok, gőz okozta halálesetek száma is, illetve a mérgezéses halálesetek száma is 35 százalékkal emelkedett.

Ezzel szemben viszont 30 százalékkal csökkent a tárgyak eséséből, beszorulásból, összenyomásból fakadó halálos balesetek száma, De 25 százalékkal csökkent a vágó-, szúróeszközök, kéziszerszámok okozta halálesetek száma is. Összességében pedig a csúcstartó esés okozta halálesetek száma is alacsonyabb lett, igaz csupán 4,8 százalékkal.

Mivel kell a legjobban vigyázni?

Ahogy az adatokból látszik, továbbra is toronymagasan az esések, csúszások, botlások következtében veszíti életét tragikus balesetek következtében a legtöbb magyar. Igaz, a szám 2020-2021 között csökkent, de még most is nagyon erősen efelé az okozó tényező felé mozdul a mérleg nyelve. Éppen ezért egyértelmű, hogy az ilyen szituációkkal kell a legjobban vigyázni. Például a fürdőszobában, ahol csúszós a helyszín vagy éppen létrás mutatványokról, a háztetőn, a lépcsőn, minden olyan helyen, ahol és ahonnan potenciálisan nagyot lehet esni.

Rögtön ezután kifejezetten fontos megjegyezni, hogy a fulladások, a tűz és lángesetek okozta, valamint a mérgezések és a lőfegyverek, robbanás okozta halálos balesetek száma is növekedett. Kritikus tehát például az étkezésre, illetve a víz közeli eseményekre is figyelnünk, mindkét esetben fokozottan a gyermekekre. De, ugyanez igaz a mérgezéses esetekre is, a mérgező anyagokat a gyermektől mindig távol kell tartani, de hasznos tanács az is, hogy mérgező szereket ne töltsünk például ásványvizes flakonba.

A tüzekkel kapcsolatban számtalan megelőző intézkedés létezik, a legtöbb halálos balesetet viszont a cigarettával a szájban való elalvás idézi elő. Ezt mindenképpen kerüljük, főleg illuminált állapotban. De a nyílt láng használata mindig veszélyforrás, legyen az kültéri vagy beltéri, ezekre mindig fokozottan figyeljünk. A KSH statisztikái az „egyéb” kategória pontos okozó körülményeire nem térnek ki, itt mégis igencsak nagy, 36 százalékos növekedés volt 2021-ben, 2020-hoz képest, ezért a fentebb említett okokon túl olyan extrém szituációkra is érdemes felkészülni, amire először nem is sejtené az ember. Ezzel együtt is jó hír, hogy az áramütések, tárgyak leesése, illetve a vágó-, szúróeszközök okozta halálos balestek száma csökkent.