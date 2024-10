Nem kell félni, senki nem marad le a sütőtökről: idén is meglovagolhatjuk a pumpkin spice őrületet

Már megjelent a boltokban a magyar sütőtök, az egészséges őszi csemegével egészen február végéig ellátják a piacot a hazai termelők – derül ki a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) és a Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet (FruitVeB) körképéből. A vásárlók már nem csak egészben vihetik haza a sütőtököt, a fogyasztói igényeknek megfelelően a polcokon ott sorakozik a tisztított, darabolt áru is. A minél gazdagabb ízélmény elérése érdekében a nemesítők egy új sütőtökfajtát hoztak létre, amelynek elismertetése jelenleg is folyamatban van.

Az ősz beköszöntével elérkezett a sokak által kedvelt sütőtök szezonja is. A piacokon és a boltokban szeptembertől egészen február végéig szinte kizárólag magyar sütőtökkel találkozhatnak a vásárlók, import áru elenyésző mennyiségben kerül az országba. A fogyasztói szokások változása miatt egyre nagyobb az igény a piacon a darabolt sütőtökre, a termelők és feldolgozók erre reagálva ma már konyhakész – tisztított, darabolt – sütőtökkel is ellátják a piacot.

A hazai kínálatban két tökfaj szerepel. Az óriástök hosszú tenyészidejű, úgynevezett téli tök, színe változatos, alakja lehet hosszúkás henger, ovális, lapított, gömbölyded, szív alakú. A hús színe és vastagsága is változó. Ebbe a fajba tartozik például a Nagydobosi, a Muscade de Provance (muskotályos sütőtök), illetve az óriástökök egyik változata, a hokkaidó tök is, amely egyre több bolt, zöldségárus kínálatát színesíti. Szintén népszerűek az úgynevezett pézsmatökök, ide tartozik többek között a hosszúkás formájú, narancssárga színű kanadai sütőtök. Bár ennek húsa édesebb, ám a Nagydobosi sütőtökkel ellentétben rövidebb ideig eltartható.

A NAK és a FruitVeB közös körképe szerint Magyarországon évente 1600-1800 hektáron termelnek sütőtököt, mintegy 400-500 hektáron a Nagydobosi fajtával foglalkoznak a gazdálkodók. Az országban az össztermés mennyiség 35-40 ezer tonna. Miközben a Nagydobosi fajta hozama hektáronként 10-12 tonna, elsősorban a gyengébb homokos termőterületek miatt, addig egy jó talajadottságú, öntözött, Orange fajtacsoportba tartozó sütőtök hektáronkénti terméshozama elérheti a 70-80 tonnát. Nem véletlen, hogy a hazai piacot az Orange fajtacsoport uralja.

Sajnos nem létezik olyan biztos technika, amivel a piacon és a boltok polcain elérhető sütőtökről meg tudnánk határozni, hogy az elvárt ízvilággal rendelkezik-e. Erre a problémára reagálva a nemesítők kialakították a Téli Parázs fajtát, amely 2023. szeptember 1-je óta a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának márkevédelmét élvezi. A márka bemutatójára a tavalyi OMÉK-on került sor. Az új fajta megtartotta a régi nagydobosi ízvilágát, külső szürke és narancssárga belső színét. Új tulajdonságai a nagy egyedsúly (10-18 kg), gömbölyded alak, viszonylag bordázatlan felszín, egyenletes, 3-5 cm-es húsvastagság és borostyán színű mag.

A Téli Parázs, mint önálló tökfajta elismertetése jelenleg is folyamatban van. Mivel a nagydobosi fajta folyamatosan köt, nem minden sütőtök érik be a betakarításig, a szürke héjú sütőtök termeléstechnológiai és termés leválogatási hibák miatt sok esetben éretlen állapotban kerül a polcokra. Ezt a problémát kiküszöbölheti a Téli Parázs fajta elterjedése. A márkavédelem biztosítja, hogy csak azok használhassák a Téli Parázs márkanevet, akik betartják a fajtahasználati, termelési és leválogatási előírásokat, ezzel garantálva annak kiemelkedő ízvilágát.

Bár a sütőtök kedvező beltartalmi értékeinek köszönhetően egészséges csemegének számít, a belföldi fogyasztás évek óta stagnál. A sütőtök fogyasztása egészségünk megőrzése szempontjából ugyanakkor kiemelkedő fontosságú, hiszen számos vitamint és ásványi anyagot – kalciumot, cinket, mangánt, vasat, valamint C-vitamint, A-, illetve B1-, B2- és B6-vitamint – is tartalmaz. A sütőtök gazdag alfa-karotinban és béta-karotinban, amelyeket a szervezet A-vitaminná (retinollá) alakít át. Ez az oka annak is, hogy a téli tökök (sütőtök) hússzíne a sárgától a narancssárgáig terjed. Minél mélyebb a narancssárga árnyalat, annál magasabb a tök béta-karotin tartalma. Gazdag karotinoid-tartalma miatt a kozmetikaipar is széles körben használja, antioxidáns hatásának köszönhetően védelmet nyújt a bőrnek az oxidatív károsodások és az öregedés ellen, valamint javítja a kozmetikumok stabilitását és eltarthatóságát.