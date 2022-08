Nagy bajban vannak, akik ilyen betegségekkel küzdenek: brutálisan drágultak ezek a termékek

A speciális étrendet igénylőket sújtja legjobban az infláció, ugyanisaz általuk fogyasztott termékek már eleve drágábbak. A szakemberek szerint a drágulás miatt várhatóan kevesebben fordulnak majd orvoshoz, de a diagnosztizáltaknak érdemes lesz racionálisabban, részletesebben megtervezniük a napi étkezésüket –írja az RTL.hu.

A magyarországi élelmiszer-árrobbanás a lakosság jövedelme és fogyasztói kosara alapján mindenkit másként érint, ám egy valami biztos: a speciális étrendet igénylő krónikus betegek, valamint az élelmiszer-érzékenységben szenvedők jelentősen magasabb árakkal szembesülnek. A számukra is fogyasztható termékek már az infláció elszabadulása előtt is jelentősen drágábbak voltak a hasonló kategóriájú normál elélemiszereknél, most azonban ez az árkülönbözet még rárakódik az egyébként is egekbe szökő árakra.

Dr. Balogh Illés endokrinológus elmondta a csatronának, egyelőre nem hallja a betegeket a drágulás miatt panaszkodni, de a speciális étrendekhez szükséges élelmiszerek ára is kétségtelenül felment, méghozzá jelentősen. Aki viszont inzulinrezisztenciával orvoshoz vagy dietetikushoz fordul, az valószínűleg nem fogja felfüggeszteni a speciális diétáját azért, mert drágábbak lettek ezek az élelmiszerek. Azonban a magasabb árak miatt elképzelhető, hogy kevesebben fordulnak orvoshoz a problémájukkal, a betegségükkel – figyelmeztetett a szakember, aki ugyanakkor úgy gondolja, hogy aki már orvoshoz fordult, az minden bizonnyal be fogja tartani a diétás szabályokat.