Fizz Liga
Premier League
Serie A
La Liga
Bundesliga
Ligue 1
Elektromos robogók szépen sorakoznak a járdán, kiemelve a kerekeket és a környezetbarát városi közlekedési koncepciót
Biztosítás

Tömegesen kockáztatnak a magyarok az utakon: milliókat bukhatnak egyetlen apró mulasztás miatt

Pénzcentrum
2026. április 24. 16:34

A kötelező biztosítás ellenére tömegesen közlekednek fedezet nélkül robogók és elektromos rollerek Magyarországon. A Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetsége szerint a mintegy 700 ezer segédmotoros kerékpár több mint fele, az érintett 50 ezer rollernek pedig akár 70–80 százaléka nem rendelkezik kgfb-vel.

A robogók esetében ez nem új jelenség. A rendszám hiánya miatt nehéz kiszűrni a biztosítatlan járműveket, ezért sok esetben csak balesetnél vagy közúti ellenőrzés során derül ki a hiányzó fedezet.

Bár időről időre felmerül a rendszám bevezetése, ez eddig a költségek és a gyakorlati akadályok miatt nem valósult meg. Az elektromos rollerek esetében frissebb a szabályozás, a nagyobb teljesítményű modellekre 2024 nyarától terjesztették ki a biztosítási kötelezettséget, de a szabálykövetés itt is alacsony.

Kgfb-t kell kötni minden segédmotoros kerékpárra, valamint azokra az elektromos rollerekre, amelyek 25 kilogrammnál nehezebbek és 14 km/óránál gyorsabbak, illetve minden olyan járműre, amely képes meghaladni a 25 km/órás sebességet. Az erősebb elektromos kerékpárok is ide tartozhatnak, ha a motor önálló hajtásra képes vagy 300 wattnál nagyobb teljesítményű.

A biztosítás ára alacsony. Egy robogóra évente átlagosan 8–10 ezer forint, egy e-rollerre már 5–6 ezer forint körül elérhető. A bírság ennél jóval magasabb lehet, de a legnagyobb kockázatot egy baleset jelenti. Ha a károkozónak nincs biztosítása, a kárt ugyan a MABISZ rendezi, de az összeget teljes egészében visszaköveteli. Személyi sérülésnél ez könnyen több millió forintra rúghat.

Aki eddig nem kötött biztosítást, most még következmények nélkül pótolhatja. A robogósok és rolleresek tiszta lappal indulnak, nem kell fedezetlenségi díjat fizetniük, és az ellenőrzés során csak az számít, hogy az adott pillanatban van-e érvényes kgfb. A szakértők ugyanakkor azt javasolják, hogy a kötelező mellé balesetbiztosítást is érdemes kötni, mert ezeknél a járműveknél gyakoriak a sérüléssel járó balesetek.
#biztosítás #közlekedés #KGFB #kerékpár #bírság #magyarország #jármű #közúti baleset #roller #közlekedésbiztonság

Várható érték
A várható értéken olyan gyors és meghatározott időre korlátozható értéknövekményt értünk, amelynek nagysága előre meghatározható, valószínűsíthető. A várható értéknek nagy szerepe van a növénybiztosításokban. A várható érték nemcsak a növény-, hanem az egyéb vagyonbiztosításoknál is alkalmazható, ha az előfeltételek a gyors és meghatározott értéknövekedés megvalósulására és megállapítására egyaránt fennállnak. (pl. növendékállatok biztosítása, az üzemszüneti biztosításban kieső nyereség megtérítése stb).

