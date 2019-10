A legtöbb magyar így issza a csapvizet: nem is sejtik, mennyire egészségtelen

A környezetszennyezés szempontjából üdvözítő, hogy egyre többen használnak újrahasznosított műanyagflakonokat vagy üvegkulacsokat napi vízigényük kielégítésére. Igen ám, de ezek az ivóalkalmatosságok könnyen fertőző baktériumok lakóhelyévé válhatnak, komoly betegségekkel fenyegetve az embert. Szerencsére a baj könnyen kivédhető, de ehhez folyamatosan és kellő odafigyeléssel kell tisztán tartani a szóban forgó eszközöket, nem elég csupán kiöblíteni őket néha-néha.

Egy 2019-es kutatás arra mutatott rá, hogy a magyarok bőven Európa élvonalában vannak, ami az ásványvízfogyasztást illeti. Egyre többen vannak azonban azok is, akik az állandó műanyagfogyasztás helyett rendszeresítenek maguknak valamilyen kulacsot, ivóüveget, sőt sokan egy, már megvett műanyagflakont töltenek újra és újra csapvízzel, és ezt hordozzák magukkal. Azok akik így tesznek általában azzal indokolják döntésüket, hogy igyekeznek csökkenteni az általuk termelt műanyaghulladék nagyságát, igen ám, csakhogy tudósok most arra figyelmeztetnek, hogy

a sokat (újra)használt, nem megfelelően tisztított ásványvizes palackok gyakorlatilag mozgó Petri-csészékké válhatnak, amikben az emberi egészségesre is súlyosan káros baktériumtenyészetek alakulhatnak ki.

Dr. Philip Tierno, a New York-i Egyetem Orvosi Központjának patológia és mikrobiológiai professzora egy interjúban elmondta, hogy ha az emberek nem megfelelőn tisztítják újra és újra használt vizes palackjaikat, akkor azok belső felületén úgynevezett biohártya alakulhat ki, ami bizonyos mikroorganizmusok egy felületen való összetapadását jelenti.

Az igazi kockázat pedig az, hogyha a palack belsejébe a külvilágból kerül be valamilyen veszélyes baktérium, mint például Streptococcus vagy a Staphylococcus, ezek ugyanis rendkívül veszedelmes baktériumok, ráadásul rengeteg különféle -súlyos- betegséget okozhatnak az emberek számára. Főleg akkor, hogyha az egyes palackok belsejébe bekerülve az ott kialakult vagy kialakulóban lévő baktériumtenyészet részévé válnak, és elburjánzanak.

Nem vicc, durván veszélyes

A Streptococcus A-csoportjának tagja például a húsevő baktérium, és bár ezt az emberek többsége tünetmentesen hordozza, egyúttal üríti is a kórokozókat, főként erősen szennyezett sebek vagy legyengült állapotú betegek esetén, akár amputáció is szükséges lehet a beteg gyógyulása érdekében - írja a webbeteg.hu. De például a Streptococcus C és G szerocsoportjába tartozó baktériumok súlyos, gennyesedéssle járó kórképeket alakíthatnak ki, mint például a torokgyulladás, tüdőgyulladás, pyoderma, gyermekágyi és újszülöttkori vérmérgezések vagy ízületi gyulladás - írja a portál. Ugyancsak különösen veszélyes lehet a Staphylococcus is, ami bőrtünetektől, súlyos és életet veszélyeztető betegségekig sok gondot okozhat, mint például a tüdőgyulladás vagy akár a szívizomgyulladás - számol be a webbeteg.

Persze rögvest pánikba esni nem kell, de a veszély ténylegesen valós, ezek a baktériumok ugyanis bárhol felbukkanhatnak, és eddig nem fertőzött embereket támadhatnak meg. Elég, ha csak kezet rázunk egy ilyen emberrel, de az is elég, ha egy fertőzött liftgombot, telefonnyomógombot vagy számítógép billentyűzetet használunk. Ha pedig ez előfordul, akkor a veszélyes baktériumokat pillanatok alatt bevihetjük saját ivóvizes palackunkba, ahol nyugodtan szaporodhatnak kedvükre.

Van megoldás

Dr. Philip Tierno professzor éppen ezért arra figyelmeztet mindenkit, aki újra és újra hasznosítja saját műanyagflakonját és/vagy üveg/műanyagkulacsból iszik vizet, az

hetente mindenképpen, legalább egyszer jól tisztítsa el ivóalkalmatosságát!

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy forró szappanos vízzel minden egyes részét jól el kell mosni a kulacs/műanyagflakon belsejének, hogy azon az úgynevezett biohártya ne tapadhasson meg, a mikroorganizmusok ne szaporodjanak el és/vagy tovább. Erről tehát semmilyen esetben sem szabad megfeledkezni a tudós szerint, mert annak igen súlyos következményei lehetnek. A környezet védelem és a műanyag szemét visszaszorítása tehát fontos, de ezeknek az embereknek saját egészségüket is szem előtt kell tartaniuk, ami jelen esetben az jelenti, hogy folyamatosan, kellő odafigyeléssel tisztítják palackjaikat.