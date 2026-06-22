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Meglepő fordulat a kötelező biztosítások piacán: csökkennek a díjak, de nem mindenki örülhet egyformán
Jelentősen nőtt az autókra kötött kötelező felelősségbiztosítások száma: 2026 első félévében 23 százalékkal több szerződést kötöttek az autósok éves szinten. Közben az átlagdíjak 9 százalékkal, közel 49 ezer forintra mérséklődtek. A legtöbb kgfb-t egyébként Volkswagen, Opel és Ford márkájú autókra kötötték az idei első félévben. A cascobiztosítások száma is nőtt, az átlagdíj pedig alig változott - közölte a Netrisk.
Mérséklődött a kötelező felelősségbiztosítások átlagdíja a Netrisk saját adatai, valamint a jegybank teljes piacra vonatkozó első negyedéves adatai szerint. A Netrisknél az első negyedévben az átlagdíjak közel 50 ezer forint körül alakultak, ami éves szinten 11 százalékos csökkenést jelent. Ezzel összhangban vannak a Magyar Nemzeti Bank adatai is, amelyek szerint az év első három hónapjában több mint 55 ezer forint volt a kötelezők átlagdíja, ez pedig majdnem 5 százalékos csökkenésnek felel meg éves szinten. Ezekből az adatokból az is látszik, hogy összehasonlítással jelenleg 10 százalékkal jobb árak érhetők el, mint amennyit az autósok országos átlagban fizetnek.
Hasonló csökkenés történt az első félévben is, a Netrisknél az átlagdíjak éves szinten 9 százalékkal, közel 49 ezer forintra csökkentek. A személyautókra kötött kötelező felelősségbiztosítás átlagdíja pedig alig több mint 50 ezer forint volt, szemben az egy évvel korábbi majdnem 56 ezer forintos összeggel, vagyis 10 százalékos díjcsökkenés következett be.
„A csökkenő átlagdíjak azt mutatják, hogy a biztosítók között fokozódik a verseny az autósokért. A piac folyamatosan bővül, a személyautók számát tekintve. Az első negyedévben a KSH adatai szerint például összesen több mint 72 ezer új vagy használt autót helyeztek első alkalommal forgalomba Magyarországon, ez 14 százalékos emelkedést jelent éves összevetésben. A hosszú távú adatok szerint tizenöt év alatt jelentősen nőtt a személyautó-állomány. Míg 2010-ben kevesebb mint 3 millió autót tartottak nyilván hivatalosan, a múlt év végén ez a szám megközelítette a 4,4 milliót. A Netrisknél pedig az idén összesen már több mint 340 ezer kötelező biztosítást kötöttek személyautókra, ami 19 százalékos bővülésnek felel meg. Összesen a motorokkal, buszokkal, teherautókkal együtt pedig már 23 százalékos volt a bővülés” – mondta Besnyő Márton, a Netrisk Csoport Ausztriáért és Magyarországért felelős regionális ügyvezetője.
A legtöbb kgfb-t egyébként Volkswagen, Opel és Ford autókra kötötték az idei első félévben, az átlagdíjak a Volkswagen és a Ford autók esetében 54 ezer forint körül alakult, míg az Opeleknél megközelítette az 50 ezer forintot.
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A kgfb mellett a cascobiztosítások száma is nőtt a Netrisknél. Az idei első félévben 16 százalékkal nőtt a megkötött szerződések száma. Az átlagdíj a cascobiztosítások esetében meghaladta a 170 ezer forintot, ami minimális növekedést, gyakorlatilag stagnálást jelent az előző év azonos időszakára vonatkozó 168 ezer forinthoz képest.
Besnyő Márton hozzátette, hogy a cascopiac bővülést leginkább az új vagy fiatalabb használt autók hazai forgalombahelyezésének növekedése támogatja, a casco ugyanis továbbra is a fiatalabb autók esetében jöhet szóba, mivel az idősebb, 15-20 feletti járműveket a biztosítók a magasabb kockázat miatt jellemzően nem biztosítják.
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