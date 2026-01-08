Temérdek magyar autós járt jól ezekkel a biztosításokkal: ők aztán igazán jó lóra tettek

Automatikus vészfékezés, sávtartás és gyalogosvédelem: idén nyártól minden új autóba kötelezően bekerülnek ezek a rendszerek.
Az Insura.hu adatai szerint a személyautókra tavaly megkötött kötelező biztosítások átlagdíja 62 ezer forint volt, miközben a casco átlagdíja 206 200 forint körül alakult. Előbbi esetében 11, míg utóbbinál 5,8 százalékos díjcsökkenést tapasztalt a 2024-i adatokhoz képest a biztosításközvetítő cég.
Az online kötések körében mérsékeltebb volt a díjak változása: a kgfb 57 300 forintos átlagdíja 7,9 százalékkal, míg a casco 166 100 forintos átlagdíja 2,6 százalékkal múlta alul a megelőző év értékeit.
„Fontos figyelembe venni, hogy ezek az adatok az új szerződésekre vonatkoznak, nem pedig a teljes állományra – magyarázza dr. Kozma Gábor, az Insura.hu vezérigazgatója. – Az autósok többsége a korábban megkötött szerződések évfordulóján automatikusan elfogadta a meglévő biztosítója által megajánlott indexdíjat, amely tavaly sok esetben akár 10-20 százalékkal is magasabb volt az évforduló előtti szintnél. Ezért spórolni leginkább azok tudtak, akik ellátogattak valamelyik díjösszehasonlító oldalra, hogy ellenőrizzék, más biztosító kínál-e számukra kedvezőbb gépjármű-biztosítást.”
Az Insura.hu statisztikáiból az is látszik, hogy a kgfb esetében a díjcsökkenés különösen a második negyedévtől vált látványossá, az év utolsó hónapjaiban az átlagdíj csökkenése meghaladta a 14 százalékot is. Mindez a piaci versenynek köszönhető, amely folyamat egy új piaci szereplő 2024-es megjelenését követően negyedévről negyedévre folyamatosan vált egyre élesebbé, ahogy a díjversenybe egyre több piaci szereplő szállt be.
„A 2026-ra vonatkozó kilátások nem ígérnek jelentős elmozdulást a mostani helyzethez képest. A kötelező biztosítás tekintetében a további csökkenésnek már komoly korlátot szab a kárhányad alakulása, így a legvalószínűbb, hogy a kgfb-díjak a mostani szint közelében maradnak. A casco esetében néhány százalékos, nagyjából inflációkövető emelkedésnek látjuk a legnagyobb esélyét” – jelzi előre az Insura.hu szakértője.
