Olyan üzemanyagkrízis közeleg, amire nem vagyunk felkészülve: brutális drágulás jöhet a benzinkutakon

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Kína hatalmas stratégiai olajkészletei mentették meg a világgazdaságot a legsúlyosabb energiaválságtól a februárban kirobbant közel-keleti háború és a Hormuzi-szoros lezárása után. Bár a kínai tartalékolás hónapokig stabilizálta a globális árakat, Peking fokozatos visszatérése a világpiaci vevők közé újabb drágulást vetít előre - jelentette a Portfolio.
A globális olajpiacot gyakorlatilag Kína tartotta a felszínen a konfliktus kitörése után – mutatott rá Paul Gruenwald, az S&P Global Ratings vezető közgazdásza. A világ legnagyobb olajimportőre a háború kezdetekor drasztikusan visszafogta külföldi beszerzéseit, és inkább a saját tartalékaihoz nyúlt. A 2025 decemberében még 1,4 milliárd hordóra becsült stratégiai és kereskedelmi készleteknek köszönhetően a kínai nyersolajimport májusban és júniusban 2016 óta először napi 8 millió hordó alá esett. Ez a lépés jelentősen tompította a globális ársokkot, így bár az azonnali kínálati hiány miatt az elemzők kezdetben hordónkénti 150–200 dolláros árat vizionáltak, a Brent jegyzése sokáig a 80 dolláros szint körül stabilizálódott.
Bár az Irán és az Egyesült Államok közötti újabb feszültségek hatására az olajár a napokban ismét 100 dollár fölé kúszott, a szakértők szerint ez a szint még kezelhető a világgazdaság számára. A kínai tartalékok azonban végesek, és a legfrissebb adatok már a kereslet élénkülését mutatják. Az ország nyersolajimportja júliusban 22, augusztusban pedig 6,2 százalékkal nőtt havi összevetésben. Krishna Srinivasan, az IMF illetékes igazgatója arra figyelmeztetett, hogy ha Kína ismét a háború előtti ütemben kezd el olajat vásárolni, a magas árak okozta globális gazdasági veszteség a korábban vártnál is súlyosabb lehet.
A válság mindenesetre igazolta Peking stratégiáját, amely az elmúlt években az intenzív készletezésre és a tisztaenergia-beruházásokra épült. Kína mintegy négy hónapra elegendő állami nyersolajtartalékkal rendelkezett a krízis kezdetén, emellett a belföldi energiamix több mint felét adó szén is kritikus pufferként szolgált, amivel részben ki tudták váltani a drága olajat.
A kilátások azonban tartósan magas árakat vetítenek előre. A szakértők szerint a most már hetedik hónapja tartó közel-keleti patthelyzet akár egy évig is elhúzódhat, így az olajár 2027-ig a 85–100 dolláros sávban ragadhat. Sőt, a Goldman Sachs elemzése szerint a folyamatos szállítási fennakadások a legrosszabb forgatókönyv megvalósulása esetén akár 120 dollárig is felhajthatják a jegyzéseket.
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