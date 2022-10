Óvatosan ezekkel a tökökkel: nem mind ehető, mérgezést okozhatnak

Már megjelentek a boltok kínálatában a Halloween-tökök, és különféle dísztökök, melyek őszi vagy ünnepi dekorációként szolgálhatnak. Ezekhez hasonló lehet néhány sütőtökfajta, amelyeket el is lehet fogyasztani. Fontos, hogy különbséget tudjunk tenni ezek között a fajták között, ugyanis némelyik díszítési céllal árult tök nem ehető, sőt mérgező is lehet.

Ezen a hétvégén sok helyen van akcióban a kanadai sütőtök, mely ismert pézsmatök és sonkatök néven is. Alakja hosszúkás, héja és húsa narancssárga. A hétvégén az Auchanban kilója 248 forint, a Lidlben és a PENNY-ben 249 forint akciósan. Az Aldiban jövő hét csütörtöktől lesz 249 forintért kilója. Az online áruházakban találtunk a Sparnál és a Tescónál 399 forint/kg-os, a Prímánál 449 forint/kg-os ajánlatot. A Tescóban lehet még kapni nagydobosi fajtát 499 forint/kg-os áron és bio sütőtököt is (999 forint/kg). A Spar kínálatában a nagydobosi tök kilója 449 forint.

Megjelent több bolt kínálatában a dekorációnak is beillő hokkaido, vagy japán sütőtök is. A legfinomabb, legédesebb sütőtökként is szokták emlegetni, kisebb mint egy Halloween-tök, és sötétebb narancssárga árnyalatú, gömbölyű, felül csúcsos formájú. Az Aldiban a hétvégén 499, az Auchan és a Tesco online áruházában 699 forint kilója.

A Halloween-tökök áraiban már nagyobb a szórás: a Lidlben hétfőtől szerdáig 249, a PENNY-ben vasárnapig 349, online az Auchanban 379, a Prímában 449, a Tesco online áruházban 499 forint kilója. A kisebb dísztökök kilós ára az Auchanban 280 forint, a Sparban 299 forint.

Nem minden tök ehető

A hazánkban forgalmazott sütőtökök közül a nagydobosi, kiszombori és kanadai fajták ehetők. Az újabban megjelent japán, vagy hokkaidó tök szintén ehető. Ezeket dekorációs célra is fel szokták használni. A Halloween-tököt más országokban fogyasztják, azonban éretlen formában kisebb méretben szedik. A Magyarországon kapható formájában már érett, kemény, így nem ehető, viszont nem is mérgező.

A kisebb, mindenféle formájú és alakú dísztökök azonban nem feltétlenül ehetők, mérgező is akad köztük.

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara korábbi közlése szerint úgynevezett Halloween-tök nagy, narancssárga színű, és alapvetően díszítési célra szánt, nem étkezésire. Többféle Halloween-tök kapható hazánkban, a 2-3 kilós fajtáktól (Gomez F1 - élénk narancssárga) a 9-18 kilósakig (Cronus F1 - enyhén lapos, bordázott termésű). Érdemes tudni, hogy különösen a kisméretű, dekoratív fajták sok keserűanyagot (Cucurbitacin) tartalmaznak. Ezek a keserű ízű tökök mérgezőek lehetnek, de az ízük jellemzően elég kellemetlen, ami jó esetben elveszi a kedvet az elfogyasztásuktól - írták.

Főként a kisgyermekekre érdemes figyelni, amikor tököt faragunk, dekorálunk. A kisebb dísztököket sokszor mixekben árulják, előfordulhat köztük mérgező fajta, melyek fogyasztása már kis mennyiségben is kellemetlen tüneteket okoz. A kukurbitacinok rendkívül keserűek, és gyomorgörcsöt, hányást, hasmenést, így kiszáradást is okozhatnak.