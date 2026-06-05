2026. június 5. péntek Fatime
24 °C Budapest
UEFA Bajnokok Ligája
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Rendőrségi autó akcióban, villogó fénnyel és szirénajelzéssel éjszaka a városban. Elmosódott bokeh háttér, közvilágítási lámpák.
Biztosítás

A kapitányság előtt gyújtották fel egy rendőr autóját Budapest mellett: ki és mit akart neki üzenni?

Pénzcentrum
2026. június 5. 11:40

Az ügyészség indítványozta annak a férfinak a letartóztatását, aki felgyújtotta egy rendőr autóját a Gödöllői Rendőrkapitányság előtt. Bár a jármű teljesen kiégett, a hatóságok gyors közbelépése megakadályozta a lángok továbbterjedését - jelentette a 24.hu.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A gyanúsított június 2-án este jelent meg a rendőrség épületénél, amely előtt több gépjármű is parkolt. A férfi égésgyorsító anyaggal leöntötte az egyik rendőr autóját, majd meggyújtotta azt. A jármű a tűzben teljesen megsemmisült, és bár a rendőrök, valamint a tűzoltók gyors beavatkozásának köszönhetően a lángok nem terjedtek át a környező gépkocsikra és a kapitányság épületére, ennek közvetlen veszélye mindvégig fennállt.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A Budakörnyéki Járási Ügyészség közveszélyokozás bűntette miatt indítványozta a gyújtogató letartóztatását, mivel az elkövető esetében megalapozott a szökés, az elrejtőzés, a bűnismétlés, valamint a bizonyítás megnehezítésének veszélye.

Kapcsolódó cikkeink:
Címlapkép: Getty Images
#biztosítás #autó #rendőrség #tűz #bűncselekmény #ügyészség #pest megye #bűnügy #rendőr #bűnügyi hírek #letartóztatás

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
12:24
12:11
12:01
11:54
11:40
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. június 4. 16:50
Újra a forint felé fordulhatnak a befektetők - de mikor?  
Media1
2026. május 2. 23:23
A közmédia a demokrácia immunrendszere - Szabó Stein Imre arról, miképp reformálná meg a közmédiát  
Bankmonitor  |  2026. június 5. 11:00
A legdrágább mondat: Velünk úgysem történhet meg.
Miért fizetünk nagy árat azért, amire nem számítunk? A műtét előtt álló beteg, az összetört lábbal k...
ChikansPlanet  |  2026. június 5. 08:00
Láthatatlan védelem a sünöknek: új eszköz csökkentheti a gázolásokat
Van, ami ellen a tüskék sem védenek: kutatások szerint az európai sünök legnagyobb ellenségei sok he...
KonyhaKontrolling  |  2026. június 5. 07:39
Utolsó pár ezer forint hatalmas hatása
A pénzügyileg tudatos emberek nagyon sokszor ügyesen szabnak határt a költségeiknek. Olyannyira, hog...
MEDIA1  |  2026. június 4. 20:04
Bíróság elé került a 24.hu tulajdonosának 280 milliós büntetőügye - börtönt kér az ügyészség Varga Zoltánra
A Pesti Központi Kerületi Bíróság előkészítő ülést tartott szerdán egy büntetőügyben, amelyben négy...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. június 5.
Komoly kihívás előtt a magyar menzák: hiába az egészségesebb menü, ha nincs idő megenni
2026. június 4.
Tovább dagad az azbeszt-botrány: félmillió tonna kőzúzalék jött Magyarországra a rohonci bányából - itt az érintett települések friss listája
2026. június 5.
Fontos bejelentést tett az uniós pénzekről Vitézy Dávid: így érkeznek meg az ezermilliárdos Magyarországra
2026. június 5.
Kőkemény kihívásokkal néznek szembe a legismertebb hazai cégek: nem is olyan egyszerű az átállás, ez mindenkit érint
2026. június 4.
Itt nyaral a magyar elit 2026-ban: jachtok, villák és milliós éjszakák várják őket a titkos luxushelyeken
NAPTÁR
Tovább
2026. június 5. péntek
Fatime
23. hét
Június 5.
Környezetvédelmi világnap
Ajánlatunk
Biztosítás legolvasottabb
Tovább
1
2 hónapja
Súlyos pénzt bukhat rengeteg magyar háztulajdonos egy régi papír miatt: ez nem játék, érdemes lépni
2
2 hónapja
Súlyos milliókat követelhetnek vissza a rengeteg magyartól: anyagi csődbe zuhanhat, aki erre nem figyel
3
2 hónapja
Kedden végleg lejár a határidő: súlyos tízezreket bukik az a magyar ingatlantulajdonos, aki nem lép időben
4
4 hete
Húzós időszak vár a magyar családiház-tulajokra: keményen fizethet, akinek ilyen tető van a feje fölött
5
2 hónapja
Itt a kiskapu a nyugdíjasoknak: így nem maradnak anyagi segítség nélkül, ha beüt a baj
PÉNZÜGYI KISOKOS
Készpénzkímélő fizetési megoldások
A bank, - és hitelkártya valamint a csekk olyan szolgáltatás, amellyel készpénz nélkül is fizethetünk. A hasonló megoldások rengeteget spórolnak a magyar gazdaságnak, hiszen az elektronikus tranzakciók sokkal kevesebbe kerülnek, mint a készpénzesek. Ráadásul, amíg nem a farzsebünkben, hanem bankban van a pénzünk, addig más gazdasági szereplők is hozzáférhetnek, így olcsóbbak lehetnek a hitelek és „düböröghet” a gazdaság. Az MNB elemzései szerint több milliárd forintot takaríthatna meg az ország, ha minden készpénzes fizetés valamilyen elektronikus formában valósulna meg.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. június 5. 11:30
Borzasztó ritka magyar pénzérme került elő: százezreket ér, a gyűjtők egymást tapossák érte
Pénzcentrum  |  2026. június 5. 11:22
Kiderült, Budapestre jöhet Zelenszkij: nagyban szervezik a csúcstalálkozót, ezt lehet eddig tudni
Agrárszektor  |  2026. június 5. 11:33
Lépett az EU, itt az új akcióterv: nagy változásra készülhetnek a magyarok is