2026. szeptember 1. kedd Egyed, Egon
30 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
diákmunka
Biztosítás

Jól hangzik, amit tudnak a pénzről a magyar diákok, de egy fontos dologban elbuknak

Pénzcentrum
2026. szeptember 1. 12:32

A magyar középiskolások többsége fontosnak tartja a takarékoskodást és az öngondoskodást, a gyakorlati pénzügyi feladatok azonban már komolyabb kihívást jelentenek számukra, például egy hitel havi törlesztőrészletének meghatározása sokaknak okozott nehézséget. Közben egyre többen támaszkodnak az iskolában szerzett ismeretekre, és már a mesterséges intelligenciát is használják pénzügyi kérdésekben.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A magyar középiskolások többsége ismeri a pénzügyi fogalmakat, fontosnak tartja az öngondoskodást, a takarékoskodást – derül ki az Econventio-teszt 2026-os eredményeiből, azonban a válaszok arra is rávilágítanak, hogy a gyakorlatban már sokkal kevesebben boldogulnak, különösen a biztosítás, a nyugdíjmegtakarítás és a hitelezés területén. Az Econventio Kerekasztal Közhasznú Egyesület és az Alfa Biztosító együttműködésük részeként kedvezményes közösségi biztosításokat tesznek elérhetővé a szülőknek és a diákoknak, akik így az iskolájuk alapítványát is támogathatják.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az Econventio Kerekasztal Közhasznú Egyesület évről évre felméri a hazai középiskolás diákok pénzügyi ismereteit. Az idei kutatás egyik legfontosabb tanulsága, hogy a diákok nagy része pénzügyileg tudatos, fontosnak tartja az öngondoskodást, elméletben sok pénzügyi és digitális fogalmat ismer, a gyakorlatban azonban gyakran nem, vagy csak nehezen boldogul.

Kapcsolódó cikkeink:

Például 10-ből 8 diák tudja, hogy nem szabad kiadnia a bankkártyája PIN-kódját, és 7 ismeri a kétfaktoros azonosítást. 71%-uk egyetért azzal, hogy az embernek rendszeresen félre kell tennie a fizetéséből, és nemcsak abból, ami a hónap végén megmarad. Az öngondoskodás körében nyugdíjas évekre a diákok több mint egyharmada az állami nyugdíj mellé saját megtakarítást is tervez, további egynegyedük pedig elsősorban saját megtakarításból, biztosításból, befektetésből képzeli el az időskori élete finanszírozását. Korukhoz igazodóan aktuálisabb utasbiztosítás választásakor is sokan tudatosak: a legtöbben (38,3%) az ár-érték arányt figyelik.

Ugyanakkor a gyakorlati, számításos példák megoldása gyakran már meghaladta a diákok többségének képességeit. Egy telefonra kötött készülékbiztosítás kárrendezési példájában a diákok 32,6%-a tudta kiszámolni, hogy az önrész mellett mennyit fizet majd nekik a biztosító. Egy laptophitel visszafizetendő összegéből és futamidejéből 57,9%-uknak nehézséget okozott kiszámolni a havi törlesztőrészletet.

„A felmérésből kirajzolódik, hogy a mai középiskolások pénzügyileg tudatosak, ugyanakkor az is látszik, hogy pontosan azoknak a témaköröknek a gyakorlati példáiban teljesítettek a leggyengébben, amelyekben ezt a tudatosságot előbb vagy utóbb szeretnék konkrét tettekre váltani: a hitelezés terén 35, a biztosítás és a nyugdíj terén 37% volt az átlagteljesítmény – miközben a teljes teszt átlaga 46%. Amikor eljutnak egy készülékbiztosításig, egy diákhitelig vagy egy nyugdíjcélú megtakarításig, akkor derül ki, hogy az önrész, a THM vagy a futamidő nem elvont fogalom, hanem olyan döntés részét képező ismeret, amely a zsebükre megy” – hívja fel a figyelmet Kardos László, az Alfa Biztosító alkuszi és banki igazgatója.

JÓL JÖNNE 2 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 2 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 42 386 forintos törlesztővel a Raiffeisen Bank nyújtja (THM 10,35%), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank (THM 11,29%-ot) és a MagNet Bank (THM 11.68%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Az évente elkészített kutatásokat összevetve látható, hogy a diákok átlagteljesítménye nem változott markánsan az elmúlt 15 évben. Ami viszont változott, az az, hogy honnan szerzik az ismereteiket: amíg tíz éve a diákok 44%, addig 2026-ban már csak 30%-a tekintette az otthon látottakat a legfőbb pénzügyi információforrásnak. Ezzel szemben legfőképp az iskolában megszerzett ismeretekre támaszkodók aránya 21-ről 29%-ra nőtt. Emellett fontos trend, hogy a válaszadók 44,1%-a már kért pénzügyi tanácsot a mesterséges intelligenciától: ugyan a 30%-uk csak ötletgyűjtéshez használta, és a döntés előtt több forrásból is utánanézett a kérdésnek, 8,1%-uk viszont már hozott döntést csak az AI tanácsa alapján.

„A mesterséges intelligencia ugyanolyan, mint bármilyen más pénzügyi információforrás: annyit ér, amennyit a használója ellenőrizni tud a tanácsaiból. Vagyis nem helyettesíti a pénzügyi alapokat, hanem feltételezi őket. A kutatás adatai is azt támasztják alá, hogy rendkívül fontos és egyre fontosabb az iskolai pénzügyi kultúra fejlesztése, amelyben felelős szerepet vállalva léptünk partnerségre az Econventio Kerekasztal Közhasznú Egyesülettel” – emeli ki Kardos László, alkuszi és banki igazgató, Alfa Biztosító.
Címlapkép: Getty Images
#hitel #biztosítás #öngondoskodás #oktatás #középiskola #pénzügyi kultúra #diákok #nyugdíjmegtakarítás #pénzügyi tudatosság #mesterséges intelligencia

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
15:18
15:05
14:52
14:45
14:32
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. augusztus 31. 16:50
10 milliárd euró keresi a helyét Magyarországon: mire elég ennyi EU-forrás?  
Media1
2026. augusztus 23. 20:00
Vége a klasszikus webshopoknak? AI forradalom & TikTok Shopping & Temu - Interjú Zabari Istvánnal (Ecommerce Hungary)  
Holdblog  |  2026. szeptember 1. 09:25
Senki nem menthet meg az AI-tól, neked kell megmentened magad
Vége a szép világnak barátaim, ma este még mehet a barbecue a teraszon, de holnaptól már csak az mar...
MEDIA1  |  2026. augusztus 31. 21:26
Megvannak a TISZA Párt jelöltjei a Médiatanácsba: három jogászt küldenének a testületbe
Hétfő este megnevezte a TISZA Párt országgyűlési képviselőcsoportja, kiket jelöl a Médiatanács három...
Bankmonitor  |  2026. augusztus 31. 15:53
Közel 1,1 millió tagja van az önkéntes nyugdíjpénztáraknak. De hogyan működik valójában az ÖNYP?
Egészen pontosan 1 088 783 tagja volt 2026. június végén az önkéntes nyugdíjpénztáraknak (ÖNYP), a p...
ChikansPlanet  |  2026. augusztus 28. 08:00
Egy fólia, ami a melegben is hidegen tartja a fagyit, és még a gleccsereket is megvédheti
A hűtési lánc a világ élelmiszer-ellátásának egyik legkarbonigényesebb eleme: a világ áramfelhasznál...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. szeptember 1.
Óriási iskolakezdési dilemmában a magyar családok: mikor kapjon a gyerek saját telefont, bankkártyát?
2026. augusztus 31.
Igazi hidegzuhany lehet az iskolakezdés a magyar családoknak: ők roppanhatnak össze leginkább a hatalmas teher alatt
2026. szeptember 1.
Szerkesztő-újságírót keres a Pénzcentrum
2026. szeptember 1.
Felejtsd el a méregdrága főszezont: itt a lista, ahol a legnagyobb nyugalomban, olcsón pihenhetsz az ősz elején
2026. szeptember 1.
Brutális, ami a magyar almával 2026-ban történik: az évszázad legrosszabb termése jöhet
NAPTÁR
Tovább
2026. szeptember 1. kedd
Egyed, Egon
36. hét
Szeptember 1.
A II. Világháború kitörésének emléknapja
Ajánlatunk
Biztosítás legolvasottabb
Tovább
1
2 hónapja
Valami nagyon ég Budapest környékén: sűrű, fekete füst száll fel, mi történhetett?
2
2 hete
Fordulat a brutális M3-ason történt buszbaleset kapcsán: megszólalt a rendőrség
3
3 hete
Időzített bomba ketyeg rengeteg magyar otthonban: egyetlen ilyen gép miatt is porrá éghet a lakás
4
1 napja
Megszólalt a lopott kisgéppel Paks felé berepülő fiú: hullarészeg volt, nem is tudja, mi történt pontosan
5
5 napja
Durva mekkorát ugorhat a kötelező biztosítás díja: hiába a balesetmentes vezetés, brutális csekket küldhet a biztosító
PÉNZÜGYI KISOKOS
Díjelőírás
a naptári évben fizetendő biztosítási díj összege. Alacsonyabb, mint az állománydíj), mert az év közben megkötött szerződések díjelőírásaiban csak annyi havi díj szerepel, amennyi a megkötéstől az év végéig még hátravan.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. szeptember 1. 14:32
Kiderült, mennyi a nyugdíja Nagy Ferónak: örömódát írhat, ha életbe lép a Tisza nyugdíjemelési terve
Pénzcentrum  |  2026. szeptember 1. 14:20
Szerkesztő-újságírót keres a Pénzcentrum
Agrárszektor  |  2026. szeptember 1. 14:28
Valami nem stimmel ezzel a zöldséggel: durva, ami a lengyeleknél zajlik