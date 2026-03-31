Jó hír az autósoknak: csökkent a kötelező biztosítás díja, de nem mindenki örülhet egyformán

Az erősebb biztosítói verseny hatására a személyautók kötelező gépjármű-felelősségbiztosításainak átlagdíjai országosan 1,7 százalékkal csökkentek a negyedik negyedévben éves alapon. Tavaly év végén 56 ezer forint volt az átlagos kgfb-díj országosan, ami 0,9 százalékos csökkenés a harmadik negyedévhez viszonyítva.

A Budapesten kívüli autósok átlagosan 52 ezer forintot, a fővárosiak 81 ezer forintot fizettek a tavalyi utolsó negyedévben, ami 0,3 illetve 1,8 százalékos mérséklődés 2024 utolsó negyedévével összevetve - közölte a legfrissebb negyedéves Kgfb-indexe alapján kedden a Magyar Nemzeti Bank (MNB).

A biztosítók kárráfordítása éves szinten 8,4 százalékkal, az előző negyedévhez képest 2,7 százalékkal nőtt, így a díjak és a kárkifizetések közötti különbség szűkült, ami javuló ár-érték arányt jelez. Az MNB korrigált indexe - amely az adó- és kárráfordítási hatásoktól megtisztított átlagos díjakat mutatja, így a tényleges díjváltozásokat jelzi - 118 százalékra csökkent, ami a tavalyi évhez képest 9,4 százalékos ár-érték arány javulás - közölték.

A normál használatú személyautók állománya 4,2 millió fölé emelkedett, miközben a kárgyakoriság lényegében változatlan maradt. Más járműkategóriáknál vegyesen alakultak a díjak: az egyedi teherautók és nehéz pótkocsik esetében stagnálás és kisebb csökkenés volt tapasztalható, míg a flottás járműveknél 5-16 százalékos emelkedés következett be.

Emlékeztettek: a jegybank negyedévente teszi közzé a kgfb-díjak és károk alakulását bemutató indexét, az általa működtetett, biztosító adatszolgáltatáson alapuló Központi Kgfb Tételes Adatbázis (KKTA) segítségével.