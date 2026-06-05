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A kapitányság előtt gyújtották fel egy rendőr autóját Budapest mellett: ki és mit akart neki üzenni?
Az ügyészség indítványozta annak a férfinak a letartóztatását, aki felgyújtotta egy rendőr autóját a Gödöllői Rendőrkapitányság előtt. Bár a jármű teljesen kiégett, a hatóságok gyors közbelépése megakadályozta a lángok továbbterjedését - jelentette a 24.hu.
A gyanúsított június 2-án este jelent meg a rendőrség épületénél, amely előtt több gépjármű is parkolt. A férfi égésgyorsító anyaggal leöntötte az egyik rendőr autóját, majd meggyújtotta azt. A jármű a tűzben teljesen megsemmisült, és bár a rendőrök, valamint a tűzoltók gyors beavatkozásának köszönhetően a lángok nem terjedtek át a környező gépkocsikra és a kapitányság épületére, ennek közvetlen veszélye mindvégig fennállt.
A Budakörnyéki Járási Ügyészség közveszélyokozás bűntette miatt indítványozta a gyújtogató letartóztatását, mivel az elkövető esetében megalapozott a szökés, az elrejtőzés, a bűnismétlés, valamint a bizonyítás megnehezítésének veszélye.
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