2026. március 31. kedd Árpád
6 °C Budapest
VB selejtezők (Európa)
| | | |
VB selejtezők (Európa)
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Használt autók eladása bolt garázs
Autó

Jó hír az autósoknak: csökkent a kötelező biztosítás díja, de nem mindenki örülhet egyformán

MTI
2026. március 31. 13:28

Az erősebb biztosítói verseny hatására a személyautók kötelező gépjármű-felelősségbiztosításainak átlagdíjai országosan 1,7 százalékkal csökkentek a negyedik negyedévben éves alapon. Tavaly év végén 56 ezer forint volt az átlagos kgfb-díj országosan, ami 0,9 százalékos csökkenés a harmadik negyedévhez viszonyítva.

A Budapesten kívüli autósok átlagosan 52 ezer forintot, a fővárosiak 81 ezer forintot fizettek a tavalyi utolsó negyedévben, ami 0,3 illetve 1,8 százalékos mérséklődés 2024 utolsó negyedévével összevetve - közölte a legfrissebb negyedéves Kgfb-indexe alapján kedden a Magyar Nemzeti Bank (MNB).

A biztosítók kárráfordítása éves szinten 8,4 százalékkal, az előző negyedévhez képest 2,7 százalékkal nőtt, így a díjak és a kárkifizetések közötti különbség szűkült, ami javuló ár-érték arányt jelez. Az MNB korrigált indexe - amely az adó- és kárráfordítási hatásoktól megtisztított átlagos díjakat mutatja, így a tényleges díjváltozásokat jelzi - 118 százalékra csökkent, ami a tavalyi évhez képest 9,4 százalékos ár-érték arány javulás - közölték.

A normál használatú személyautók állománya 4,2 millió fölé emelkedett, miközben a kárgyakoriság lényegében változatlan maradt. Más járműkategóriáknál vegyesen alakultak a díjak: az egyedi teherautók és nehéz pótkocsik esetében stagnálás és kisebb csökkenés volt tapasztalható, míg a flottás járműveknél 5-16 százalékos emelkedés következett be.

Emlékeztettek: a jegybank negyedévente teszi közzé a kgfb-díjak és károk alakulását bemutató indexét, az általa működtetett, biztosító adatszolgáltatáson alapuló Központi Kgfb Tételes Adatbázis (KKTA) segítségével.
Címlapkép: Getty Images
#biztosítás #autó #KGFB #árak #biztosító #díj #lakossági pénzügyek #gépjármű #magyar nemzeti bank #autósok

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
13:45
13:28
13:05
12:31
12:01
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. március 31.
Megszólalt a FlixBus-alelnök: azonnal olcsóbb lenne a tömegközlekedés, ha ezt meglépné a magyar kormány
2026. március 30.
Kiderült a nagy Lyme-kór titok: ezt nagyon sokan benézik, ha kullancscsípésről van szó - súlyos fertőzés lehet a vége
2026. március 31.
Súlyos, ami kiderült a magyar húsvéti sonkákról: erről minden vásárlónak tudnia kell 2026-ban
2026. március 31.
Brutális szegénységi spirálba került százezernyi magyar 2026-ra: ha akarnának, sem tudnának legálisan dolgozni
2026. március 30.
Kiderült a kényelmetlen igazság: hiába a szakértők figyelmeztetése, az emberek nagy része hanyagolja ezt a pofonegyszerű napi rutint
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. március 31. kedd
Árpád
14. hét
Autó legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
Most érkezett! 30 literes tankolási korlátot vezettek be itthon: a benzinre és a gázolajra egyaránt érvényes
2
2 hete
Jön a kötelező rendszámcsere: közeleg a határidő, rengeteg magyar kocsiját vonhatják ki a forgalomból?
3
2 hete
Drasztikus lépésre készülnek a magyar benzinkutak: két literben maximálják a kiadható üzemanyagot?!
4
4 napja
Itt a bejelentés, átmeneti korlátozásokról döntött a Mol: benzinkutak is bezárnak, erre fel kell készülni
5
1 hete
Hamarosan vége lehet a hatósági üzemanyagáraknak? Ennyibe kerülne most a benzin, gázolaj árstop nélkül
PÉNZÜGYI KISOKOS
Visszkereset
a kifizetett biztosítási szolgáltatás visszakövetelése a károkozótól.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. március 31. 13:05
Súlyos, ami kiderült a magyar húsvéti sonkákról: erről minden vásárlónak tudnia kell 2026-ban
Pénzcentrum  |  2026. március 31. 11:30
Brutális eladási hullám rázta meg a magyar tőzsdét: rengeteg pénz forog kockán, üzent a 4iG és az Opus
Agrárszektor  |  2026. március 31. 13:31
Fájó átalakulás jön a hazai borpiacon: erről nem sokan mernek beszélni