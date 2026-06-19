Nem várt fordulat a hazai utakon: látványosan kevesebbet fizetnek az autósok ezért a kötelező szolgáltatásért

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Közel 5 százalékkal csökkent a személygépkocsik kötelező gépjármű-felelősségbiztosításának (kgfb) átlagos éves díja idén március végére, miközben a biztosítók kárráfordításai csaknem 12 százalékkal nőttek. A Magyar Nemzeti Bank friss adatai a piaci verseny élesedését és a szerződések javuló ár-érték arányát jelzik.
Az első negyedév végén a normál használatú, egyedi személygépkocsik üzembentartói átlagosan 55 407 forintos éves díjat fizettek, ami országos szinten 4,7 százalékos árcsökkenést jelent az előző év azonos időszakához képest - erről ír elemzésében a Magyar Nemzeti Bank (MNB).
Budapesten 3,1 százalékkal, míg a fővároson kívül átlagosan 4,8 százalékkal mérséklődtek a tarifák. Ezzel párhuzamosan a biztosítók kárkifizetései 11,8 százalékkal emelkedtek, amit elsősorban az autójavítási és karbantartási költségek drágulása magyaráz. A díjbevételek és a kárráfordítások közötti olló így egyre szűkül, ami az ügyfelek szempontjából kedvező piaci folyamatokat eredményez.
A többi járműkategóriában is megfigyelhető volt az átrendeződés. Az egyedi tehergépkocsik és a nehéz pótkocsik díjai csökkentek, míg a többi, nagy darabszámú járműkategóriában az árak jellemzően stagnáltak vagy csupán minimális mértékben emelkedtek. A flottás szerződéseknél kifejezetten jelentős díjcsökkenést mértek a pótkocsik és a taxik esetében, és csupán a segédmotoros kerékpároknál tapasztaltak érdemi drágulást, ami az alacsony bázisnak tudható be.
Noha a jegybanki statisztikák az átlagos piaci trendeket mutatják be, az egyedi szerződések díjai ettől eltérhetnek. Azok a járműtulajdonosok, akik elégedetlenek a jelenlegi biztosításuk díjával vagy a szolgáltatási színvonallal, a szerződéskötés évfordulóján továbbra is szabadon válthatnak szolgáltatót, hogy megkössék a számukra legkedvezőbb új megállapodást.
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