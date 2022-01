Újabb COVID-mellékhatás szedi áldozatait: te is könnyen kikészülhetsz, ha erre nem figyelsz

Az ötödik hullámnál tartunk a pandémiában, a koronavírus okozta krízisek pedig a mentális egészségünkre is hatással vannak. Szinte minden nap jelennek meg új adatok, információk például az omikron variánsról, amelyek folyamatos követése miatt is megromolhat a mentális egészségünk.

A hírek és a koronavírushoz köthető adatok folyamatos követése miatt sokan szoronganak, ráadásul az új vírusvariánsok, a hullámok és a növekvő esetszámok miatt is sokan bizonytalanok. Úgy érzik, hogy már kilátástalan a helyzet: ilyenkor magunk miatt is fontos az, hogy szünetet tartsunk a hírek követésében.

Ugyanis a szakértők szerint az emberek zöme már képtelen ennél több stresszt elviselni - hiába tudják, hogy nincsenek egyedül a problémával. Bár fontos, hogy naprakészek legyünk az információk terén, de ezt olyan keretek között érdemes megoldanunk, hogy a mentális egészségünk ne menjen rá.

A helyzet főképp azért nem egyszerű, mert a járványhelyzet alakulására egyszerűen nincs ráhatásunk, nem tudunk semmit tenni ellene. Éppen ezért fontos, hogy inkább olyan dolgokra koncentráljunk, amelyekre tudunk hatni. Szakértők a Huffpostnak kiemelték, fontos, hogy informáltak legyünk, és amit megtehetünk, azt tegyük meg, hogy gátoljuk a járvány terjedését. Kövessük, hogy lakóhelyünkön milyen intézkedések vannak érvényben, hordjunk maszkot, vegyük fel a védőoltást. Ám ha úgy érezzük, hogy túl sok az információ, tartsunk szünetet, és csak a mi mindennapjainkat érintő hírekre figyeljünk.

Fontos, hogy felismerjük azt, hogy ha pár napig nem követjük az eseményeket, az nem baj, főleg, ha ezek a hírek egyébként is rossz hatással vannak ránk. Naiylah Warren terapeuta azt javasolta, döntsük el, hogy mennyi energiát szánunk a hírek követésére, állítsuk fel a saját határainkat, legyen ez 20 percnyi hírmustra, vagy két cikk elolvasása. Ezzel ugyanis már sokat tehetünk a saját mentális egészségünkért.

A hírek zöme inkább a negativumokra, és a katasztrófális eseményekre fókuszál, ez is lehet az állandó stressz és félelem forrása. Ezért törekedjünk arra, hogy tisztában legyünk a körülményekkel, a kontextusokkal és azzal, ami körülöttünk zajlik. Ne csak a negatív híreket olvassuk el, hanem azokat is, amelyek a felépülésről szólnak.

Ezt a WHO is alátámasztja, ők is azt javasolják a lakosságnak, hogy fókuszáljanak többet azokra a történetekre, amikor felgyógyult valaki, és ne mindig a negatívumokat keressük.

Bár hihetetlenül nehéz megtalálni az egyensúlyt a jól- és a túlinformáltság között, főleg úgy, hogy szinte minden orgánumból ömlik ránk a sok koronavírussal kapcsolatos hír, fontos, hogy törekedjünk a saját határaink meghúzására, betartására. Figyeljük meg, hogy hogyan hatnak ránk a hírek, milyen mennyiség az, amitől már rosszul érezzük magunkat, és ne várjuk meg, amíg teljesen belerokkanunk.

A saját életkörülményeinkre figyeljünk

Azonban mielőtt bármilyen tanácsot is megfogadnánk arra vonatkozólag, hogy mit tegyünk a saját mentális egészségünkért, fontos, hogy elsősorban a saját életkörülményeinket vegyük figyelembe. Ugyanis a túl sok új szokás kialakítása, a változás tovább szívhatja az energiánkat, és vezethet frusztrációhoz. Mielőtt gyökeresen változtatnánk szokásainkon, határozzuk meg azt, hogy mi a kiindulópontunk, mit szeretnénk elérni, és milyen lépéseket kell megtennünk annak érdekében, hogy ez megvalósuljon.

Ne törekedjünk arra, hogy minden új szokás beépítésénél, legyen szó akár a hírek tudatosabb fogyasztásáról, akár az információ szűréséről, ugyanolyan eredményeket érjünk el, mint a barátaink, vagy a szakemberek. Nem biztos ugyanis, hogy ami náluk működött, nálunk is be fog válni. Mindenkinek a célja az, hogy elkerülje a kiégést, a szorongást, és a félelmet, azonban a mostani helyzetben nehéz ezeket a határokat betartani, alkalmazni. Ennek ellenére törekedjünk a kiégés kerülésére, figyeljünk a jelekre, amelyekről a Pénzcentrumon korábban is írtunk, és amelyek arról árulkodnak, hogy ideje változtatni a szokásainkon.