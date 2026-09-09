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Dízeltámogatás: a Mol-vezér is ott van a kormányülésen, hamarosan jönnek a részletek
Az üzemanyagárak megfékezéséről is tárgyal a kormány, miközben a 2027-es költségvetés előkészítése is zajlik. Magyar Péter miniszterelnök szerint a kabinet nem támogatja az azonnali hatósági árrögzítést, mert az szerinte készlethiányhoz és az import leállásához vezethet. A kormány ezért a Mol vezetőivel is egyeztet a drágulás visszafogásáról.
A kormány újabb ülésén a jövő évi költségvetés mellett az üzemanyagárak alakulása és a célzott támogatások lehetősége is napirendre kerül - derült ki Magyar Péter Facebookra feltöltött videójából.
A kormányfő szerint a kabinetnek egyszerre kell mérsékelnie a deficitet és az államadósságot, miközben a költségvetés hitelességét és a forint stabilitását is meg kell őrizni. Az üzemanyagárak esetében a miniszterelnök nem támogatja az azonnali hatósági ár bevezetését, mert attól készlethiányt és az import kiesését tart.
A kormány inkább a piaci szereplőkkel keresne megoldást a drágulásra, ezért a kormányülésre meghívták Hernádi Zsoltot, a Mol vezérigazgatóját és a vállalat vezetőit is. A kabinet olyan támogatási konstrukcióban gondolkodik, amely elsősorban a munkába járó, illetve gyermeket szállító, dízelautóval közlekedőket segítené. A cél az, hogy a segítség ne okozzon áruhiányt a töltőállomásokon, és a költségvetést se terhelje meg havonta több tízmilliárd forinttal.
Magyar Péter közben a közelgő külpolitikai programjáról is beszámolt: Pozsonyban részt vesz a V4-ek találkozóján, ahol az uniós kihívásokról tárgyalnak majd. A miniszterelnök a hazai energiatermelés kapcsán a Duna alacsony vízállását is szóba hozta, és kiemelte a fenékküszöb szerepét a paksi atomerőmű működésében.
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