Tömegesen kockáztatnak a magyarok az utakon: milliókat bukhatnak egyetlen apró mulasztás miatt
A kötelező biztosítás ellenére tömegesen közlekednek fedezet nélkül robogók és elektromos rollerek Magyarországon. A Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetsége szerint a mintegy 700 ezer segédmotoros kerékpár több mint fele, az érintett 50 ezer rollernek pedig akár 70–80 százaléka nem rendelkezik kgfb-vel.
A robogók esetében ez nem új jelenség. A rendszám hiánya miatt nehéz kiszűrni a biztosítatlan járműveket, ezért sok esetben csak balesetnél vagy közúti ellenőrzés során derül ki a hiányzó fedezet.
Bár időről időre felmerül a rendszám bevezetése, ez eddig a költségek és a gyakorlati akadályok miatt nem valósult meg. Az elektromos rollerek esetében frissebb a szabályozás, a nagyobb teljesítményű modellekre 2024 nyarától terjesztették ki a biztosítási kötelezettséget, de a szabálykövetés itt is alacsony.
Kgfb-t kell kötni minden segédmotoros kerékpárra, valamint azokra az elektromos rollerekre, amelyek 25 kilogrammnál nehezebbek és 14 km/óránál gyorsabbak, illetve minden olyan járműre, amely képes meghaladni a 25 km/órás sebességet. Az erősebb elektromos kerékpárok is ide tartozhatnak, ha a motor önálló hajtásra képes vagy 300 wattnál nagyobb teljesítményű.
A biztosítás ára alacsony. Egy robogóra évente átlagosan 8–10 ezer forint, egy e-rollerre már 5–6 ezer forint körül elérhető. A bírság ennél jóval magasabb lehet, de a legnagyobb kockázatot egy baleset jelenti. Ha a károkozónak nincs biztosítása, a kárt ugyan a MABISZ rendezi, de az összeget teljes egészében visszaköveteli. Személyi sérülésnél ez könnyen több millió forintra rúghat.
JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 5 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 106 053 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,39%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,61%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
Aki eddig nem kötött biztosítást, most még következmények nélkül pótolhatja. A robogósok és rolleresek tiszta lappal indulnak, nem kell fedezetlenségi díjat fizetniük, és az ellenőrzés során csak az számít, hogy az adott pillanatban van-e érvényes kgfb. A szakértők ugyanakkor azt javasolják, hogy a kötelező mellé balesetbiztosítást is érdemes kötni, mert ezeknél a járműveknél gyakoriak a sérüléssel járó balesetek.
Megfizethető, minőségi és friss: ez az ALDI (x)
Az ALDI-ban fontos a vevők elégedettsége, ezért a pénztárcabarát ár, a frissesség és a színvonal garantált!
Három és fél évtized fejlődés: így lett megkerülhetetlen szereplő a SPAR (x)
Idén 35 éves a SPAR Magyarország - három és fél évtized alatt a vállalat az ország egyik legnagyobb élelmiszer-kereskedelmi szereplőjévé vált.
Itt akadnak el a kisvállalkozások – mi segíthet a továbblépésben? (x)
Sok vállalkozás nem az indulásnál, hanem a növekedés során akad el. A Visa She’s Next program mentorai mondják el, mi áll a háttérben és mi hozhat fordulatot.