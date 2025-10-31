A Nobel-díjas professzor közleményében kiemelte: nem fejlesztett ki semmilyen étrendkiegészítőt, sem más gyógyhatásúnak titulált készítményt.
Nem tudtad, de ez az egyik legjobb őszi superfood: rengeteg vitamin van benne
A tök nem csupán halloweeni dekoráció, hanem rendkívül értékes és sokoldalú őszi szuperélelmiszer, amely számos egészségügyi előnnyel rendelkezik.
A tökök élénk narancssárga húsa gazdag karotinoidokban, különösen béta-karotinban, amely a szervezetben A-vitaminná alakul, támogatva a látást, a bőr egészségét és az immunrendszert. Tanulmányok szerint a karotinoidokban gazdag étrend összefüggésbe hozható az alacsonyabb gyulladással és a krónikus betegségek, például a szívbetegségek és bizonyos rákfajták csökkent kockázatával - írta a Daily Mail.
A tök emellett C-vitaminban is gazdag, amely erősíti az immunvédelmet és a kollagéntermelést. Magas káliumtartalma támogatja a szív egészségét és segít ellensúlyozni a modern étrendek túlzott nátriumtartalmát. Egy adag főtt tök (kb. 100g) több mint 2g rostot tartalmaz, amely stabilizálja a vércukorszintet, támogatja a bélrendszer egészségét és hosszabb ideig biztosítja a jóllakottság érzését.
Bár a faragásra használt óriás mezei tökök is ehetők, a legfinomabb és legtáplálóbb fajták a kisebb, sűrűbb húsúak, mint a Crown Prince, a Kabocha (japán tök), a butternut tök, a Hokkaido és a Harlequin tök. Ezek mindegyike gazdag A-, C- és E-vitaminban, káliumban és rostokban.
A tökmagok igazi tápanyagbombák: a természet egyik legkoncentráltabb ásványianyag-forrásai, különösen cink, magnézium és szelén tekintetében, amelyek kulcsszerepet játszanak az immunitásban, a bélrendszer egészségében és a hormonegyensúlyban. A cink létfontosságú a fehérvérsejtek termeléséhez és működéséhez, a szelén segít szabályozni a gyulladást és támogatja a pajzsmirigyet, míg a magnézium hozzájárul az izomellazuláshoz, az alvás minőségéhez és a bélműködés szabályozásához.
A tökmagok triptofánt is tartalmaznak, egy olyan aminosavat, amelyet a szervezet szerotoninná, majd melatoninná alakít - két olyan hormonná, amely szabályozza a hangulatot és az alvási ciklusokat. Magnéziumtartalmukkal együtt ez teszi a tökmagot meglepően hatékony természetes altatószerré.
A tök rendkívül sokoldalú: piríthatjuk kockákra vágva olívaolajjal, köménnyel és fokhagymával; turmixokba keverhetjük a főtt tököt; palacsinta- vagy muffintésztába keverhetjük a tökpürét; salátákra, levesekre szórhatjuk a tökmagot; vagy készíthetünk tökös humuszt sült tökből, csicseriborsóból, citromléből és tahiniből.
