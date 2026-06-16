2026. június 16. kedd Jusztin
27 °C Budapest
FIFA Világbajnokság
| | | |
KSA
Szaúd-Arábia 1 1 Uruguay
URU
 Vége
H csoport
IRN
Irán 2 2 Új-Zéland
NZL
 Vége
G csoport
FRA
Franciaország Szenegál
SEN
 Ma 21:00
I csoport
IRQ
Irak Norvégia
NOR
 Szerda 00:00
I csoport
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Egy áttetsző medúza lebeg a sekély vízben, texturált sziklák között. A fény megtörik a hullámzó felszínen, dinamikus mintákat alkotva, és kiemelve a medúza finom belső szerkezetét. A tengeri élővilág természetes élőhelyén készü
Biztosítás

Veszélyes medúzák lephetik el a horvát tengerpartot: hiába az egészségbiztosítási kártya, súlyos százezreket fizethetünk a kórházban

Pénzcentrum
2026. június 16. 10:40

A klímaváltozás hatására egyre több, emberekre is veszélyes faj jelenik meg a környező országokban – a magyarok kedvenc nyári úti célján, Horvátországban idén is okozhat nehéz perceket az iránytű medúza jelenléte. Horvátországban egészségbiztosítási kártyával sem ingyenes az egészségügyi ellátás, így az utasbiztosítási védelem már a közeli úti célok esetén is egyre fontosabb.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Az utóbbi években egyre gyakoribb vendég az Adriai-tenger sekélyebb partszakaszain az úgynevezett iránytű medúza (Chrysaora hysoscella), amelynek érintése rendkívül fájdalmas égő érzést, bőrpírt és duzzanatot okozhat, érzékenyebb embereknél pedig allergiás reakció is kialakulhat.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Ez a faj jellegzetes, V alakú mintázatáról ismerhető fel, és nem azonos a térségben gyakori szemölcsös és gyökérszájú medúzákkal, amelyek az emberre ártalmatlanok. Az iránytű medúzát idén már májusban megfigyelték Horvátországban, azonban némiképp jó hír, hogy főleg a szezon elején kell számítani a megjelenésére.

Bár a vízben szerzett, fájdalmas csípéseket a legtöbben a medúzákkal azonosítják, az Adriai-tengerben igen elterjedt a zöld viaszrózsa is, amely – bár a neve alapján ártalmatlannak tűnik – ugyanúgy a csalánozók törzsébe tartozik, és védekezésképpen a medúzákhoz hasonló csalánsejtekkel csíp. Érintése fájdalmas bőrirritációt és égésihez hasonló sérüléseket okozhat a gyanútlan strandolóknak, amely akár orvosi ellátást is igényelhet.

Mit tegyünk csípés esetén?

Csalánozók csípése esetén fontos, hogy észnél legyünk és gyorsan reagáljunk – íme a legfontosabb szabályok:

  • Tilos az érintett területet dörzsölni vagy édesvízzel leöblíteni – ez aktiválhatja a még feltapadt csalánsejteket és súlyosbíthatja a tüneteket.
  • Az érintett területet tengervízzel, majd kíméletes savas folyadékkal (pl. ecet) kell leöblíteni.
  • Fajtól függően a forró víz vagy jég is enyhítheti a tüneteket.
  • Ha allergiás reakció jelei mutatkoznak (légszomj, szédülés, arcduzzanat), azonnal orvoshoz kell fordulni.

Az allergiás reakció sok esetben csak később jelentkezik, és akár sürgősségi ellátást is igényelhet. Ebben az esetben ne habozzunk, hiszen egyéni érzékenységtől függően akár súlyos reakció is kialakulhat, ilyenkor pedig felbecsülhetetlen az azonnali segítség – nem mindegy azonban, hogy mennyit fizetünk érte.

Kapcsolódó cikkeink:

Horvátországban az orvosi ellátás nem ingyenes!

Bár Horvátország EU-tagállam, az Európai Egészségbiztosítási Kártya (EEK) csak korlátozott védelmet nyújt az országban:

az elsősegélyt és az életmentő beavatkozásokat leszámítva az orvosi ellátás önrészes, ami azt jelenti, hogy az ellátás díjának 15-30%-át saját forrásból kell rendezni.

JÓL JÖNNE 3 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 3 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 63 632 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,39%), de nem sokkal marad el ettől a K&H Bank (THM 10,82%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Ez egy súlyos, kórházi ellátást igénylő allergiás reakció esetén több százezres kiadást jelenthet, egészségbiztosítási kártya nélkül pedig akár milliósat – kivéve, ha indulás előtt gondoskodtunk az utasbiztosítási védelemről. 

Azokban az országokban, ahol a társadalombiztosított egészségügyi ellátás önrészes, kiemelten fontos a megfelelő utasbiztosítási védelem, és ez duplán igaz a nyaralók által sűrűn látogatott desztinációkra, hiszen ebben az esetben gyakran a magánellátás a hangsúlyosabb

– figyelmeztet Dr. Kozma Gábor, az Insura vezérigazgatója. „Az utasbiztosítás egészségügyi fedezete nemcsak az ellátás és a gyógyszerek költségét fizetheti, de a magyar nyelvű, éjjel-nappal hívható asszisztencia vonalon segítenek az ellátás megszervezésében, sőt, akár tolmácsot is biztosíthatnak.” – teszi hozzá a szakértő.

Az autóra és a sportfelszerelésre is kiterjedhet a biztosításunk

Az utasbiztosítás kiválasztásakor érdemes figyelembe venni az utazás célját és módját, hogy személyre szabott védelemhez jussunk – a kockázatok szempontjából sem mindegy, hogy a nyaralás célja egy barcelonai városnézés vagy vitorlázás az Adrián. „Horvátországba a legtöbben autóval indulnak, ebben az esetben mindenképpen javasolt az autós asszisztencia kiegészítő, amely műszaki meghibásodás esetén fizetheti az autómentő, a helyszíni javítás, a hazaszállítás, vagy a továbbutazás költségét. Emellett hasznos, ha a biztosítás kiterjed a sport- vagy hobbifelszerelésre, illetve a vízi sportokra is.” – foglalja össze Dr. Kozma Gábor.

A Pénzcentrum Nagy Utazáskutatása - 2026 

A 2026‑os nyári szezon küszöbén különösen fontosnak tartjuk felmérni, hogyan készülnek a magyarok az utazásra, hiszen az év első fele tele volt bizonytalansággal: tavasszal az amerikai–iráni konfliktus miatt látványosan visszaesett az utazási kedv, választási év lévén óvatosabbak a háztartások, miközben a balatoni szállásárak 10–15 százalékkal emelkedtek. Ugyanakkor az erős forint sokak számára újra vonzóvá tette a külföldi nyaralást. Ezek a gazdasági és társadalmi hatások együtt alapjaiban formálhatják a 2026‑os szezon döntéseit, ezért indítjuk el ismét a Pénzcentrum Nagy Utazáskutatását, hogy pontos képet kapjunk arról, mire költenek a magyarok, mire nem, és hogyan alakítja a bizonytalanság az idei nyarat.
Címlapkép: Getty Images
#biztosítás #utazás #nyaralás #allergia #egészségügy #utasbiztosítás #horvátország #adria #klímaváltozás #tenger

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
11:33
11:25
11:15
11:01
10:44
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. június 15. 17:07
A SpaceX titkai: lufit fúj vagy a jövőt építi Elon Musk?  
Media1
2026. május 2. 23:23
A közmédia a demokrácia immunrendszere - Szabó Stein Imre arról, miképp reformálná meg a közmédiát  
Bankmonitor  |  2026. június 15. 17:16
Visszatérhetnek az 5% alatti kamatok a lakáshiteleknél?
Tovább csökkentek a bankközi kamatlábak, a 10 éves futamidejű BIRS értéke 4,88 százalékra süllyedt a...
MEDIA1  |  2026. június 15. 16:59
Rendkívüli: Itt a hivatalos, de várhatóan még bővülő lista a Mediaworks megszűnő lapjairól
A Mediaworks Hungary újabb rendkívüli közleményt juttatott el a Media1-hez, amelyben bejelenti néhán...
Holdblog  |  2026. június 15. 09:03
Elon Musk-é a történelem legdrágább álma
A SpaceX ma már nem egyszerűen rakétagyártó cég, hanem sokak szemében az emberiség jövőjének egyik l...
Kasza Elliott-tal  |  2026. június 14. 06:00
Top 10 osztalék részvény - 2026. június
Június elsején kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gy...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. június 16.
Most kell igazán észnél lenni: óriási csapda lehet a 2026-os sztárrészvény, közeleg a kijózanodás?
2026. június 15.
Megizmosodott a forint, tömeges árcsökkentés indult az autópiacon: milliókat spórolhat, aki most csap le az akciókra
2026. június 16.
Lesújtó hír érkezett rengeteg magyar fiatalnak: kiderült, kik a mesterséges intelligencia igazi vesztesei - szinte esélyük sincs
2026. június 15.
Fajsúlyos fordulat a magyar munkaerőpiacon: évek óta nem volt ilyen, ez fájni fog a dolgozóknak
2026. június 15.
Döbbenetes különbség: szabályosan lemosta Magyarország a nála nagyobb szomszédját, senki sem érti az okát
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. június 16. kedd
Jusztin
25. hét
Június 16.
Az afrikai gyermekek világnapja
Június 16.
Nagy Imre és mártírtársai újratemetésének emléknapja
Biztosítás legolvasottabb
Tovább
1
2 hónapja
Súlyos pénzt bukhat rengeteg magyar háztulajdonos egy régi papír miatt: ez nem játék, érdemes lépni
2
2 hónapja
Súlyos milliókat követelhetnek vissza a rengeteg magyartól: anyagi csődbe zuhanhat, aki erre nem figyel
3
3 hónapja
Kedden végleg lejár a határidő: súlyos tízezreket bukik az a magyar ingatlantulajdonos, aki nem lép időben
4
1 hónapja
Húzós időszak vár a magyar családiház-tulajokra: keményen fizethet, akinek ilyen tető van a feje fölött
5
3 hónapja
Itt a kiskapu a nyugdíjasoknak: így nem maradnak anyagi segítség nélkül, ha beüt a baj
PÉNZÜGYI KISOKOS
Limitfigyelés
az a szolgáltatás, ahol olyan csoportos beszedésekre, amelyeknél változó összegek kerülnek terhelésre a számlatulajdonos által megadott értékhatár felett nem teljesíti a banka kifizetést - ilyenkor a számla kifizetése külön útra kerül, de ez nem szünteti meg a beszedést a továbbiakban

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. június 16. 10:02
Lesújtó hír érkezett rengeteg magyar fiatalnak: kiderült, kik a mesterséges intelligencia igazi vesztesei - szinte esélyük sincs
Pénzcentrum  |  2026. június 16. 09:50
Újabb lomtalanítás dátum derült ki: ez a budapesti kerület a nyáron már nem, csak szeptemberben kerül sorra
Agrárszektor  |  2026. június 16. 10:31
Olyan kánikula jön, amit nehéz lesz elviselni: kegyetlen idő vár ránk