A Halloween-láz idén is elérte a magyar boltokat: a nagy láncok a 43. héten egyszerre indították el a faragható tök akciókat.
Hogyan ismered fel a tökéletes ízű sütőtököt? 5 szupertipp, hogy rátalálj a mézédes ízűre + Videó
Sok remek dolog van az őszben, de talán az egyik legfantasztikusabb, hogy elérkezett a hazai gesztenye mellett itt a magyar sütőtök szezonja! De nemcsak ősszel, hanem egész évben remek alapanyag lehet a sütőtök levesekhez, pitékhez, pürékhez és egyéb ételekhez. Azonban a sokféle tök között könnyen elveszhetünk. Hogyan válasszunk ki közülük a legjobbat? Íme néhány hasznos tipp következik erre is!
A sütőtököknek általában 3–5 hónapra van szükségük, hogy mézédesre érjenek, de a pontos érettség függ az éghajlattól, a fajtától és a növekedési körülményektől is. Október közepétől jellemzően már igazán finom példányok kerülnek a zöldséges standokra, míg szeptemberben még könnyen rányúlhatunk egy-egy éretlen tökre.
A rengeteg tök között nem könnyű eligazodni – de hogyan találjuk meg közülük a legjobbat? A szakértők szerint a legfinomabb sütőtököt továbbra is közvetlenül a termelőktől érdemes beszerezni, hiszen náluk garantáltan friss és ízes példányokat találunk. Aki pedig a kényelmesebb megoldást választaná, már az interneten keresztül is könnyedén rendelhet magának az őszi finomságból.
A forró, napos nyár kedvezett az idei sütőtökszezonnak
2025-ben a megszokottnál korábban kezdődött a betakarítás, és a termés mennyisége is jónak tűnik. Ráadásul tovább is bővült a sütőtök termőterülete, egyre több gazda lát lehetőséget az aszálytűrő, alacsony költség mellett termelhető sütőtökben - derült ki a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) és a Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet (FruitVeB) körképéből.
Az orange típusú tökök betakarítása már a nyár végén megkezdődött. Ennél a fajtánál a szüret két-három lépcsőben történik az érésnek megfelelően. Október elején elindult a szürke, nagydobosi fajtacsoport szedése is. A piacon megtalálhatók még a hokkaido és provance-i fajták. Forgalmuk a másik két fajtacsoporthoz képest minimális.
A NAK és a FruitVeB közös körképe szerint az idén meghaladja az 1800 hektárt a termőterület nagysága, a területalapú támogatások alapján, 1885 hektáron termelnek 2025-ben sütőtököt Magyarországon. Ez jelentősnek mondható bővülés az elmúlt évi 1600 hektárhoz képest. Egyre több gazdálkodó lát lehetőséget a sütőtöktermelésben, hiszen a sütőtök az egyik legkockázatmentesebb termék: aszálytűrő, alacsony bekerülési költségű növény, egészséges őszi-téli frissen fogyasztható zöldség, sokszínű gasztronómiai felhasználási lehetőségekkel.
Ahogy írták, a sütőtök friss piacát továbbra is uralja az orange fajtakör, ahol nagy hozamokat lehet elérni a termelés során. A szürke tök piacán az előző évekhez hasonlóan nagyon heterogén a minőség. A jó minőségű sütnivaló tököt nagyon sokan keresik, ami megbízhatóan csak közvetlenül a termelőktől vásárolva érhető el. Az idén az intenzív, öntözött, elsősorban orange fajtájú ültetvényeknél, terméskiesés gyakorlatilag nincs. A nagydobosi sütőtök esetében egy bő 50 százalékos termés takarítható be az extenzíven művelt területekről, a kieső termés mennyisége a kései kötődés miatt egyébként sem lett volna túl jó.
De honnan tudhatjuk, hogy egy tök már valóban érett?
Ha hallgattok ránk, akkor biztosra mentek! A tökéletes sütőtök kiválasztása a szemmel, kézzel és tapintással történő vizsgálattal kezdődik: keressük meg az élénk színű, kemény héjú, nehéz, szabályos formájú tököket, száraz szárat és puha foltoktól mentes felületet. Egy kis figyelemmel és gyakorlattal mindig a legjobb példányt hozhatjuk haza, legyen szó főzésről, sütésről vagy dekorációról. Íme végül néhány hasznos tipp!
1. Válasszunk főzésre alkalmas fajtát
Nem minden tök alkalmas főzésre. A legjobb választás a nagydobosi sütőtök, a kanadai sütőtök (más néven cukortök), vagy a pite tök, mivel ezek húsa sűrű, édes és kevésbé vizes, így ideális pürékhez, levesekhez és sütéshez is.
2. Ellenőrizzük a színét
A sütőtök színe fajtától függően változhat, de általában az élénk narancssárga szín az érettséget jelzi. Kerüljük azokat a tököket, amelyek zöldes foltokkal vagy fakó színnel rendelkeznek, mivel ezek valószínűleg nem teljesen érettek.
JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
3. Tapintsuk meg a héját
A tök héjának keménynek és simának kell lennie. Ha az ujjunkkal könnyen benyomható, vagy puha foltok találhatók rajta, az a romlás előjele lehet.
4. Vizsgáljuk meg a szárat
A szárnak erősnek és száraznak kell lennie. Ha a szár puha vagy penészes, az azt jelenti, hogy a tök már túl sokáig állt, és gyorsan romlásnak indulhat. Ebben a videóban erre is hasznos tanácsokat találunk:
@myfarm.harta ♬ eredeti hang - MyFarm kertek
5. Nézzük meg a formáját
A sütőtök formája is árulkodó lehet. A szabályos, kerek vagy enyhén lapított formájú tökök általában egyenletesen érettek. A túl nagy vagy deformált tökök húsa gyakran szárazabb és kevésbé ízletes.
5+1 Mérjük meg a súlyát
Alapszabály még, hogy a jó minőségű sütőtök a méretéhez képest nehéz. Ha a kezünkbe véve könnyűnek tűnik, az azt jelentheti, hogy belül kiszáradt vagy rostos.
Érdemes tehát a súlyra is figyelni a vásárlásnál: a nehezebb tök általában szaftosabb, édesebb és tömörebb belsőt rejt. Ha pedig sikerül a megfelelő példányt kiválasztani, garantáltan ízletes, selymes állagú sült tök, püré vagy leves készíthető belőle, ami az ősz igazi ízélményét adja. A jó tök a konyhában egyszerre praktikus és élvezetet nyújtó alapanyag.
A főúri rezidenciák parkjaiban sétálgatva élvezhetjük az ősz ezernyi színeit, ha pedig történetesen esik az eső, bent a termekben számtalan különleges tárlatot és interaktív élményt...
Itt az őszi gyepszellőztetés ideje: ez a gyepszellőztetés menete, fontos az őszi gyeptrágya használata
Hogyan történik a gyepszellőztetés ősszel és az őszi gyeptrágya használata? Nézzük, mi mindent kell tudnunk az őszi gyepszellőztetés menetéről, a gyakori hibalehetőségekről!
Október derekán dübörög a magyar birsalma szezonja: ez a különleges gyümölcs zölden szinte ehetetlen, azonban kiváló kompót, lekvár, birsalmasajt készíthető belőle.
Nagyívű fejlesztési program indul Sarkadon: a város mintegy 960 millió forint támogatást nyert el a az EU-tól a TOP Plusz program keretében.
Október 19-én irány a Szegedi Tudományegyetem Füvészkertje! Szórakoztató programok sora, a tökfélék színes világa vár, és még a trópusi lepkekertbe is benézhetsz!
Elkeserítő a helyzet a kiszáradó Holt-Tiszánál: mentik a halakat, de 42 mázsának így is pusztulnia kellett
A 60 hektáros Gói-tói Holt-Tisza vízszintje drámaian lecsökkent, ezért a Közép-Tisza-Vidéki Horgász Egyesületek Szövetsége az utóbbi napokban sürgős halmentést hajtott végre.
Hosszúhetény a világ turisztikai térképére került: a festői mecseki falu bekerült az ENSZ Turisztikai Világszervezetének „Best Tourism Villages” programjába.
Elárasztotta a Tisza-tavat őseink titkos csemegéje: most te is gyűjtheted a desszertnek való sulyomot
Ronda, szúrós, de mennyei vízparti csemege, mi az? Épp szüretelik a Tisza-tónál a sulyomot. Főzve, sütve is ehető – sőt, korábban őseink téli élelmiszerként is...
A rendszerváltás utáni Magyarország egyik legszerencsétlenebb beruházása volt a balatonfüredi görög falu, amire most lakópark épül, ami elvileg nem lesz majd tájidegen.
Kígyóészlelések borzolják a kaposváriak idegeit: mit tegyünk, ha saját kertünkben bukkan fel egy ilyen állat?
Különös látogató bukkant fel Kaposváron, a Donner városrész egyik családi házának udvarán: egy helyi nő kígyót talált a kertjében.
Magyarország egyik legkülönlegesebb ártéri erdejében, a Gemencben új fejezet kezdődik: több mint 799,9 millió forintos beruházás indul a Gemenci Ökoturisztikai Központ és az Erdei Vasút...
Füvesítés ősszel: mikor van az őszi füvesítés ideje, mik a füvesítés lépései? Mik a füvesítés előtti talaj előkészítés lépései, hogyan történik a füvesítés előtti gyomirtás?
Az Ostoros Családi Pincészet tulajdonosai veszik át a korábban Csernus Imre nevével fémjelzett, bezárt Depresso helyét Eger főterén..
Elárulta a hosszú élet titkát a 98 éves legendás magyar matematikus: erre a válaszra senki sem számított + Videó
A 98 éves legendás matematikus, Obádovics Gyula mind a mai napig reggelente a Balaton partján fut, metszi a szőlőt, dolgozik és könyvet ír. Különösen büszke...
Október 19-én végleg bezár Szombathely egyik legismertebb vendéglátóhelye, a Józsi bácsi vendéglője, amely több mint két évtizeden át szolgálta a helyieket és az átutazókat.
Elképesztő régészeti leletek kerültek elő a föld alól Salgótarjánban.
Száraz lábbal a Balatonban? Sajnos igen... A Balaton vízszintje már 70 centiméter alá süllyedt, és a part menti területeken drámai apadás figyelhető meg.
Nem mindennapi vendég érkezett Szeged szívébe: a minap egy fehér gólya sétálgatott a Kárász utcán, a járókelők legnagyobb meglepetésére.
-
A jövőálló cég IT-stratégiája: mit néz a döntéshozó? (x)
Az informatikai döntések ma már üzleti döntések is.
-
#NoFilter: a Rossmann és a Krémmánia közös könyvet adott ki (x)
Október közepén ünnepélyes könyvbemutatóval érkezett a Rossmann polcaira a #NoFilter könyv – hiánypótló, tudományosan megalapozott, mégis közérthető útmutató.