500 forintból is építhetsz 100 milliós vagyont: szinte bárki multimilliomos lehet ezzel a módszerrel

Sokak újévi fogadalma, hogy idén végre valahogy megcsinálja a saját gazdagságát. Kézenfekvőnek tűnhet, hogy ilyenkor az ember egy zseniálisan jól sikerült befektetéssel próbáljon bankot robbantani, az ilyen manőverek azonban ritkán jönnek be. Létezik viszont ennél sokkal biztonságosabb és egyszerű módszer is a befektetésre. A Pénzcentrum most példaszámítással igazolja, mennyire kevés is elég, hogy idősebb korunkra tetemes summát halmozzunk fel megtakarításként.

Amíg az Eurostat adatai szerint az euróövezetben decemberben 9,2 százalékra csökkent az infláció, addig hazánkban a 20 százalékot is hónapok óta meghaladva az elemzői konszenzus szerint idén tovább szárnyal majd.

A növekvő infláció miatt a fogyasztók mindenhol igyekeznek átgondolni a pénzügyeiket és visszafogni a kiadásaikat. Azonban ez nem mindenhol ugyanolyan egyszerű: míg az Intrum Európai Fogyasztói Fizetési Felmérése szerint az európai fogyasztók 62 százaléka úgy nyilatkozott, kevesebbet költ nem létfontosságú kiadásokra (például digitális előfizetésekre vagy inkább otthon fogyasztanak kávét), Magyarországon ez az arány csak 44 százalék, a legalacsonyabb Európában.

Azt pedig szakértő legyen a talpán, aki akár csak meg meri jósolni, hogy mi várhat még ránk 2023-ban. Az orosz-ukrán háború és a geopolitikai színteret szintén meghatározó kínai-amerikai feszültség várhatóan tartósan velünk marad.

Egy ilyen gazdasági klímában nem könnyű eldönteni, mibe fektessük pénzünket, hogyan őrizzük meg vagyonunk értékét. A Pénzcentrum a múlt héten megkérdezte a befektetési piac szakértőit, akik elárulták, mibe érdemes fektetni ebben a rendkívüli helyzetben. Alaptőke nélkül persze ezzel sem megyünk sokra.

A gigahozam ugyanis, beszéljünk bármilyen befektetésről, csak nagy kockázat vállalásával érhető el. Arról nem is beszélve, hogy egy komolyabb, passzív jövedelmet termelő befektetéshez nem árt egy komolyabb alaptőke sem. Valljuk be a többségnek ebbe belegondolva máris elszáll minden motivációja a megtakarítások halmozásától is. Pedig (bármennyire csekély) vagyonunk stratégikus és türelmes építésével kockázatvállalás nélkül sokat nyerhetünk. Ha belegondolunk a világ leggazdagabb embereinek nagy része is kockát, kockára halomzva építette fel jelenlegi vagyonát. Nagyon kevesen gazdagonak meg egyetlen jó ötletből, vagy befektetésből. Nekünk sem kell erre törekednünk.

Így építs mesés vagyont kockázatok nélkül

Mindig is tudtam, hogy gazdag leszek. Egy pillanatig sem kételkedtem benne. Hogy honnan tudtam? Mert mindig kevesebbet költöttem, mint amennyit megkerestem.

- árulta el egykor Warren Buffett, a világ egyik legvagyonosabb embere. A 20. század egyik legsikeresebb üzletemberének jó tanácsát megfogadva már csak két kérdés, mennyi időbe telhet így meggazdagodni, illetve hogy mekkora alaptőke kell ahhoz, hogy nekikezdjünk a befektetés halmozásának. Az utóbbival kapcsolatban jó hír, hogy akár az elképzelhető legalacsonyabb összeg is elég lehet.

Ismét egy mondást idézve, "sok kicsi sokra megy" és hiába legyintenek sokan erre a mantrára, attól még igaz. A Pénzcentrum pedig most példákkal is igazolja, hogy mennyire az.

A vagyon építésének ugyanis a hosszú távú tervezés a kulcsa. Ahhoz, hogy anyagi függetlenségünket elérjük, 30-40 évre kell előre gondolkodnunk, ez idő alatt pedig meg kell fognunk a kiadásainkat, diszkrecionális jövedelmünket pedig jól kell befektetnünk. A kamatos kamat áldásos hatásait pedig nem győzzük hangsúlyozni. Mutatjuk a módszert:

Napi 500 forintból is belevághatunk

Megtakarítási modellünk koncepciója az volt, hogy pályakezdőként, vélhetően szerényebb anyagiak mellett kisebb összeggel kezdünk el megtakarítani, majd a karrierút előrehaladtával párhuzamosan (mi 10 éves blokkokat vettünk alapul) duplázódik a megspórolt összeg. Igyekeztünk olyan összegeket használni, amikről a többség gond nélkül le tud mondani havi szinten, még a jelenlegi helyzetben is. Az első modellünk ennek megfelelően így néz ki:

20-29 éves korban napi 500 forintot;

30-39 éves korban napi 1000 forintot;

40-49 éves korban napi 2000 forintot;

50-59 éves korban pedig napi 4000 ezer forintot takarítunk meg.

Ez havi bontásban azt takarja, hogy a kezdeti, 15 ezer forintról induló megtakarításunk, minden tizedik évfordulóval duplázódik, azaz a 30-as éveinkben 30, a negyvenesekben 60, az ötvenes éveinkben pedig 120 ezer forintot teszünk félre havonta. Éves viszonylatban pedig úgy fest a képlet, hogy az első évtizedben 182 500, a másodikban 365 ezer, a harmadikban 730 ezer, míg a negyedikben 1 millió 460 ezer forint gyűlik össze minden évben.

Ahogy fenti grafikonunkon ábrázoltuk, ha rendesen tartjuk magunkat az elhatározásunkhoz, akkor a 40 éves karrierünk alatt 27 millió 375 ezer forint jöhet össze idős éveinkre. Persze nem szabad megfeledkezni az inflációról sem, így érdemes nem készpénzben, inkább valamilyen hosszú távú megtakarítási konstrukcióban tartani pénzünket.

Az alábbi grafikonon ábrázoltuk, hogy még alacsony várható reálhozamokkal számolva is jóval több pénzt gyűjthetünk így idős korunkra, mintha otthon tartanánk készpénzben. Bár állampapírból már maximum az inflációkövető jöhet szóba, ha más nem pénzünk értékének tartására (egy szerény 0,75%-1,50%-os kamatprémiummal) ez is megfelel, ha már gyűjtögettünk egy kis alaptőkét, akár egy befektetési portfólióba belevághatunk. Megnéztünk néhány reálisnak tűnő hozamot és arra a tanulságra jutottunk, hogy 10 százalékos hozamszinttel akár 230 milliót is kaszálhatunk.

Hosszabb távú pénzügyi céljaink elérésére jó megoldás lehet valamilyen nyugdíj-előtakarékossági megoldás is. Korábban ezekről a lehetőségekről is sokat írtunk. Az alacsony kockázat mellett ezeknek a konstrukcióknak hatalmas vonzereje, hogy évente 280 ezer forintnyi adót is visszaigényelhetünk utánuk.