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Nem várt csapás érheti a gyanútlan magyar utazókat: sokan azt hiszik, védve vannak, pedig óriásit tévednek
Még mindig nagyon sokan biztosítási védelem nélkül indulnak külföldi pihenére, annak ellen,re, hogy a biztosítási termékek nagyja napi ezer forintnál is olcsóbb.
Bár az utasbiztosítások átlagos napi díja alig 850–900 forint, a külföldre utazók mintegy harmada mégis védelem nélkül vág neki a nyaralásnak. Sokan tévesen úgy vélik, hogy az Európai Egészségbiztosítási Kártya vagy a bankkártyájukhoz kapcsolódó szolgáltatás önmagában is elegendő biztonságot nyújt, a kockázatmentes utazáshoz azonban elengedhetetlen a célországnak megfelelő térítési limitek és szerződési feltételek alapos ellenőrzése.
Az orvosi ellátások költségei országonként jelentősen eltérnek, ezért a biztosítás megkötésekor kiemelten kell figyelni az egészségügyi és baleseti térítési limitekre. Az Európai Unió országaiba utazva legalább 50 millió, távolabbi úti célok esetén 100 millió, míg Ausztráliába, Kanadába és az Egyesült Államokba az átlag feletti egészségügyi költségek miatt minimum 200 millió forintos – vagy akár limit nélküli – fedezet beállítása javasolt.
A bankkártyákhoz tartozó biztosításoknál szintén kulcsfontosságú az orvosi költségkeret és a területi érvényesség vizsgálata, mivel az alapáras, dombornyomott kártyák gyakran csak Európán belül nyújtanak korlátozott fedezetet. Emellett érdemes előre tisztázni a speciális feltételeket is, így például azt, hogy szükséges-e előzetesen aktiválni a szolgáltatást, vagy használni kell-e a kártyát a célországban a fedezet érvénybe lépéséhez.
Az uniós utazásoknál használt Európai Egészségbiztosítási Kártya (EEK) szintén nem nyújt teljes körű védelmet kiegészítő utasbiztosítás nélkül. Ez a kártya ugyanis kizárólag az állami ellátás közvetlen költségeit fedezi, nem téríti meg viszont a betegszállítást, a hozzátartozók kiutazását vagy a poggyászkárt, és nem biztosít éjjel-nappali, magyar nyelvű asszisztenciaszolgáltatást sem. Ráadásul számos országban az állami ellátásért is önrészt kell fizetni, vagy visszatérítéses rendszer működik, amelyben a betegnek magának kell megelőlegeznie az orvosi költségeket.
A szerződéskötésnél további lényeges szempont az időzítés. Bár a biztosítások ma már gyorsan, online is megköthetők akár az utazás napján is, a biztosítótársaságok egy része szigorúan megköveteli, hogy az ügyfél a szerződés megkötésének pillanatában még Magyarország területén tartózkodjon.
Figyelni kell a kizárásokra is, mivel a már az utazás előtt fennálló betegségekre és bizonyos terhességgel kapcsolatos sürgősségi ellátásokra általában nem terjed ki a kockázatviselés. Számos szabadidős tevékenység, például a búvárkodás, a hegymászás vagy a vadvízi evezés extrém sportnak minősül, amelyekhez kiegészítő biztosítás szükséges.
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Lényeges szabály az is, hogy a Külügyminisztérium által utazásra nem javasolt, háborús vagy fegyveres zavargások sújtotta övezetekre, mint amilyen jelenleg Ukrajna, egyáltalán nem köthető érvényes utasbiztosítás. A nagyobb értékű műszaki cikkek és ékszerek poggyászbiztosítási védelme szintén egyedi elbírálás alá esik, így ezekre gyakran külön fedezetet kell igényelni.
Baksa Melinda, a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetségének (FBAMSZ) elnökségi tagja arra hívja fel a figyelmet, hogy a biztosítási feltételek közötti jelentős eltérések miatt érdemes az alkuszok online összehasonlító felületeit használni. Ezeken a platformokon percek alatt elvégezhető az ajánlatok elemzése, így könnyen kiválasztható az a legmegfelelőbb konstrukció, amely garantálja, hogy a külföldi pihenés a lehető legkisebb anyagi és szervezési kockázat mellett teljen.
A Pénzcentrum Nagy Utazáskutatása - 2026
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