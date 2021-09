Rengeteg magyar sodródik észrevétlenül a kiégésbe: 12 jel, amiből tudod, nagy a baj

Amikor a kiégésről beszélünk, mindig olyan tippeket követünk, amivel rövidebb időn belül több energiát nyerhetünk. Azonban fontosabb arról beszélni, mi az, ami észrevétlenül lecsapolja az energiánkat. Ha odafigyelünk ezekre a rossz szokásokra, úgy mi is elkerülhetjük a kiégést.

Egyes rossz szokásainkkal mégjobban lefárasztjuk magunkat, mindezt úgy, hogy észre sem vesszük. Nem elég energetizálni magunkat, szűkítsük azt a rést, amin elpárolog az energiánk.

A HuffPostnak Tyson Lippe, pszichiáter elmondta, hogy bár fontos olyan módszereket, szokásokat kialakítani, amitől energetizálva érezzük magunkat, az is fontos, hogy figyeljünk azokra a rossz szokásainkra, amelyek ezt az energiát elszívják. Az egyik meglepő dolog, amitől teljesen kimerülhetünk az, ha érzelmileg túlfűtött sorozatokat nézünk.

Amikor ilyen filmeket, sorozatokat követünk, egyszerűen olyan érzelmi hatás ér bennünket, amelyek egyébként nem szoktak minket.

- mondta Leela R. Magavi, pszichiáter. Ezt követően, Lippe elmondta, hogy a túlzott intenzitású érzelmek fokozott izgalomhoz, túlzott stimulációhoz vezetnek, és hogy ezt csillapítsuk, fokozott mentális erőfeszítésre van szükségünk. Ezért fontos a tudatos médiafogyasztás, válogassuk meg mit nézünk, és amennyiben egyes témák különösen felkavarnak minket, inkább szüneteltessük a sorozat követését.

Azonban nem ez az egyetlen multimédiához köthető rossz szokás, amitől mentálisan teljesen kimerülünk, ugyanis, ha egyszerre több ablakot is nyitva tartunk az internetes keresőnkben, ez nem csak a laptopot terheli le, hanem minket is.

Amikor lapról lapra ugrálunk, az agyunk azt a tévhitet generálja, hogy egyszerre több feladatot is elvégzünk, azonban a valóságban semmit nem tud feldolgozni hatékonyan.

- tette hozzá Rana Mafee a chicagói Case Integrative Health neurológus főorvosa, aki azt javasolta, hogy azokat a lapokat, füleket, amelyeknek semmi közük nincs a feladatunkhoz, elmenthetjük könyvjelzőben is, ha tényleg szükségünk van rájuk, ahelyett, hogy az agyunkat terheljük vele.

A telefonhívásokra való azonnal reagálás is sok energiát szív el tőlünk. Mafee elmondása szerint telefonhívás közben az idegrendszernek nem csak a feladatváltást kell feldolgoznia, hanem a beszélgetést is úgy, hogy nem látja azt, aki beszél.

Ráadásul a hívás befejeztével mintegy 20 percbe is telhet, mire teljesen képesek leszünk a figyelmünket újra összpontosítani.



Mielőtt megnyomnánk a hívás fogadása gombot, gondoljuk át, hogy tudunk-e most beszélni, van-e rá kapacitásunk. Ezt a szokást meg lehet változtatni akár úgy is, hogy megkérjük a körülöttünk lévőket, hogy küldjenek szöveges üzenetet, mielőtt felhívnak bennünket.

Az is sokban befolyásolhatja mentális frisseségünket, ha folyton félbeszakítjuk a feladatainkat. Hiába hagyunk félbe valamit azért, mert fontosabb dolgunk akadt, agyunk egy része a befejezetlen feladatra fog fókuszálni.

Ilyenkor az agyunk túlórázik, hiszen átgondolja az új feladatot, közben pedig azon töpreng, hogy a befejezetlen feladatot még be kell fejeznie

- mondta Mafee. Hozzátette, hogy minél többször fordul ez elő, annál több feladatot adunk az agyunknak, és ez hatással lehet az energia szintünkre is. Bár nem telnek el a napok anélkül, hogy ne legyen befejezetlen feladatunk, pár apró szokással segíthetjük ennek csökkenését. Ha például a telefonunkon kikapcsoljuk az értesítőket, legalább ez nem fog minket megzavarni, továbbá, ha meg kell szakítanunk egy feladatot, írjuk le, hogy mi a teendő még vele, így nem az agyunk fog ezzel foglalkozni.

A sok, összegyűlt apró teendő is kimeríthető lehet ha túl sok van belőlük

-tette hozzá Lippe, aki elmondta, hogy ezeket az apró feladatokat ne hagyjuk felhalmozódni, hanem minden 5 percnél kevesebb időt igénybevevő feladatot végezzünk el azonnal, vagy írjuk ezeket fel egy listára, ezzel kerülve a szorongást és szégyenérzetet.

Az egészséges táplálkozás, vagy testtartás is sokat segíthet abban, hogy takarékoskodjunk energiánkkal, míg rendszertelen táplálkozás kiégéshez vezethet. Testünk az ételből nyer energiát, ezért fontos, hogy mindig rendesen együnk. Testünk különböző részei különböző tápanyagokból nyerik az energiát, így a változatos étrenddel megelőzhetjük a felesleges kimerültséget. Caroline Lacey, dietetikus elmondta, hogy nagyjából 5 óránként együnk, bár ez az idő személyenként változhat. Azonban ha odafigyelünk testünkre, és rendszeresen eszünk, ezzel nagyban megelőzhetjük a kiégést.

A rossz testtartás, vagy a rossz légzés is negatívan hat a figyelmünkre, energiaszintünkre.

A rossz testtartás kimerítő fizikailag, és mentálisan egyaránt. Nagyobb nyomást gyakorolunk a test izmaira, ízületeire, ezáltal a szervezetnek több energiát kell felhasználnia ahhoz, hogy ezt kompenzálja.

- mondta Naueen Safdar, az EHE Health igazgatója. Hasonló a helyzet azzal, ha rosszul lélegzünk, ugyanis kutatók kimuttatták, hogy a rossz légzés csökkenti a szervezet által bevitt oxigén mennyiségét, ez pedig az agyban olyan reakciót is kiválthat amely fáradtsághoz, szorongáshoz vezethethet.

Ha az íróasztalunkat nem tartjuk rendezetten, ez is lefáraszthat minket a nap végére. A rendetlenségben kevésbé tudunk koncentrálni, ráadásul a produktivitásunk is lankad. Törekedjünk az asztalunkat, munkakörnyezetünket rendben tartani, ezzel védve mentális egészségünket.

Lippe elmondta, hogy gyakori oka lehet a kiégésnek az is, ha túl előre tervezünk. Bár előre tervezni egy bizonyos pontig hasznos, és az előzetes ütemezéssel biztosíthatjuk a dolgok zökkenőmentes lebonyolítását, azonban ha túl sokat tervezünk ez kevesebb helyet hagy a rugalmasságnak. Ha folyamatosan tele a naptárunk, elfoglaljuk magunkat ez hathat a munkavégzés gyorsaságára, valamint az információk feldolgozásának ütemére is. Erre jó megoldást kínál az, ha hagyunk időt a hobbinkra, szórakozásra, szabadságra így biztosítva a rugalmasságot, és azt, hogy a jelenben élünk, nem a jövőben. Ráadásul az új hobbik bizonyítottan segítenek abban, hogy megelőzzük a mentális kiégést.

Az is hatást gyakorol energiaszintünkre, ha nem alszunk eleget, és jól. Éjszaka ezért fontos a különböző fényforrásokat megszüntetni, behúzni a függönyöket, kikapcsolni a televíziót, számítógépet. Az éjszakai erős fénynek való kitettség még nappal is hatást gyakorol az agyra.

Ezek a fények gátolják az agy melatonin, vagyis az alvást elősegítő hormon felszabadulását, és ez megzavarhatja az alvás-ébrenlét ciklusát, ami álmatlansághoz, fáradtsághoz vezethet.

-mondta Lippe. Megoldásként esténként kapcsoljuk le a lámpákat, tompítsuk a fényt a nap nyugtával, és csökkentsük a kék fényt is. Készülékeinken pedig használjuk az automatikus éjszakai üzemmódot, melegebb színekkel, mivel a vörös fény pihentetőbb az agy számára is.

Amennyiben tanácsokat fogadnánk meg arra vonatkozólag, hogy hogyan tartsuk magunkat frissen, éberen, igyekezzünk mindig életmódunkhoz megfelelő tippeket megfogadni. Mások tanácsai segíthetnek egy keret, új szokás kialakításában, amire építhetünk, azonban fontos, hogy ezeket személyre szabjuk. Lippe elmondta, hogy időt, és energiát vesztegethetünk akkor, ha olyan tanácsokat követünk, amelyek nem felelnek meg számunkra, hiszen amennyiben nem tudunk ezeknek eleget tenni, úgy csak nől a frusztráció és a harag bennünk.

Mit tegyünk, ha mégis kiégünk?

Mindig figyeljük a saját életkörülményeinket, kontextusunkat, és csak ezután fogadjunk meg tanácsokat. A sok új tanács megfogadása, az új, számunkra kellemetlen szokások kialakítása szintén lemerítheti energiaszintünket.

Tanácsok megfogadása előtt határozzuk meg azt, hogy mi a kiindulópontunk, mit szeretnénk elérni, és hogyan tudnánk ezt elérni. Ha hasonló eredményeket szeretnénk, mint barátaink, ne felejtsük el, hogy nem feltétlen jutunk el arra a szintre ugyanolyan módszerrel, hiszen mindannyian mások vagyunk.

Érdemes odafigyelnünk arra, hogy ne égjünk ki, hiszen a hosszantartó stressznek, fáradtságnak fizikai következményei is lehetnek, mint ahogy arról a Pénzcentrumon korábban írtunk. Azonban napjainkban szinte lehetetlen elkerülni a kiégést, hiszen az otthoni munkavégzéssel elmosódtak a határok a munka,és magánélet között, ráadásul a világjárvány hatalmas bizonytalansága mindenkit érint. Ezért több dolgot is tehetünk azért, hogy csökkentsük ennek a lehetőségét. A mozgással, új hobbival, egészséges életmóddal mi is megelőzhetjük a totális kiégést.