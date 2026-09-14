Vezetik a bajnokságot, a szurkolókat ez sem érdekli: konganak az ürességtől a Lazio meccsei

A Lazio meglepően jó szezont fut eddig Gennaro Gattuso irányítása alatt, ám a szurkolók bojkottja a Stadio Olimpicóban komoly árnyékot vet a jó szereplésre, mivel a drukkerek a tulajdonos, Claudio Lotito ellen tiltakozva nem hajlandók belépni a létesítménybe - közölte a The Guardian.

A szombati, Milan elleni hazai mérkőzésen a Lazio 2–0-s vezetésről hullajtott el pontokat, és végül 2–2-es döntetlennel zárt. Az igazi dráma azonban nem a pályán zajlott és zajlik: míg a tavalyi szezonban ugyanezen ellenfél ellen ötvenezer néző volt a lelátókon, most ennek még a felét sem érte el a nézőszám, a hangosabb többség pedig a vendégcsapatot buzdította. A Calcio e Finanza adatai szerint a bérletértékesítés a tavalyi közel harmincezres szintről 4500 alá zuhant.

A szurkolók ugyanakkor nem fordítottak hátat a csapatnak, sőt éppen az ellenkezője történik. A Milan elleni rangadó előtt százak gyűltek össze az edzőközpontnál, majd robogós konvojjal kísérték a csapatbuszt a Stadio Olimpico közelében található Ponte Milvio hídig. Onnan a drukkerek kocsmákba vagy otthonaikba vonultak mérkőzést nézni. Az idegenbeli találkozókra ezrével utaznak el, még a tét nélküli felkészülési meccsekre is. Az üzenet így egyértelmű: a klubot szeretik, a tulajdonost nem.

Olaszország Lazio Piaci érték: 255,85M € Edző: Gennaro Gattuso Bajnokság: Italian Serie A Jelenlegi helyezés: #1 Italian Serie A helyezése # CSAPAT M GY D V RG KG GK P 1. Lazio 4 3 1 0 6 3 3 10 2. AS Roma 3 3 0 0 10 1 9 9 3. Inter Milan 3 3 0 0 8 3 5 9 Adatlap létrehozva: 2026.09.14.

A tulajdonossal, Claudio Lotitóval szembeni elégedetlenség már régóta jelen van. Egy januárban a Change.org felületén közzétett, több mint 45 ezer aláírást gyűjtő nyílt levél szerint a tulajdonos két évtizede fosztja meg a szurkolókat a nagy álmoktól. "Közel hét éve nem nyertünk trófeát" – áll a petícióban, hozzátéve, hogy "évek óta nem igazoltunk olyan játékost, aki megdobogtatná a szurkolók szívét." A sérelmek között szerepel az 1979-es városi derbin egy jelzőrakéta miatt életét vesztő Vincenzo Paparelli emlékének nem megfelelő kezelése, valamint Lotito politikai szerepvállalása – 2022 óta szenátorként dolgozik –, továbbá a Salernitana és a Reggina felvásárlása, amelyek a drukkerek szerint elvonják a figyelmét a Laziótól.

A nyári átigazolási időszakot az Olasz Labdarúgó-szövetség likviditási mutatókra vonatkozó előírásainak megsértése miatt kirótt igazolási tilalom nehezítette meg. Több kulcsjátékost, köztük Castellanost, Guendouzit, Gilát, Romagnolit és Provedelt is értékesíteni kellett. Az átigazolási embargó feloldása után azonban a klub pazar és költséghatékony megállapodásokat kötött. Danilho Doekhi ingyen érkezett az Union Berlintől, Albert Gudmundsson kölcsönben van a Fiorentinától, Davide Frattesi pedig az Intertől. Utóbbi különösen jó fogásnak bizonyult, hiszen az 5 millió eurós kölcsöndíjjal és 10 millió eurós vételi opcióval megszerzett 26 éves középpályás – aki a milánóiaknál három évig csak csere volt – a Laziónál már az első három mérkőzésén eredményes tudott lenni.

A Milan ellen Mattia Zaccagni bizonyult a legveszélyesebb támadónak, az ő beadásaiból született mindkét gól Matteo Cancellieri és Tijjani Noslin révén. Bár ő maga is közel járt a gólszerzéshez, Mike Maignan bravúrral hárítani tudott. A szünetben hármas cserével felfrissített Milan végül egyenlíteni tudott Diego Moreira duplájával.

Lehet, hogy telt ház mellett sikerült volna megtartani az előnyt

– vélte Zaccagni.

A vezetőedző Gennaro Gattuso a meccs utáni sajtótájékoztatón szokatlanul halkan és melankolikusan nyilatkozott.

A futball szurkolók nélkül semmit sem ér. Senki sem boldog ettől a helyzettől. Azok az emberek azért jöttek ki az edzőközponthoz, mert látják, hogy a játékosok mindent beleadnak

– fogalmazott a vezetőedző.