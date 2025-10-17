Tök jó nap lesz: faragás, vásár, tökös finomságok - kell ennél tökösebb program a hétvégére?

Október 19-én irány a Szegedi Tudományegyetem Füvészkertje! Szórakoztató programok sora, a tökfélék színes világa vár, és még a trópusi lepkekertbe is benézhetsz!

A különféle szórakoztató programok mellett a tökfélék rendkívül változatos világával is megismerkedhetnek azok, akik vasárnap ellátogatnak a Szegedi Tudományegyetem füvészkertjébe, ahol még látogatható a trópusi lepkekert is - tájékoztatták a szervezők az MTI-t.

A tökfélék a növényvilág rendkívül gazdag családja számtalan fajjal. Közülük jó néhány faj többtucatnyi változatát mutatják be egy kiállításon, ráadásul a bemutatott termések szinte mindegyikét a botanikus kertben nevelték.

A látogatóknak bemutatják a hatalmas halloweentököket, a karcsú lopótökfajtákat és a páratlan szín-, minta- és formagazdagságú apró dísztököket, melyek között lesz citrom- és narancssárga, méregzöld, piros, sima, rücskös és bordás héjú, kerek és turbános. A hagyományos étkezési célokat szolgáló úritök, csillagtök és patisszon mellett a vendégek megismerkedhetnek a szintén ehető, Ázsiából származó laskatökkel is. Ezt a fajt „istengyalulta töknek” is nevezik, hiszen főzés közben szálakra esik, így elkészítéséhez nincs szükség a tökgyalura.

Számos tökféle a rovar- és gombakártevők ellen termelt méreganyagok miatt keserű ízű – a dísztökök többsége is ilyen –, ezért nem ehető. Vannak köztük azonban olyanok, amelyek gyógynövényként hasznosíthatók, ilyen a kívülről a görögdinnyére hasonlító – elsősorban sivatagokban honos – sártök, amelyből hashajtó és görcsoldó hatású gyógyszer készül.

Az afrikai szivacstökből mosdásra, mosogatásra használható szivacsot készítenek. A növény termését megszárítják, külső héját lehántják, rugalmas belsejét pedig a háztartásokban használják szivacsként, de matracokat is kitömnek vele.

Kiderül az is, hogy a tökök nagy méretű, kemény héjú kabaktermése milyen sokoldalúan hasznosítható. A lopótökkel rokon kabaktökök kiszárított héja például kiváló tárolóeszközként szolgál, a kisebbekből pedig kanalat vagy dobot faragnak.

A látogatókat tökfaragás, tökvásár, tökös ételek kóstolója, kézműves termékek vására várja, zöldségszobrász tart bemutatót, a gyerekeknek a Grimmbusz Színház ad műsort, a Fordulj egyet, ne nevess! interaktív, népviseletes játszóház pedig egész nap várja a kicsiket és nagyokat.

Október 19-én, vasárnap még látogatható a trópusi lepkekert is. Bár az intézmény közkedvelt látványossága eredetileg szeptember 30-ig tartott volna nyitva, még sok szép pillangó repked a növények között, ezért várják az érdeklődőket az egyik fóliasátor alatt, ahova a füvészkert munkatársai az esőerdőket idéző környezetet varázsoltak.