2026. január 8. csütörtök Gyöngyvér
-4 °C Budapest
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
lízing, bérautó, eladás, vásárlás. A márkakereskedés elküldi a szerződést és az autó kulcsát az új tulajdonosnak aláírásra. Értékesítés, hitel hitel pénzügyi, bérleti jármű, biztosítás, bérbeadás, eladó, kereskedő, részl
Biztosítás

Temérdek magyar autós járt jól ezekkel a biztosításokkal: ők aztán igazán jó lóra tettek

Pénzcentrum
2026. január 8. 12:04

Az Insura.hu adatai szerint a személyautókra tavaly megkötött kötelező biztosítások átlagdíja 62 ezer forint volt, miközben a casco átlagdíja 206 200 forint körül alakult. Előbbi esetében 11, míg utóbbinál 5,8 százalékos díjcsökkenést tapasztalt a 2024-i adatokhoz képest a biztosításközvetítő cég.

Az online kötések körében mérsékeltebb volt a díjak változása: a kgfb 57 300 forintos átlagdíja 7,9 százalékkal, míg a casco 166 100 forintos átlagdíja 2,6 százalékkal múlta alul a megelőző év értékeit.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

„Fontos figyelembe venni, hogy ezek az adatok az új szerződésekre vonatkoznak, nem pedig a teljes állományra – magyarázza dr. Kozma Gábor, az Insura.hu vezérigazgatója. – Az autósok többsége a korábban megkötött szerződések évfordulóján automatikusan elfogadta a meglévő biztosítója által megajánlott indexdíjat, amely tavaly sok esetben akár 10-20 százalékkal is magasabb volt az évforduló előtti szintnél. Ezért spórolni leginkább azok tudtak, akik ellátogattak valamelyik díjösszehasonlító oldalra, hogy ellenőrizzék, más biztosító kínál-e számukra kedvezőbb gépjármű-biztosítást.”

Kapcsolódó cikkeink:

Az Insura.hu statisztikáiból az is látszik, hogy a kgfb esetében a díjcsökkenés különösen a második negyedévtől vált látványossá, az év utolsó hónapjaiban az átlagdíj csökkenése meghaladta a 14 százalékot is. Mindez a piaci versenynek köszönhető, amely folyamat egy új piaci szereplő 2024-es megjelenését követően negyedévről negyedévre folyamatosan vált egyre élesebbé, ahogy a díjversenybe egyre több piaci szereplő szállt be.

„A 2026-ra vonatkozó kilátások nem ígérnek jelentős elmozdulást a mostani helyzethez képest. A kötelező biztosítás tekintetében a további csökkenésnek már komoly korlátot szab a kárhányad alakulása, így a legvalószínűbb, hogy a kgfb-díjak a mostani szint közelében maradnak. A casco esetében néhány százalékos, nagyjából inflációkövető emelkedésnek látjuk a legnagyobb esélyét” – jelzi előre az Insura.hu szakértője.
Címlapkép: Getty Images
#biztosítás #autó #KGFB #casco #biztosító #autósok #díjcsökkenés

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
12:36
12:04
11:44
11:36
11:15
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. január 7. 16:45
Amerika robog, Kína döcög - Mi várható a piacokon?  
Media1
2025. december 2. 13:23
Galambos Márton (Forbes) a Hell-Forbes per tanulságairól - Media1 Podcast  
MEDIA1  |  2026. január 8. 11:32
Mészáros Lőrinc-közeli tulajdonba került a Weborvos - főszerkesztőváltás követte a tulajdonosváltást
Az Indamedia Csoport portfóliójába került a Weborvos nevű egészségügyi szakportál. A lap új főszerke...
Holdblog  |  2026. január 8. 09:16
Hiába a megrendülő bizalom, a külföldiek étvágya lankadatlan az amerikai részvények iránt
A gyengülő dollár, az Európával szembeni részvénypiaci alulteljesítés és az általános bizalmatlanság...
Bankmonitor  |  2026. január 7. 14:54
Személyi kölcsön: 2026 legjobb ajánlatai és a friss piaci helyzet
Tiszta lappal, de felfűtött talajon indul a személyi kölcsönök piaca a rekordévet záró 2025 után. Mi...
Kasza Elliott-tal  |  2026. január 5. 19:14
Comcast Corporation - elemzés
Nézegettem ma a részvényeim árfolyamát, és a Comcast elég furcsa volt, nagy réssel esett január máso...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. január 8.
Magához tér a magyar gazdaság 2026-ban? Újra láthatáron a 400-as euró, lendületet kaphat az infláció
2026. január 7.
Ezen múlhat a fizetésemelésed 2026-ban: itt rontják el a legtöbben, mutatjuk, mire figyelj
2026. január 8.
Kritikus a helyzet a magyar rendelőkben: szabályosan menekülnek az orvosok ezekből a megyékből?
2026. január 8.
Megszólalt a minisztérium: ekkora az esélye, hogy komoly árvíz jön a Dunán, ha elolvad a hó
2026. január 7.
Fake news riadó! így lett Magyarország az álhírek fellegvára: meglepő ábrákon a valóság
NAPTÁR
Tovább
2026. január 8. csütörtök
Gyöngyvér
2. hét
Biztosítás legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
Fontos okmány szűnik meg január 1-től: ez rengeteg magyar dolgozót érint, itt vannak a részletek
2
3 hete
Milliónyi magyar juthat koldusbotra, ha beüt a tragédia: erre nem gondoltak 2025-ben
3
1 hónapja
Most közölte a NAV: megszűnik jelenlegi formájában a biztosítotti jogviszony bejelentése - ez lesz helyette
4
2 hónapja
Súlyos, ami kiderült a magyar áldozatokat követelő kenyai repülőbalesetről: ez bármelyik magyar utazóval előfordulhat?
5
2 hónapja
Nagyon rossz irányba halad ezzel több millió magyar: mindent elveszíthetnek, ha nem lépnek
PÉNZÜGYI KISOKOS
Osztalék
Ha valaki valamely társaságban tulajdoni részesedéssel rendelkezik, akkor jogosult arra, hogy a társaság adott időszakban elért eredményéből tulajdoni hányadának arányában részesedjék. Ez a részesedés az osztalék.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. január 8. 11:44
Meglepő fordulat az utazások körül: 2026-ban már senki sem úgy nyaral, mint eddig
Pénzcentrum  |  2026. január 8. 10:14
Sokkoló, hányan fagytak halálra ebben a kegyetlen hidegben: egyre több magyar hűl ki saját otthonában
Agrárszektor  |  2026. január 8. 11:32
Beköszöntött a tejpiaci válság: megdöbbentő árak alakultak ki