Súlyos tízezreket bukhat, aki ezt benézi: rendkívüli figyelmeztetést kaptak a magyar lakástulajok

Csökkenő forgalom mellett esett a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe a héten, pénteken a BUX 151 272,07 ponton zárt.
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Átlagosan 0,6 százalékkal mérséklődtek a lakásbiztosítási díjak 2025 hasonló időszakával összevetve a tavaszi lakásbiztosítási kampány és az év közepéig vállalt biztosítói díjmoratórium hatására az idei II. negyedév végén. Eközben a biztosítók által ingatlanra nyújtott maximális szolgáltatások mértéke közel 10 százalékkal nőtt. A fogyasztóbarát otthonbiztosítások továbbra is jóval kedvezőbbek az egyéb piaci termékekhez képest.
Országosan 64 ezer forint volt az egyedi ingatlant és ingóságokat is fedező lakásbiztosítások átlagos éves díja idén június végén. Ezen belül Budapesten – ahol átlagosan kisebbek az ingatlanok, ám egy négyzetméterre magasabb a biztosítási díj és 26 százalékkal nagyobb a biztosítási összeg is – 60,5 ezer forint, míg vidéken 64,6 ezer forint díjat kellett fizetni az ügyfeleknek – derül ki a Magyar Nemzeti Bank (MNB) 2026. II. negyedévi Lakásbiztosítás-indexéből.
Az átlagos díjszint így 0,6 százalékkal apadt az előző év azonos időszakához képest, alapvetően a tavaszi lakásbiztosítási kampány, illetve a piaci résztvevők által egy évre, idén június 30-ig vállalt díjemelési moratórium eredményeként. Eközben ugyanakkor az ingatlan biztosítási összeg (amely ingatlankár esetén a lakásbiztosítók szolgáltatásának felső határát jelenti) 9,7 százalékkal emelkedett. Az árnövekedést összevetve a kárráfordítás növekedésével 14 százalékos erősödés figyelhető meg a lakásbiztosítás-indexben annak négy évvel ezelőtti induló mutatószámához képest, illetve 26 százalékos 2025 II. negyedévhez képest. Ennek oka a díjkorlátozás mellett a verseny élénkülése. Mindezeknek köszönhetően tovább javult a hazai otthonbiztosítások ár-érték aránya és csökkenhetett az alulbiztosítottság.
A Minősített Fogyasztóbarát Otthonbiztosítások (MFO) – amelyek keretrendszerét a jegybank alakította ki, ezen belül az egyedi díjakat az adott biztosítók szabják meg – átlagdíja 18 százalékkal kedvezőbb volt az egyéb piaci ajánlatokhoz képest.
Az itthoni 3 millió állandóan lakott ingatlanra kötött egyedi biztosítás 83 százaléka, 2,5 millió szerződés nyújt teljeskörű (az ingatlanra és ingóságra is szóló) fedezetet. A hazai társasházbiztosítások bő 1,6 millió albetét védelmét szavatolják. A csak ingóságokra szóló – jellemzően meglévő társasház-biztosítások mellé kötött – lakásbiztosítások száma 373 ezer, a nem állandóan lakott, általában a fővároson kívül elhelyezkedő otthonbiztosításoké pedig 211 ezer volt.
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Az MNB negyedévente teszi közzé honlapján a lakásbiztosítási díjak alakulását bemutató Lakásbiztosítás-indexét. Ez a 2022 IV. negyedévi bázishoz viszonyítva jelzi a lakásbiztosítási díjszint változását. A mutató a teljes piac adatai alapján kalkulál, figyelembe veszi a biztosítót váltók, maradók és az újonnan lakásbiztosítást kötők szerződéseit és jelzi az MFO díjváltozásait. Az egyedi díjak és fedezetek akár jelentősen is eltérhetnek az átlagos értékektől, ezért célszerű minden ügyfélnek a szerződéses évfordulója, illetve a kampányidőszak előtt alaposan áttekintenie saját biztosítási kötvényét.
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