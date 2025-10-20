2025. október 20. hétfő Vendel
9 °C Budapest
Hogyan ismered fel a tökéletes ízű sütőtököt? 5 szupertipp, hogy rátalálj a mézédes ízűre + Videó
HelloVidék

Hogyan ismered fel a tökéletes ízű sütőtököt? 5 szupertipp, hogy rátalálj a mézédes ízűre + Videó

Pais-Horváth Szilvia
2025. október 20. 15:15

Sok remek dolog van az őszben, de talán az egyik legfantasztikusabb, hogy elérkezett a hazai gesztenye mellett itt a magyar sütőtök szezonja! De nemcsak ősszel, hanem egész évben remek alapanyag lehet a sütőtök levesekhez, pitékhez, pürékhez és egyéb ételekhez. Azonban a sokféle tök között könnyen elveszhetünk. Hogyan válasszunk ki közülük a legjobbat? Íme néhány hasznos tipp következik erre is!

A sütőtököknek általában 3–5 hónapra van szükségük, hogy mézédesre érjenek, de a pontos érettség függ az éghajlattól, a fajtától és a növekedési körülményektől is. Október közepétől jellemzően már igazán finom példányok kerülnek a zöldséges standokra, míg szeptemberben még könnyen rányúlhatunk egy-egy éretlen tökre.

A rengeteg tök között nem könnyű eligazodni – de hogyan találjuk meg közülük a legjobbat? A szakértők szerint a legfinomabb sütőtököt továbbra is közvetlenül a termelőktől érdemes beszerezni, hiszen náluk garantáltan friss és ízes példányokat találunk. Aki pedig a kényelmesebb megoldást választaná, már az interneten keresztül is könnyedén rendelhet magának az őszi finomságból.

A forró, napos nyár kedvezett az idei sütőtökszezonnak

2025-ben a megszokottnál korábban kezdődött a betakarítás, és a termés mennyisége is jónak tűnik. Ráadásul tovább is bővült a sütőtök termőterülete, egyre több gazda lát lehetőséget az aszálytűrő, alacsony költség mellett termelhető sütőtökben - derült ki a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) és a Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet (FruitVeB) körképéből. 

Az orange típusú tökök betakarítása már a nyár végén megkezdődött. Ennél a fajtánál a szüret két-három lépcsőben történik az érésnek megfelelően. Október elején elindult a szürke, nagydobosi fajtacsoport szedése is. A piacon megtalálhatók még a hokkaido és provance-i fajták. Forgalmuk a másik két fajtacsoporthoz képest minimális.

A NAK és a FruitVeB közös körképe szerint az idén meghaladja az 1800 hektárt a termőterület nagysága, a területalapú támogatások alapján, 1885 hektáron termelnek 2025-ben sütőtököt Magyarországon. Ez jelentősnek mondható bővülés az elmúlt évi 1600 hektárhoz képest. Egyre több gazdálkodó lát lehetőséget a sütőtöktermelésben, hiszen a sütőtök az egyik legkockázatmentesebb termék: aszálytűrő, alacsony bekerülési költségű növény, egészséges őszi-téli frissen fogyasztható zöldség, sokszínű gasztronómiai felhasználási lehetőségekkel.

Ahogy írták, a sütőtök friss piacát továbbra is uralja az orange fajtakör, ahol nagy hozamokat lehet elérni a termelés során. A szürke tök piacán az előző évekhez hasonlóan nagyon heterogén a minőség. A jó minőségű sütnivaló tököt nagyon sokan keresik, ami megbízhatóan csak közvetlenül a termelőktől vásárolva érhető el. Az idén az intenzív, öntözött, elsősorban orange fajtájú ültetvényeknél, terméskiesés gyakorlatilag nincs. A nagydobosi sütőtök esetében egy bő 50 százalékos termés takarítható be az extenzíven művelt területekről, a kieső termés mennyisége a kései kötődés miatt egyébként sem lett volna túl jó.

De honnan tudhatjuk, hogy egy tök már valóban érett? 

Ha hallgattok ránk, akkor biztosra mentek! A tökéletes sütőtök kiválasztása a szemmel, kézzel és tapintással történő vizsgálattal kezdődik: keressük meg az élénk színű, kemény héjú, nehéz, szabályos formájú tököket, száraz szárat és puha foltoktól mentes felületet. Egy kis figyelemmel és gyakorlattal mindig a legjobb példányt hozhatjuk haza, legyen szó főzésről, sütésről vagy dekorációról. Íme végül néhány hasznos tipp!

1. Válasszunk főzésre alkalmas fajtát

Nem minden tök alkalmas főzésre. A legjobb választás a nagydobosi sütőtök, a kanadai sütőtök (más néven cukortök), vagy a pite tök, mivel ezek húsa sűrű, édes és kevésbé vizes, így ideális pürékhez, levesekhez és sütéshez is.

2. Ellenőrizzük a színét

A sütőtök színe fajtától függően változhat, de általában az élénk narancssárga szín az érettséget jelzi. Kerüljük azokat a tököket, amelyek zöldes foltokkal vagy fakó színnel rendelkeznek, mivel ezek valószínűleg nem teljesen érettek.

3. Tapintsuk meg a héját

A tök héjának keménynek és simának kell lennie. Ha az ujjunkkal könnyen benyomható, vagy puha foltok találhatók rajta, az a romlás előjele lehet.

4. Vizsgáljuk meg a szárat

A szárnak erősnek és száraznak kell lennie. Ha a szár puha vagy penészes, az azt jelenti, hogy a tök már túl sokáig állt, és gyorsan romlásnak indulhat. Ebben a videóban erre is hasznos tanácsokat találunk:

@myfarm.harta

♬ eredeti hang - MyFarm kertek

5. Nézzük meg a formáját

A sütőtök formája is árulkodó lehet. A szabályos, kerek vagy enyhén lapított formájú tökök általában egyenletesen érettek. A túl nagy vagy deformált tökök húsa gyakran szárazabb és kevésbé ízletes.

5+1 Mérjük meg a súlyát

Alapszabály még, hogy a jó minőségű sütőtök a méretéhez képest nehéz. Ha a kezünkbe véve könnyűnek tűnik, az azt jelentheti, hogy belül kiszáradt vagy rostos.

Érdemes tehát a súlyra is figyelni a vásárlásnál: a nehezebb tök általában szaftosabb, édesebb és tömörebb belsőt rejt. Ha pedig sikerül a megfelelő példányt kiválasztani, garantáltan ízletes, selymes állagú sült tök, püré vagy leves készíthető belőle, ami az ősz igazi ízélményét adja. A jó tök a konyhában egyszerre praktikus és élvezetet nyújtó alapanyag.
Címlapkép: Getty Images
